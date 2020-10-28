Праздник с доставкой на дом

Устроить слежку, найти клад, избежать взрыва в лаборатории и даже изобрести антидот, чтобы спасти человечество от эпидемии - все это задания для участников квестов от команды «Вквестах». Причем, специально искать приключения не надо, потому что праздник сам придет к вам. Руководитель компании «Вквестах» Кристина Шаинидзе поделилась с «Псковской правдой» историей создания своего бизнеса, а также рассказала о том, как ее проект смог пережить коронакризис.



Сейчас мы делаем квесты в основном на дни рождения для детей, подростков и взрослых. Реже организовываем корпоративные мероприятия. Своего помещения для праздников у нас нет, мы выездные и приезжаем туда, где проходит праздник. Кристина Шаинидзе, руководитель компании "Вквестах"

По ее словам, все предлагаемые компанией виды досуга «с уклоном на интеллектуальное развитие». - Это задания на развитие логического и аналитического мышления. Мы не делаем таких игр, где надо только попрыгать, поползать, полазить. Наши квесты — это именно работа интеллектуальная и командная. И даже если мы с детьми прыгаем и бегаем (а без этого никуда, детям как ни крути это нужно), всякая активность имеет развивающее значение. Впрочем, проиграть участникам квеста организаторы тоже не дают: - Не бывает такого, чтобы участники не прошли квест. Мы же праздники делаем! А праздник - это позитив.

Из того, что было

Создатель хорошего настроения и автор занимательных квестов Кристина Шаинидзе по образованию - инженер-механик. Окончила с красным дипломом механико-машиностроительный факультет Псковского государственного университета, но по специальности работать не стала. - Еще со школы занималась общественной деятельностью, работой с людьми — это было всегда по мне. В универе была студенческий декан, в школе — президент школы. Поэтому когда заканчивала университет, уже на пятом курсе понимала, что будучи по натуре лидером, работать на кого-то просто не смогу, - говорит она.



Именно тогда появилась идея открыть свое дело, связанное с организацией досуга: - Однажды сидели вечером в Детском парке на скамеечке. А тогда в Пскове вообще мало было каких-то развлекательных мероприятий, заведений. И я поняла, что могу придумать интересный досуг, но не знала какой. Стала смотреть разные группы с бизнес-идеями, узнала, что существуют квест-комнаты и загорелась: хочу! Возможностей приобретать готовый бизнес у выпускницы не было, поэтому пришлось все изобретать самой. - Мы побывали на квестах в нескольких городах. Потом вернулись в Псков и стали делать сами: как знали, как умели. Начиналось все с квест-комнат. Постепенно разрастались: офис сняли. Наш «Дом ведьмы» был достаточно успешным квестом на протяжении четырех лет. По словам Кристины, сейчас бы подобный проект вряд ли стал таким удачным, но тогда квесты в Пскове никто не делал, это была незанятая ниша. - У меня было время учиться и экспериментировать. Первый квест сделали из того, что было, заработали первую тысячу рублей. Второй квест уже сделали на эту тысячу, заработали две и так далее: все, что зарабатывали - вкладывали. Мне было 22 года, я только закончила универ. Помогать было некому ни финансово, ни знаниями. Я всему училась сама." Квесты Кристина тоже писала сама. Признается, что тот же «Дом ведьм» корректировала на протяжении года - «после каждой игры что-то меняла, добавляла и доводила его до идеала». - Постепенно начали появляться запросы на выездные квесты. Три года назад я выделила их в отдельный бренд «Вквестах». В январе этого года квест-комнаты решили закрыть совсем, и теперь работаем только на выездных квестах.

Индейцы и инкубатор



Сценарии кветов Кристина по-прежнему пишет сама. А в команде на постоянной основе работают четыре девушки-ведущие и еще есть «кадровый резерв»: внештатные сотрудники компании, которые участвуют в подготовке отдельных мероприятий. - Так как я «выходец» из квест-комнаты, а это полное погружение в атмосферу выдуманного мира, то у меня представление, что и выездные квесты должны быть такими же. Поэтому мы делаем множество объемных и красивых декораций. Приезжаем на место праздника за долго до начала квеста, чтобы все установить. Костюмы привозим для участников. Делаем максимум, чтобы человек полностью погрузился в сюжет, который он играет.



В арсенале компании - около 10 игр для разных возрастов, от 6 лет и старше. - Часто создаем квесты на заказ - под конкретный возраст или под конкретную тему заказчика. Делаем городские квесты, когда люди по городу хотят побегать. Оговариваем районы, и я прописываю маршруты в индивидуальном порядке. За пять лет в общей сложности квестов написала около сотни. Среди постоянных сценариев наиболее популярны детские квесты «Шпионы» и «Индейцы». - В «Шпионах» очень прикольный сюжет. Это детективное расследование, а детям нравится перевоплощение, слежки, интриги, маскировка с травой, с деревьями. Очень интересно, очень заходит. А «Индейцы» — яркие, красивые, звонкие. Красочные декорации, аквагрим, танцы с бубном и клад, который надо лопатой откопать. А вот подростки, по словам Кристины, обожают хорроры. - Возраст переходный, когда удивить их уже нечем. Остается только пугать, - говорит предприниматель. - Хорроры делаем все равно максимально насыщенными не только на получение адреналина, но и на загадки.

Загадка в квесте — это когда нужно найти несколько артефактов, понять, как они между собой связаны, и получить какой-то результат. Чтобы это все найти, нужно проявлять внимание, наблюдательность. Чтобы понять, как это все связано, нужно применить аналитическое мышление, подключить логику, взаимодействовать с командой. Темы хорроров перекликаются с современной действительностью. Кристина говорит, что случайно получилась трилогия: хоррор «Эпидемия», триллер «Инкубация» и еще один квест под названием «Выжившие». Участники первого квеста — группа ученых, которая разрабатывает антидот для спасения мира от эпидемии. Следующая история о том, как ученые пытаются предотвратить взрыв и выбраться из лаборатории. А участники третьего квеста, который впервые пройдет 31 октября, - это история о переживших катастрофу людях.

Мы универсальные!



По словам Кристины, чаще всего они проводят квесты для детей от 6 до 12 лет. Реже — для подростков. - Взрослые бывают максимально редко. Но мы работаем со всеми. Мы универсальные! Клиентов на квесты чаще всего приводит «сарафанное радио». Также Кристина продвигает свой бизнес-проект в интернете: пользуется таргетингом в соцсетях и ведет блог в инстраграме.



Интернет, кстати, выручил компанию во время пандемии коронавируса. Как только начались «нерабочие дни», Кристина организовала онлайн-квесты. - Мы вышли в интернет. И у меня максимально быстро получилось создать множество онлайн- квестов для детей, для целых классов, для корпоративов. Для индивидуального прохождения появились квесты. Вместе с Машей Андреевой из школы «Соробан» провели две смены онлайн- лагеря. Преподаватели «Соробана» проводили уроки по своей программе, а мы брали на себя мастер-классы и развлечения. Целыми днями работали в онлайне. По словам Кристины, квестов было разработано много, поэтому ее команда не боится карантина и «второй волны». Но признается, что очень страдает без живого общения. - Мне нужны люди и «живое» общение, настоящие эмоции. Без людей, без праздников у меня стресс.

ПОДРОБНОСТИ Компания «Вквестах» Сайт http://вквестах.рф/ Группа ВК https://vk.com/kvest_pskov

Блог https://www.instagram.com/kristina_vkvestah/ Тел.: 8-960-221-21-12