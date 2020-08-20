Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Я – социальный предприниматель

«Хочу не руководить, а работать»

Псковский предприниматель объяснила, почему не спешит мультиплицировать бизнес

Текст:
Светлана Синцова
20 августа 2020 года, 14:44
Фото: Детский центр раннего развития "Крошка РУ"
0

Есть люди, для которых чужих детей не бывает. Это как раз об Ульяне Бурловой, псковском предпринимателе, открывшей три года назад в Пскове детский центр раннего развития «Крошка РУ». В отличие от муниципальных детских садов, в мини-сад можно приводить даже годовалых малышей. За воспитанниками не только присматривают, но и занимаются их развитием. О том, легко ли вести свой бизнес, предприниматель рассказала «Псковской правде».

Чтобы детям нравилось

- Вся моя жизнь связана с детьми: сначала воспитывала своих, потом ездила на дом заниматься с малышами. Несколько лет так работала и захотелось открыть свой детский центр для малышей, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Такой, чтобы детям у нас нравилось.

«Хочу не руководить, а работать»Ульяна Бурлова, социальный предприниматель

Своих детей у Ульяны двое: сын-студент и дочка-третьеклассница. Предприниматель признается, что младшего ребенка часто водила по детским центрам и видела, как девочка быстро развивается, общаясь со сверстниками. Идею об открытии центра поддержали семья и друзья. Небольшую помощь оказало и государство. Девушка получила субсидию на открытие бизнеса от биржи труда.

Самым сложным было найти подходящее помещение. Согласно нормативам, на каждого ребенка необходимо было 2 кв. м. Такие площади нашлись на первом этаже жилого дома. Ремонт делали общими силами: муж, друзья — все помогали. Мебель в комнате для занятий девушка заказала у другого псковского предпринимателя и накупила кучу развивающих игрушек.

- Три года уже работаем. Есть группа кратковременного пребывания и группа полного дня. Также у нас занятия проводятся. Наработали свою аудиторию. В основном это дети военнослужащих. Потому что среди них много приезжих, у которых в семьях по двое-трое детей, а бабушек-дедушек, с которыми детей можно оставить, нет - объясняет Ульяна.

Сейчас в детский сад ходят 12-15 детей. Самому маленькому еще нет года. Ко всем малышам она относится, как в своим детям.

- Так они все мои! За три года как родные - каждый день на руках, - говорит женщина.

Заработала репутацию

Каждый день в детском центре активная программа: лепка, рисование, развитие речи. Затем - чаепитие, музыкальное занятие и работа с развивающими материалами. Свободное время дети проводят отдельно в игровом зале. По договору с предпринимателем работают несколько педагогов, но они, в основном, проводят вечерние занятия с детьми. Со всем остальным Ульяна справляется сама.

- На самом деле я работаю сама. Мне нужны только помощницы. Потому что уже репутацию заработала за эти годы, сама хочу работать, - говорит она.

«Хочу не руководить, а работать»
В детском центре с малышами проводят развивающие занятия
Фото Детского центра раннего развития
За три года постепенно бизнес вышел на самоокупаемость. Но расходы все равно большие: аренда помещения, коммунальные услуги, другие траты.

- Доходы, на самом деле, не очень большие. Но в другом я себя не вижу. Поэтому пока к нам приходят дети, мы будем работать.

В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса детский центр почти не работал. Была только дежурная группа для детей, родители которых работали.

- К счастью, коронавирус нас обошел, ни одного случая заболевания не было, - говорит она.

Из-за коронавируса не проходили и занятия по методике Монтесори, но предприниматель надеется, что осенью уроки возобновятся. А сейчас детский центр работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Подготовка к жизни

О детском саде для самых маленьких в Пскове знают. Отзывы о частном дошкольном учреждении — только положительные. Поэтому посещают центр не только дети из «военного городка», но и из других частей города.

- К нам привозят даже ребенка из поселка Тямша Псковского района, - говорит Ульяна. - Родители детей рассказывают о нашем центре другим родителям, и приходят знакомые знакомых. Работает группа в соцсетях. Мы каждый день выкладываем фотографии детей, иногда — видео с занятий. Очень помогает с информационной поддержкой Центр инноваций социальной сферы Псковской области, - отмечает предприниматель.

«Хочу не руководить, а работать»
Посещают центр не только дети из «военного городка»
Фото Андрея СТепанова
По ее словам, социальная функция этого бизнеса — не только решение проблемы нехватки мест в ясельных группах, но и возможность подготовить ребенка к муниципальному детскому саду.

- Это востребовано. Родители хотят не просто привести ребенка для присмотра, но и чтобы деток занимали. Группы у нас небольшие, поэтому каждому ребенку мы можем обеспечить индивидуальный подход. И, конечно, мы учим детей самостоятельности - в муниципальных садах в дальнейшем приветствуется.

Планы на будущее — работать. О создании сети «Крошка Ру» предприниматель пока не думает:

- Если создам сеть - мне придется только руководить. А я хочу работать сама, - отмечает предприниматель.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

«Хочу не руководить, а работать»
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Социальный женский бизнес
Они решили круто поменять свою жизнь и создать свой собственный бизнес.
Дом на масках

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
20 августа 15:30

Дом на масках

Как псковичи смогли заработать в пандемию коронавируса
На площадку становись!

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
4 августа 16:25

На площадку становись!

Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома
Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Экономика / Инвестиции
21 июля 09:49

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Шесть инвестиционных проектов планируют реализовать в городе
  • Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье
  • Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»
  • Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике
  • Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»
  • Стулья по 100 тысяч рублей для музыкальной школы показали публике
  • Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе
  • От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом
  • Выигранный в лотерею автомобиль за 600 тысяч пскович решил взять деньгами
  • 120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи
  • Великолучанка потеряла 60 тысяч при покупке «Шевроле» у мошенника
  • В Островском районе разыскивают пропавшую женщину
  • Еще 35 человек заболели коронавирусом в Псковской области
  • Двое петербуржцев отправятся в колонию за грабеж в Стругокрасненском районе
  • В посёлке Идрица установили памятный мемориал узникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
  • Водителя трактора, виновного в смертельном ДТП в Великолукском районе, заключили под стражу
  • За два часа нашли спасатели заблудившуюся в лесу женщину

    • 19 августа

  • Развитие гастрономического, аграрного и медицинского туризма обсудят псковские бизнесмены с коллегами из других регионов
  • 75 учебных заведений Псковской области оснастили современными компьютерными классами
  • С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт
  • На 150 тысяч оштрафовали главврача псковской психбольницы из-за вспышки коронавируса
  • Молодой человек несколько раз ударил ножом сожителя матери
  • Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей
  • Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
  • Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов
  • В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов
  • Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны политиков и партий
  • Александр Котов: Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов
  • Дни экологического просвещения проходят в детских оздоровительных лагерях
  • Подростка-велосипедиста сбили в Пскове
  • В Порхове пропал тринадцатилетний подросток

    • Новости

    Выборы за выборами

    Политика / Выборы
    Максим Андреев 20 августа 09:35

    Выборы за выборами

    Следующий состав областного Собрания может быть сформирован по новым правилам

    На волне

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    21 июля 09:30

    На волне

    Как на клочке земли и воды создать оазис спорта
    Без чувства долга

    Экономика / Деньги
    21 июля 08:47

    Без чувства долга

    Легко ли пройти через процедуру банкротства и каковы будут последствия