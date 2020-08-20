«Хочу не руководить, а работать»

Есть люди, для которых чужих детей не бывает. Это как раз об Ульяне Бурловой, псковском предпринимателе, открывшей три года назад в Пскове детский центр раннего развития «Крошка РУ». В отличие от муниципальных детских садов, в мини-сад можно приводить даже годовалых малышей. За воспитанниками не только присматривают, но и занимаются их развитием. О том, легко ли вести свой бизнес, предприниматель рассказала «Псковской правде».

Чтобы детям нравилось

- Вся моя жизнь связана с детьми: сначала воспитывала своих, потом ездила на дом заниматься с малышами. Несколько лет так работала и захотелось открыть свой детский центр для малышей, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Такой, чтобы детям у нас нравилось. Ульяна Бурлова, социальный предприниматель

Своих детей у Ульяны двое: сын-студент и дочка-третьеклассница. Предприниматель признается, что младшего ребенка часто водила по детским центрам и видела, как девочка быстро развивается, общаясь со сверстниками. Идею об открытии центра поддержали семья и друзья. Небольшую помощь оказало и государство. Девушка получила субсидию на открытие бизнеса от биржи труда. Самым сложным было найти подходящее помещение. Согласно нормативам, на каждого ребенка необходимо было 2 кв. м. Такие площади нашлись на первом этаже жилого дома. Ремонт делали общими силами: муж, друзья — все помогали. Мебель в комнате для занятий девушка заказала у другого псковского предпринимателя и накупила кучу развивающих игрушек. - Три года уже работаем. Есть группа кратковременного пребывания и группа полного дня. Также у нас занятия проводятся. Наработали свою аудиторию. В основном это дети военнослужащих. Потому что среди них много приезжих, у которых в семьях по двое-трое детей, а бабушек-дедушек, с которыми детей можно оставить, нет - объясняет Ульяна. Сейчас в детский сад ходят 12-15 детей. Самому маленькому еще нет года. Ко всем малышам она относится, как в своим детям. - Так они все мои! За три года как родные - каждый день на руках, - говорит женщина.

Заработала репутацию

Каждый день в детском центре активная программа: лепка, рисование, развитие речи. Затем - чаепитие, музыкальное занятие и работа с развивающими материалами. Свободное время дети проводят отдельно в игровом зале. По договору с предпринимателем работают несколько педагогов, но они, в основном, проводят вечерние занятия с детьми. Со всем остальным Ульяна справляется сама. - На самом деле я работаю сама. Мне нужны только помощницы. Потому что уже репутацию заработала за эти годы, сама хочу работать, - говорит она.

За три года постепенно бизнес вышел на самоокупаемость. Но расходы все равно большие: аренда помещения, коммунальные услуги, другие траты. - Доходы, на самом деле, не очень большие. Но в другом я себя не вижу. Поэтому пока к нам приходят дети, мы будем работать. В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса детский центр почти не работал. Была только дежурная группа для детей, родители которых работали. - К счастью, коронавирус нас обошел, ни одного случая заболевания не было, - говорит она. Из-за коронавируса не проходили и занятия по методике Монтесори, но предприниматель надеется, что осенью уроки возобновятся. А сейчас детский центр работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Подготовка к жизни

О детском саде для самых маленьких в Пскове знают. Отзывы о частном дошкольном учреждении — только положительные. Поэтому посещают центр не только дети из «военного городка», но и из других частей города. - К нам привозят даже ребенка из поселка Тямша Псковского района, - говорит Ульяна. - Родители детей рассказывают о нашем центре другим родителям, и приходят знакомые знакомых. Работает группа в соцсетях. Мы каждый день выкладываем фотографии детей, иногда — видео с занятий. Очень помогает с информационной поддержкой Центр инноваций социальной сферы Псковской области, - отмечает предприниматель.

По ее словам, социальная функция этого бизнеса — не только решение проблемы нехватки мест в ясельных группах, но и возможность подготовить ребенка к муниципальному детскому саду. - Это востребовано. Родители хотят не просто привести ребенка для присмотра, но и чтобы деток занимали. Группы у нас небольшие, поэтому каждому ребенку мы можем обеспечить индивидуальный подход. И, конечно, мы учим детей самостоятельности - в муниципальных садах в дальнейшем приветствуется. Планы на будущее — работать. О создании сети «Крошка Ру» предприниматель пока не думает: - Если создам сеть - мне придется только руководить. А я хочу работать сама, - отмечает предприниматель.