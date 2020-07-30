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Экономика / Я – социальный предприниматель

Дело о шоколаде

Как сотрудница банка превратилась в шоколатье

Текст:
Ольга Нефёдова
30 июля 2020 года, 11:37
Фото: Фото из группы «Шоколадное ателье «Конфетти» Псков» в социальной сети «ВКонтакте»
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Часто бывает, что целеустремленные и активные люди быстро достигают вершин в своей профессии. Одни, боясь перемен, довольствуются достигнутым положением, другие – бросают вызов себе и начинают все с нуля. К последней категории людей относится Татьяна Лаврентьева, открывшая шоколадное ателье «Конфетти» в Пскове.

Научите меня 

Получив специальность инженера-системотехника, она устроилась работать в банк: отвечала за программное обеспечение и занималась обучением людей. Работа и коллектив радовали, приносили удовольствие. Однако ряд реорганизаций несколько изменили направление ее деятельности.

- Однажды я пришла на работу с мыслью: «Неужели я теперь всю жизнь буду этим заниматься?», - рассказывает Татьяна. - Смущала не работа с людьми, мне это всегда нравилось, а то, что изо дня в день надо предлагать один и тот же продукт.

Татьяна поняла, что хочет уйти. Вот только куда? В интернете на глаза попалась история успеха основательницы московского шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой, которая не испугалась круто изменить свою жизнь.

Дело о шоколаде
Делать конфеты очень увлекательно
Фото из группы «Шоколадное ателье «Конфетти» Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Ее путь заинтересовал Татьяну, и она написала ей письмо. В нем она рассказала, что живет в небольшом, но древнем Пскове и очень хочет научиться делать шоколад. В ответ пришло приглашение принять участие в недельном мастер-классе. Татьяна, ни минуты не сомневаясь, взяла отпуск и поехала учиться.

- Когда оказалось, что я ни капли не профессионал, даже близко ничего не знаю, кондитерский мешок в руках держать не умею, мне сказали, что вообще-то таких людей они не обучают, - улыбается она. - Однако все же разрешили остаться.

Это была одна из увлекательных недель в ее жизни, окрыленная, она вернулась домой. Ей хотелось, как можно скорее применить полученные знания. Лишь, начав делать все самостоятельно, она поняла, как много тонкостей в этом процессе. Первое время что-то уточняла у Аллы Комиссаровой, но со временем за советами к ней обращаться перестала, понимая ее занятость.

Свое дело

С тех пор шоколад и шоколадные конфеты поселились у Татьяны дома, на ее работе, на школьных праздниках дочери. Она готовила их для друзей, для близких и даже для соседей.

-Мой сын, попробовав конфеты, попросил научить его их делать, - говорит она. - Он думал, что раз научился жарить яичницу, то освоить приготовление конфет труда не составит. Дочь и ее подруги в одни голос уверяли меня, что мне срочно надо открывать свое дело.

Дело о шоколаде
Конфеты Татьяны с 15-тью разными начинками
Фото из группы «Шоколадное ателье «Конфетти» Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Все эти моменты здорово Татьяну подстегивали. Спустя месяц она уволилась с работы и встала на биржу труда, чтобы получить субсидию на открытие своего дела. Потратить ее она планировала на покупку темперирующей машины, которая на тот момент стоила около 100 000 рублей.

Защитила бизнес-проект, купила машину, оформила предпринимательство. Дело завертелось: искала интересные формы, покупала необходимый инвентарь, договаривалась о поставке сырья, придумывала упаковку.

Сначала она подумывала об открытии кафе. Оформила медицинскую книжку и пошла в Роспотребнадзор, узнать, что необходимо, чтобы начать производство. Но там женщине посоветовали оставить шоколад и плести из бисера - проблем меньше.

-Рассказали мне о каких-то невероятных требованиях, тогда я и переключилась на мастер-классы, - говорит Татьяна.

Дело о шоколаде
Фигурный шоколад пользуется особым спросом
Фото из группы «Шоколадное ателье «Конфетти» Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Где только с ними за эти годы она не побывала. Проводила как для детей, так и для взрослых. И количество собравшихся ее никогда не могло остановить: с удовольствием работала даже с единственным пришедшим. Начинала делать их совсем по минимальной цене. Однажды ей даже сказали, что все это больше похоже на благотворительность, чем на бизнес.

- А я и не скрываю, что мое дело не прибыльное, но самоокупаемое. Да и потом, я всегда делала акцент на доступности. Хочется, чтобы люди могли себе это удовольствие позволить.

Покупатели - ее главные вдохновители. От них она заряжается и черпает силу, чтобы двигаться дальше.

- Было много вдохновляющих заказов, - рассказывает Татьяна.- Однажды заказали подарок для воздухоплавателя. Прежде чем его выполнить, я изучила воздушный шар со всех сторон, вплоть до строения. Как-то пришлось делать фотоаппарат. Он должен был быть конкретной модели, поэтому я вручную расписывала его. Девушка в подарок для любимого человек заказала сердце из конфет с разными орехами. Потом писала мне, что, открыв упаковку, мужчина ахнул, а подарок съел сам и даже не поделился.

Такие истории заставляют ее пробовать новое, ошибаться, смеяться над своими ошибками и снова придумывать. Она никогда не стремилась кого-то копировать и кому-то подражать, шла своей дорогой, пусть медленно, но уверенно.

- Я нисколько не пожалела, что тогда круто изменила свою жизнь, - говорит Татьяна. – Мне хотелось отдачи, искренности, эмоций, развития. Все это у меня есть. Не скрою, я периодически думаю, что надо заняться чем-то другим, но каждый раз возвращаюсь к шоколаду.

Материал подготовлен при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»

Дело о шоколаде
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