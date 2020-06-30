Нужный магазин

Три года на первом этаже жилого дома по улице Яна Фабрициуса работает небольшой магазин «Технические средства реабилитации». Торговая точка оборудована в полном соответствии с требованиями доступной среды: контрастная маркировка лестницы, двустворчатая дверь, подъемник. Здесь редко бывает скопление покупателей, но магазин очень востребован, потому что продукция, которую он предлагает, жизненно необходима людям, страдающих онкологическими заболеваниями и перенесшим операцию по стомированию. Как ни странно, открыл его человек, имеющий не медицинское, а сельскохозяйственное образование и долгое время проработавший в строительной отрасли. О пути от идеи до реализации своего социального бизнес-проекта предприниматель Михаил Банников рассказал «Псковской правде».



До этого бизнесом я не занимался. После окончания сельскохозяйственного техникума в Санкт-Петербурге почти десять лет преподавал в Мельниковском ПТУ в Ленобласти, а когда училище закрылось — ушел на вольные хлеба. Работал прорабом на стройке. В эти же годы женился и переехал в Псков. Работы хватало, но стройка — дело не стабильное. А когда подходишь к возрасту 42-45 лет, приходится думать о том, чтобы не остаться без работы. А идею бизнеса подсказали друзья. Михаил Банников,

предприниматель



По словам мужчины, его питерские друзья занимались реализацией технических средств реабилитации, а именно - устройств для вывода из организма продуктов жизнедеятельности. - В Псковской области людей, перенесших такую операцию, стомирование, не так много — примерно 1% от населения. Но чтобы жить полноценной жизнью, им постоянно нужны специальные средства реабилитации. В аптеках они не продаются. А специализированного магазина на тот момент в Пскове не было. Поэтому появилась мысль открыть такой магазин. А семья и друзья поддержали, - сказал Михаил. Впрочем, идею реализации этого социального проекта поддержали не только близкие. Помощь была даже от администрации города Пскова. По словам предпринимателя, тогдашний глава администрации Пскова Игорь Калашников помог решить много спорных организационных вопросов. - Кредитов на открытие бизнеса я не брал. Начальный капитал — это собственные накопления. На спаде цен приобрел квартиру и перевел ее в нежилой фонд. Ремонт делал сам. Со стройматериалами помогли знакомые. Работы внутри помещения и по обустройству крыльца помогал делать друг, - вспоминает предприниматель.



Подъемник для крыльца «нашел такой, чтобы и не дорого и всем стандартам соответствовал»: - Когда поставил, многие ко мне приезжали смотреть и уточняли, где взять. Не хочу хвастаться, но когда госкомиссия пришла принимать объект, у меня не было ни одного нарекания. Мне сразу же все подписали. Все соответствует: и пожарная сигнализация, и охранная - видеонаблюдение сделано.

Новое дело



На ремонт и оснащение магазина ушло примерно два с половиной года. И вот уже три года торговая точка стабильно работает. - Я зарегистрировал ИП, заключил договора с поставщиками. Две трети — это импортная продукция. И начал потихоньку работать. В этом году уже вышел вышел на хороший уровень. Относительно хороший. Потому что этот магазин не рассчитан на то, чтобы получать баснословную прибыль, - отмечает наш собеседник. По его словам, в Псковской области примерно 500 человек знают этот магазин. Это люди, которые живут со стомой. Кроме того, почти каждую неделю в магазине появляются покупатели, недавно перенесшие сложную операцию. Таким пациентам Михаил не только помогает подобрать нужные средства реабилитации, но и старается поддержать, убедить, что даже после такой операции возможна полноценная жизнь. - Приходит человек после операции - психологическое состояние на нуле. А я ему рассказываю о том, что среди моих клиентов есть люди с такими же проблемами и они живут полной жизнью. Например, одна из моих клиенток поселилась на хуторе, держит скотину, топит печку и при этом полна оптимизма. А другая - приезжает в магазин на велосипеде. Стараюсь рассказать об том, что можно приобрести, чтобы вернуться к полноценной жизни. Ведь есть даже такие средства реабилитации, используя которые человек со стомой может посещать бассейн и сауну. А выглядит оно просто как пластырь на теле. Михаил отмечает, что у него нет медицинского образования и давать рекомендации как врач он не может, но в его силах рассказать, как пользоваться тем или иным средством. Свою продукцию он знает хорошо: учился на специальных курсах, изучал информацию , которую предоставляют официальные дилеры. Кроме того, многое почерпнул и из интернета.



В магазине покупают технические средства реабилитации как пациенты, которым в период оформления инвалидности, негде взять эти средства, так и те, кому бесплатно предоставленные Фондом социального страхования средства не подходят. Например, бывает аллергия на латекс или клей. - То, что вы видите на прилавке — это не мало. Казалось бы, небольшой ассортимент, но очень ходовой. Не вижу смысла расширять его, например, торговать инвалидными колясками, когда в Пскове таких торговых точек три, - говорит предприниматель. Впрочем, по просьбам покупателей новая продукция все же появляется. - В этом районе пожилое население проживает. Так, бабушка одна зашла и спрашивает: «Есть у вас трости? Нет? А почему?». И я поставил стенд с тростями. И они, действительно, хорошо «уходят».

«У всех клиентов есть мой номер телефона»

Рекламой своих товаров Михаил специально не занимается: есть группа в соцсети, а в основном работает «сарафанное радио». Клиенты рекомендуют другим людям, столкнувшимся с болезнью, этот магазин. Ведь его владелец работает без отпуска и готов даже в выходные выйти, если это требуется клиентам. - У меня максимум два-три покупателя в день. В основном, вся работа с покупателями ведется по телефону. Люди, прежде чем прийти, уточняют, есть ли в наличии продукция. У всех клиентов есть мой номер телефона, - говорит Михаил.

Если необходима доставка, предприниматель сам развозит продукцию. Такая услуга была особенно актуальна во время карантина. Впрочем, несмотря на готовность доставлять товар, магазин в эти сложные месяцы все же понес убытки. Сейчас ситуация выравнивается. Вновь стали проводиться плановые операции и приходить новые клиенты. Но по-настоящему радоваться этому Михаил не может. - Тут проблема в чем? Лучше клиентом моего магазина не становиться. Чем больше больных — тем, получается, лучше для моего бизнеса... Но желать такого не могу, - говорит он.

СПРАВКА Магазин «Технические средства реабилитации» находится по адресу: г. Псков, ул.Яна Фабрициуса 21. тел. 8-921-117-05-25. Сообщество в ВКонтакте: https://vk.com/club150282631