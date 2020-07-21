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Экономика / Я – социальный предприниматель

На волне

Как на клочке земли и воды создать оазис спорта

Текст:
Ольга Нефёдова
21 июля 2020 года, 09:30
Фото: Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте
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Веранда кафе, уютные кресла, теплый ветер, приятный разговор, солнце, отражающееся в гребнях невысоких волн и человек, рассекающий на вейкборде блестящую поверхность воды. Нет, это не морской курорт, это псковский вейк-парк — место, о котором слышали многие, но где мало кто бывал.

На часах половина пятого. Рабочий день. В парке немноголюдно: несколько инструкторов, райдер (так принято называть тех, кто катается на вейкборде), да группка мальчишек на скейт-площадке.

- Посетители начнут подтягиваться после шести, - говорит основатель парка Павел Герасенков. - В этом сезоне, видимо, из-за карантина большой приток людей, много новичков, которым интересно попробовать что-то необычное.

Единственный во Пскове

Идея создания парка в Пскове зрела у его основателя несколько лет. Павел увлекся вейкбордингом, с этого все и началось. Он катался за катером по Великой, бывал в питерских и московских вейк-парках, а в 2014 году его пригласили в вейк-лагерь в Турцию. Там-то он и понял, как подобный парк должен быть устроен в таком небольшом городке, как Псков.

Из лагеря домой он вернулся в конце мая, а уже 19 июля открылся псковский вейк-парк. От задумки до ее воплощения прошло около двух месяцев.

Первая задача, которая встала передо мной по возвращении – выбор места.  Я поехал по водоемам Пскова, потому что делать парк за городом не хотелось, он должен был быть доступен как можно большему количеству людей.

На волнеПавел Герасенков, основатель вейк-парка

Рассматривалось несколько вариантов. Например, запруда на Пскове у отеля Old Estate Hotel & SPA и утиный пруд на Дамбе. Но все они не подходили по тем или иным критериям.

- На это место я обратил внимание, когда ехал по той стороне реки, - рассказывает Павел. – Здесь в свое время тренировались гребцы, остался укрепленный берег, асфальтовый подъезд. В общем, как увидел, так и пошел договариваться об аренде.

Когда парк открылся, в нем была только канатная установка, раздевалка и туалеты. Добром обрастали постепенно. Как только поставили лебедку, сделали пляжную волейбольную площадку. Потом появились детская площадка, кафе, веранда, батут у воды, воркаут-площадка. Со временем подтянулись скейтеры и велосипедисты, предложили сделать скейт-парк.

- Я помог им с материалами, а они сами его спроектировали и соорудили, - говорит Павел.

Все активности, что есть в вейк-парке, кроме вейкборда, совершенно бесплатны для посетителей. Можно прийти позаниматься на тренажерах, которые, кстати, оказались очень востребованы в дни карантина. А можно просто отдохнуть на веранде.

На волне
Чтобы встать на вейкборд даже не надо уметь плавать
Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте

- Этот парк – мое хобби, отдушина что ли. Денег он особо не приносит. Получился такой самоокупаемый проект. Он работает летом, на зиму закрывается. Сотрудники на зимний период вынуждены искать себе другую работу, но каждое лето ребята возвращаются сюда, потому что заинтересованы в развитии и этого вида спорта, и этого места.

Доросли до федерации

В прошлом году в регионе была создана Федерация воднолыжного спорта. С ее появлением у псковских райдеров появилась возможность получить спортивный разряд. А это уже совершенно иной уровень.

Ближайшие соревнования, на которых за разряд можно будет побороться, пройдут в парке 1 августа. Это будет Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду.

Вейкбординг бывает катерным, - когда спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняя трюки с помощью бегущей от катера волны, - а бывает кабельным, когда спорстмен двигается по воде с помощью канатной установки. Так вот, Pskov Wake Park - это кабельный вейк-спорт.

На волне
Соревнования собирают много спортсменов
Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте

- В прошлом году мы провели первые серьезные соревнования, используя ресурс WakeBase. Он позволяет спортсменам попасть в общероссийскую рейтинговую таблицу. Соответственно, чем чаще и успешнее ты участвуешь в соревнованиях, тем выше поднимаешься в рейтинговой таблице.

Прошлым летом в псковских соревнованиях участвовали 50 спортсменов, в этом зарегистрировались уже 23. Для сравнения: прошлогодний Чемпионат России собрал около 80 райдеров.

Псковские спортсмены тоже активные участники соревнований. Сам Павел в прошлом году участвовал в десяти чемпионатах в разных регионах страны. В рейтинговой таблице он занимает третье место в группе Masters - возрастной категории 30-40 лет. Смеется, говоря, что эта атегория рассчитана на тех, с кого начинает сыпаться песок, самая же зрелищная – категория Open, в ней выступают настоящие профессионалы.

На волне
Вейкбординг доступен даже людям с ограниченными возможностями
Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте

В этом году ряд соревнований ему придется пропустить – тренируясь, здорово повредил колено. Это, однако, не означает, что вейкбординг - опасный для здоровья вид спорта. Чаще всего травмы получают не новички, а те, кто решил, что твердо стоит на доске и может совершенно безбашенно заниматься трюкачеством.

А если соблюдать меры предосторожности, то кататься можно даже по лужам. Что собственно и сделали пару лет назад псковские райдеры, когда Псков в очередной раз затопило. Видео, размещенное на youtube-канале, набрало около 100 000 просмотров.


Дорогой спорт

Интерес к вейкбордингу в регионе растет. Хотя по-настоящему заниматься этим видом спорта остаются единицы. Объясняется это, в том числе, и финансовой стороной вопроса: не дешевое это удовольствие. Одно дело прийти и покататься, взяв все в прокат. Другое – тренироваться. Результаты будут только в том случае, если все обмундирование свое: доска по размеру, ботинки, костюм. Все это стоит хороших денег.

На волне
В вейк-парке много активностей, почти все бесплатные
Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте

- В вейк-парках есть детские секции, но в Пскове они пока не заходят: либо мы еще не раскрутились до должного уровня, либо это все-таки дороговатое мероприятие, - говорит Павел.

Попробовать прокатиться на вейкборде и получить удовольствие может абсолютно каждый. В псковском вейк-парке на вейкборд встают даже семилетние дети.

- Но самое сложное - поддерживать этот проект, - признается Павел. - Не то, чтобы руки опускаются, никогда не опускались, я все-таки считаю парк своим детищем и мне очень нравится этим заниматься, но он требует времени. Первые годы я тут сам работал руками, и от этого удовольствие получал, потом времени стало не хватать, а сейчас я и вовсе сюда редко приезжаю. У меня семья, двое маленьких детей, работа, которая требует частых командировок.

На волне
Девушки занимаются с большим удовольствием
Фото из группы Pskov Wake Park в Вконтакте

К шести часам начинают подтягиваться посетители: улыбающиеся, загорелые, с досками, они словно сошли с летних открыток. Среди них член Молодежного парламента Псковской области, инвалид-колясочник Владимир Петров. Он один из постоянных клиентов парка. Трещит лебедка, играет музыка, смеются люди - хорошо. Больше бы таких мест в нашем городе.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»

На волне

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