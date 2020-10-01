Новая жизнь старых книг

Самая распространённая фраза, которую приходится слышать владельцу букинистического магазина «Закладка» Алексею Оглоблеву от новых посетителей: «Это что — библиотека?». Небольшое и уютное помещение, уставленное стеллажами, действительно, мало напоминает пыльные развалы со старыми книгами. Книги расставлены по разделам и темам, а сориентироваться в огромном количестве старых и порой редких изданий помогут сотрудники «Закладки». Букинистический магазин работает на ул. Пушкина три года, но книжному бизнесу Алексея Оглоблева уже девять лет. О том, как из любимого занятия сделать успешный бизнес, он рассказал «Псковской правде».

«Я книжник»

Алексей родом из Архангельской области, из семьи строителей. Сам он тоже учился по специальности инженер-строитель, правда, вуз не окончил - «ушел в рок-н-ролл». Но дальнейшую судьбу все же связал не с музыкой, а с книгами и Псковом, куда приехал 11 лет назад - с женой Юлией, котом и гитарой. Около 10 лет Алексей трудился в сфере общепита: барменом и официантом. А потом, по его словам, настал период, когда надоело на кого-то работать. - В 25-30 лет, работая грузчиком и официантом, еще чувствуешь себя более-менее нормально, а когда тебе уже хорошо за 30, довольно тяжело это делать. Хочется развития и быть самому себе хозяином, - объясняет он.

Идея открытия книжного магазина пришла не случайно. - Я книжник, - говорит о себе Алексей. - Всегда очень много читал. Любой малый бизнес идет от своей потребности. Делаешь что-то для себя и вдруг оказывается, что такая потребность, как у тебя, есть у многих людей. Первый букинистический магазин Алексей открыл девять назад. Вместе с женой поработали, скопили немного денег, сняли помещение, сделали стеллажи: - Перевез туда большую часть своей библиотеки и начали продавать. Но через год пришлось переехать в другое место, накопились долги. В тот же период у нас родился сын. Мы понимали, что не потянуть. Пришлось закрыться. Но через два года супруги предприняли новую попытку открыть свое дело и подали заявку на получение субсидии на открытие бизнеса от биржи труда. Магазин открыли в арендованном вагончике на улице Труда - пришлось мерзнуть две зимы подряд. Поэтому следующее помещение для магазина Алексей искал почти восемь месяцев. И нашел хороший вариант на улице Пушкина. - Все говорят: «Как удачно выбрано место!» Но это случайно не пришло. Я избегал весь город. И вот мы уже здесь три года работаем.

Постоянный труд

По словам Алексея, в магазине очень хороший ассортимент. - Туристы из Санкт-Петербурга, Москвы говорят, что когда в Пскове бывают, всегда к нам заходят. Несмотря на то, что в том же Петербурге много букинистических магазинов. Но прошлом году мы были с женой в Питере, вышли из одного: магазин большой, ассортимент хороший, но все свалено и в пыли. Говорю: «Юль, не могу понять, что в нем не так». А она в ответ: «Просто не хочется покупать». По словам Алексея, в его магазине до полного порядка далеко, но есть подборки книг, все расставлено по полкам и подписано. - Если нужна конкретная книга — можно посмотреть в каталоге в нашей группе в «ВКонтакте». Все наши товары там размещены с фото и аннотациями. Это большой труд — мы этим занимаемся постоянно каждый день. Выложили в день 30-40 книг, у нас купили примерно столько же - мы их удалили из базы данных. И новые вносим.

Помимо Алексея и его супруги, в магазине работают две сотрудницы. Одна выходит по выходным, другая проходит стажировку, чтобы в дальнейшем работать постоянно. - Мы искали человека, которому бы это нравилось. Научить можно всему, но если человеку все равно где работать — толку не будет. Продукция магазина — это старые книги, которые продают или даже дарят псковичи. - Обычный букинистический магазин принимает книги на реализацию от населения. Так и у нас было, когда мы открыли первый магазин. Люди приносили книги, мы их оценивали, выставляли на продажу, определенный процент отдавали им, остальное забирали себе. Это очень энергозатратно и не выгодно, - поясняет Алексей. Поэтому сейчас магазин делает «оптовые» закупки — приобретает одну-две библиотеки в месяц.

Книги для настроения

«Закладку» посещает примерно 15-20 человек в день. - Для обычных книжных магазинов это очень мало. Но у нас статистика покупок не меньше 40%. Иногда даже доходит до 100%. Зашло 15 человек — и эти 15 человек что-то купили, - говорит Алексей. Кто-то из покупателей сразу приходит за той книгой, которую нашел в каталоге, кто-то — часами ищет на стеллажах любимую книгу или редкое издание. - Когда я открывал букинистический магазин, особенно первый, я думал, что будем делать магазин с недорогими книгами для того, чтобы люди имели возможность покупать и читать книги. На самом деле люди покупают книги не только для того, чтобы читать, - делится наблюдениями предприниматель. - Например, заходит человек и видит книгу, которая была у него в детстве. У него глаза горят, он улыбается. И конечно, покупает книгу, чтобы показать это своим детям или просто для настроения.

КСТАТИ «Закладка» — слово многозначное. - Закладка — есть в книге. Но мы сапожники без сапог — нет у нас закладок. А есть закладка в строительстве: закладка первого камня, закладка фундамента, начало, основание. В свое время писал стихи, люблю игру слов, - поясняет Алексей.

Другие покупатели коллекционируют книги. Кто-то собирает антикварные книги. Правда, таких изданий в магазине очень мало: - Псков пережил революцию, вторую мировую войну и 90-е годы, когда все попродавали. Сейчас остался небольшой процент чего-то действительно интересного.

По словам Алексея бывает и такое, что в магазин заглядывают и люди, которых книги вообще не интересуют. Обычно такие посетители со словами «Ой, тут книги!» выходят. Особенно владельца магазина расстраивает, если такую фразу произносят дети. Однако он не разделяет мнения о том, что дети не читают. - Это не так. Есть клиенты практически всех возрастов. Чуть больше от 30 до 40 лет, а так и молодые ребята ходят, и студентов очень много. Философией, психологией интересуются. Женщины женские романы читают. Я не поддерживаю мнение, что книга должна быть умной и замороченной. Книга должна давать человеку то, что он ищет. Планов на будущее у предпринимателя много: заниматься развитием магазина, помочь супруге открыть свой бизнес и даже самому написать книгу. В успехах новых проектов он не сомневается: - Главное - быть хорошо настроенным. Тогда как-то все само по себе получается.