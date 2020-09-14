Без рекламы

Бизнес на фотографиях – находка для творческих личностей. Фотограф из Великих Лук Анна Никонова говорит, что в эту профессию очень легко войти. - Например, медик должен иметь диплом, чтобы работать. Фотографом может быть совершенно любой человек, не имея ни одного диплома. Все что нужно - глаза, сердце и какая-то техника, с помощью которой можно задуманное воплотить в жизнь. Любая камера — зеркальная, не зеркальная или даже телефон. И уже с этого можно начинать, - говорит Анна.



Без учебы никуда

В ее жизни увлечение фотографией возникло лет десять назад. Но предпосылки к творческой деятельности были гораздо раньше: - В детстве в художественную школу ходила. А потом нашла более современный и подходящий для себя вариант — фотосъемка. Глазами видишь, что-то себе представляешь — просто другая реализация. Сейчас Анна — известный в Великих Луках семейный фотограф. - Фотографирую детей, беременных, малышей. Помимо семейных, есть и коммерческие проекты, такие как фуд-фотография, съемки для меню, каталогов, рекламы, изготовление фотоальбомов для школьников. И отдельное направление — фотокниги.



Поскольку Анна — индивидуальный предприниматель, то в поисках помещения для реализации своего проекта ей помог бизнес-инкубатор «Новация» в Великих Луках. В одном из помещений этого учреждения у фотографа открыта студия. - Студия существует уже два года. Помещение мне предоставил бизнес-инкубатор. Вообще студия — это такая штука, которая создается с нуля, с голых стен. Никакое помещение изначально не может предусмотреть всего, что нужно фотографу. Поэтому много чего приходится корректировать. К сожалению, по стене идет кабель-канал, который нужен в офисном помещении, а мне он мешает. Но в то же время, поскольку я арендую это пространство, стены я не трогаю. Креплю все к потолочным балкам. Подстраиваюсь. Во всем мне помогает мой муж: на нем технические вопросы, изготовление реквизита, помощь на съемке как еще одна пара рук, - рассказывает Анна. По словам предпринимателя, в любой бизнес-проект нужны финансовые вливания. Но чтобы начать бизнес на фотографии - не нужно больших средств. Однако профессия требует постоянного совершенствования мастерства, а хорошие знания редко можно получить бесплатно. В дальнейшем быть профессиональным фотографом – это серьезные регулярные расходы (техника, софт, обучение, аренда). - Я начала серьезно учиться: ездить на мастер-классы, брать уроки у профессионалов, вступила в определенные сообщества, школы, которые имеют платное членство. Это было года три назад, может, четыре. До этого я делала все сама, используя только свой опыт, и думала, что мне много не нужно. Но потом поняла, что без развития никуда. Не я это выбираю — оно само меня выбирает, - отмечает фотограф.

Нужен свой взгляд

Анна отмечает, что в этой сфере нужен свой взгляд. Поэтому она не хочет копировать кого-то из своих коллег: - Без своего взгляда никак. У одного фотографа мне нравится одно, у другого — другое. Я создаю свой продукт, используя свое видение и знания, полученные от лучших. Мне кажется это нормальный путь любого творческого человека. Но мировые лидеры, конечно, привлекают внимание. И я стремлюсь к лучшему. Даже коронавирус не помешал творческой работе и бизнесу. На карантине фотограф занялась созданием фото-книг.

- Студия в бизнес-инкубаторе — это административное здание, поэтому он точно так же, как и большинство муниципальных заведений, закрылся. Я перенесла все свое оборудование домой. Училась, снимала предметку и наводила мосты с производителями книг. Делала для моих клиентов фото-книги из тех снимков, которые уже были сделаны. По словам Анны, за время самоизоляции работа не остановилась, и она выпустила много фотокниг, - даже несмотря на то, что не все производители книг в карантин работали. - Из-за того, что кто-то не работал, я вынуждена была расширять географию своих поисков. А это опять же изучение рынка, изучение технического процесса. А значит — снова развитие. То есть я просто немного поменяла направление деятельности.



Не хочу заниматься рекламой

За годы работы у фотографа сформировался достаточно большой круг клиентов. На съемки их приводит «сарафанное радио»: - Я уже давно на рынке. Меня знают в городе. 70% людей, которые ко мне обращаются — это постоянные клиенты. Поэтому, если сейчас я даже закрою социальные сети, через которые новые люди обо мне узнают, то обо мне будут узнавать от людей, которые ко мне уже приходили. Возможно, поэтому фотограф никогда специально не занималась рекламой и продвижением своих услуг. - Рекламы нет. Я не умею это делать. Я даже брала дорогой курс по рекламе, но меня не хватает на все. Что-то хочется делать, а что-то ты вынужден делать. Реклама - как раз тот случай. Я не хочу этим заниматься, зато мне нравится творчество и обучение. Помимо фотосессий и съемок, Анна проводит мастер-классы для детей по обучению основам фотографии. - Я сотрудничаю с ЦИСС, бизнес-инкубатором в Великих луках. Работаю с детьми, которые приходят на мастер-классы, рассказываю им о профессии. Все это проходит у меня в студии в рамках обучающих программ. Поддерживаю все мероприятия для подростков для школьников, которые проводит бизнес-инкубатор.

Планов по развитию своего бизнес-проекта у Анны много. - Не всегда все идет так, как я себе представляю. Но развиваться хочу. Я работаю одна в качестве фотографа, несмотря на помощь мужа и сотрудничество со специалистами из смежных сфер. Но у меня нет возможности нанять штат, чтобы расширить бизнес, переложить часть функций на команду и, например, спокойно уезжать в отпуск, зная, что работа идет. Поэтому развитие моего бизнеса — это исключительно развитие самой себя. А это значит — только вглубь, только качество. Чем выше качество — тем будут лучше мои услуги, тем они, конечно, будут дороже. Развиваться вширь я не могу — могу только ввысь.