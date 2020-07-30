Дело о шоколаде

Часто бывает, что целеустремленные и активные люди быстро достигают вершин в своей профессии. Одни, боясь перемен, довольствуются достигнутым положением, другие – бросают вызов себе и начинают все с нуля. К последней категории людей относится Татьяна Лаврентьева, открывшая шоколадное ателье «Конфетти» в Пскове.

Научите меня

Получив специальность инженера-системотехника, она устроилась работать в банк: отвечала за программное обеспечение и занималась обучением людей. Работа и коллектив радовали, приносили удовольствие. Однако ряд реорганизаций несколько изменили направление ее деятельности. - Однажды я пришла на работу с мыслью: «Неужели я теперь всю жизнь буду этим заниматься?», - рассказывает Татьяна. - Смущала не работа с людьми, мне это всегда нравилось, а то, что изо дня в день надо предлагать один и тот же продукт. Татьяна поняла, что хочет уйти. Вот только куда? В интернете на глаза попалась история успеха основательницы московского шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой, которая не испугалась круто изменить свою жизнь.

Ее путь заинтересовал Татьяну, и она написала ей письмо. В нем она рассказала, что живет в небольшом, но древнем Пскове и очень хочет научиться делать шоколад. В ответ пришло приглашение принять участие в недельном мастер-классе. Татьяна, ни минуты не сомневаясь, взяла отпуск и поехала учиться. - Когда оказалось, что я ни капли не профессионал, даже близко ничего не знаю, кондитерский мешок в руках держать не умею, мне сказали, что вообще-то таких людей они не обучают, - улыбается она. - Однако все же разрешили остаться. Это была одна из увлекательных недель в ее жизни, окрыленная, она вернулась домой. Ей хотелось, как можно скорее применить полученные знания. Лишь, начав делать все самостоятельно, она поняла, как много тонкостей в этом процессе. Первое время что-то уточняла у Аллы Комиссаровой, но со временем за советами к ней обращаться перестала, понимая ее занятость.

Свое дело

С тех пор шоколад и шоколадные конфеты поселились у Татьяны дома, на ее работе, на школьных праздниках дочери. Она готовила их для друзей, для близких и даже для соседей. -Мой сын, попробовав конфеты, попросил научить его их делать, - говорит она. - Он думал, что раз научился жарить яичницу, то освоить приготовление конфет труда не составит. Дочь и ее подруги в одни голос уверяли меня, что мне срочно надо открывать свое дело.

Все эти моменты здорово Татьяну подстегивали. Спустя месяц она уволилась с работы и встала на биржу труда, чтобы получить субсидию на открытие своего дела. Потратить ее она планировала на покупку темперирующей машины, которая на тот момент стоила около 100 000 рублей. Защитила бизнес-проект, купила машину, оформила предпринимательство. Дело завертелось: искала интересные формы, покупала необходимый инвентарь, договаривалась о поставке сырья, придумывала упаковку. Сначала она подумывала об открытии кафе. Оформила медицинскую книжку и пошла в Роспотребнадзор, узнать, что необходимо, чтобы начать производство. Но там женщине посоветовали оставить шоколад и плести из бисера - проблем меньше. -Рассказали мне о каких-то невероятных требованиях, тогда я и переключилась на мастер-классы, - говорит Татьяна.