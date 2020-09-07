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Экономика / Я – социальный предприниматель

Снегопад зимой и летом

Псковские предприниматели в центре города бесплатно учат желающих основам горнолыжного спорта

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Светлана Синцова
7 сентября 2020 года, 14:05
Фото: предоставлено центром отдыха «Снегопад»
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Центр зимнего отдыха «Снегопад» - это часть большого семейного бизнеса. Развивают это направление Роман Попов и его жена Надежда. Но основателем бизнеса был отец Романа - Александр Иванович, который еще в 90-е годы делал доступными для псковичей самые разные виды спорта — от большого тенниса до горных лыж. Об истории общего дела и о том, как достаточно успешный проект псковских предпринимателей переживает коронавирусные времена, «Псковской правде» рассказала Надежда Попова.

- Все началось с того, что врачи посоветовали Александру Ивановичу заняться большим теннисом. Поэтому вместе с друзьями он стал развивать это направление. Так в нашем городе появились первые корты и теннисный клуб. Параллельно возник интерес к горнолыжному спорту. Александр Иванович нашел заброшенный склон на Вашиной Горе: с той же дружеской компанией он выкорчевал там деревья, оборудовал бугельный подъемник. Сначала сами катались, потом организовали базу отдыха, которая в начале 2000-х была очень популярна, - рассказала Надежда Попова.

Теннисный клуб существует до сих пор, а вот база отдыха из-за своей удаленности от города не была столь востребованной. Поэтому семья решила перенести бизнес в областной центр.

Осваивать Псков

- К 2007 году созрела идея, что нужно осваивать Псков. Обратились в городскую администрацию с предположением сделать склон в Финском парке. В то время парк был практически заброшен, даже днем там было страшно ходить. Провели электроэнергию, склон увеличили, выровняли, привели в достойный вид. Поставили небольшой бугельный подъемник. И организовали детскую спортивную школу, - рассказала Надежда.

Снегопад зимой и летом
В Финском парке дети могут освоить горнолыжный спорт
Фото предоставлено центром отдыха «Снегопад»
С тех пор ежегодно в зимний период «Снегопад» работает горнолыжная школа.

- Конечно, прошлая аномально теплая зима - не показатель, - говорит предприниматель — За весь сезон наш центр отработал всего шесть дней.

Но в более холодные и снежные зимы «Снегопад» пользуется популярностью у псковичей и туристов. Плюсов много: это и большой выбор лыжного и сноубордического снаряжения на прокат, и главное — возможность бесплатного обучения детей и взрослых основам горнолыжного спорта и сноубординга.

- Если есть свой инвентарь, то посетители платят только за подъемник. Их сопровождает опытный инструктор, который обучает основам катания и знакомит с техникой безопасности.

По словам Надежды, подбором и обучением персонала они с мужем занимаются сами.

- Ищем молодых, энергичных, способных. Тех, кто хотел бы обучиться и заниматься этим направлением. Технику ставим, обучаем. Конечно, хочется, чтобы человек был коммуникабельным. У нас катание начинается с 4 лет и важен индивидуальный подход к детям.

Горнолыжное снаряжение есть на любой возраст. Клиенты в очередях не стоят - предприниматели постарались обеспечить центр таким количеством спортивного инвентаря, чтобы хватало всем желающим.

Дорогая пушка

Пришлось вложить средства и в более дорогостоящее оборудование.

- Трудностей много. Если не брать кредитов - ничего не сможешь сделать, поскольку вливания серьезные. У нас есть снежная пушка, которая в зимний период при минусовой температуре делает снег. Он лучше подходит для катания и дольше держится чем природный.

Снегопад зимой и летом
Зимой здесь часто проходят соревнования
Фото предоставлено центром отдыха «Снегопад»

Также крупные инвестиции были вложены в обновление центра «Снегопад» в 2015 году.

- Во время реконструкции Финского парка нам поставили задачу: привести все домики в надлежащий вид. Поэтому синие вагончики, которые здесь были, мы заменили на деревянные срубы.

Параллельно с этой работой поучаствовали и в сохранении культурного наследия. Так получилось, что участок под центр «Снегопад» им достался вместе с фрагментом древней стены:

- Трогать памятник нельзя. Поэтому стену мы законсервировали и закрыли крышей, чтобы не разрушалась.

На базе «Снегопада» регулярно проводятся соревнования для детей и молодежи по горным лыжам, показательные выступления, прыжки с трамплина на сноуборде.

- Зимой у нас очень много людей, очень весело. Стараемся каждый год по возможности проводить соревнования по горнолыжному спорту в разных возрастных категориях и показательные выступления сноубористов. Часто проводим мероприятия вместе с городским Молодежным центром. Мы берем на себя спортивную часть, а они - развлекательную.

КСТАТИ

Еще один проект семьи Поповых — это каток на Запсковье. В этом году из-за теплой зимы он не работал. Но на протяжении многих лет этот объект радует детей и взрослых каждую зим

«Снегопад» летом

- Если зимой у нас горные лыжи, ватрушки, сноуборды, то в теплое время года открыт летний парк: прокат велосипедов, роликов, детских электромобилей,- говорит Надежда.

Предприниматели стараются приобретать для центра все модное и популярное.

Снегопад зимой и летом
Предприниматели стараются приобретать для центра все модное и популярное
Фото предоставлено центром отдыха «Снегопад»

- Сейчас востребованы такие новые направления, как гироскутеры, элетросамокаты. Это очень привлекает и детей, и взрослых. А из простого — по-прежнему в моде велосипеды. Хотелось бы велосипедами-тандемами разжиться — о них иногда спрашивают, особенно туристы. Но пока мы не можем себе такие покупки позволить.

Другое популярное летнее направление — предоставление в аренду беседок для проведения детских праздников. Есть батуты, веревочный парк и водяные шары.

Но не все направления удалось открыть в этом году из-за ограничений по коронавирусу.

- Мы смогли открыться только во вторую очередь, когда открывались веранды, кафе. Но веревочный парк уже не стали на месяц устанавливать - не рентабельно. Бассейны с водными шарами тоже не стали ставить — там много контактных поверхностей, а как мы эти шары внутри обработаем?

Снегопад зимой и летом
Бассейны с водными шарами в этом году не ставили из-за коронавируса
Фото предоставлено центром отдыха «Снегопад»

Планов по развитию много:

- Хочется новые направления осваивать. Возможно, организуем троллей: скоростной спуск по тросу. Склон позволяет. Но нужно привлекать специалистов, потому что главное - безопасность. Перенимаем опыт у других, «подсматриваем» как другие базы живут. Сотрудничаем с европейскими турбазами, в Ленобласти все турбазы объездили. Если есть возможность что-то новое освоить — стараемся.

ПОДРОБНОСТИ

Подробности в группах:

Центр зимнего отдыха для детей "Снегопад">>>> 

Центр отдыха "Снегопад" >>> 

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Снегопад зимой и летом
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