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Экономика / Я – социальный предприниматель

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты

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Ольга Нефёдова
3 июня 2020 года, 10:59
Фото: Ольгинская гимназия
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Коллекция модной одежды, тренажер для снятия усталости с глаз, настольная игра, система раздельного сбора мусора — проекты учеников Ольгинской гимназии признаны одними из лучших на бизнес конференции KinderMBA в Москве.

Научить мыслить

Образовательный рынок переполнен курсами для школьников, традиционная школа тоже старается идти в ногу со временем и внедряет новые методики и стандарты, но зачастую этого недостаточно. Лишь небольшая часть образовательных учреждений готовит детей к жизни, в которой нужно будет уметь договаривать, нестандартно мыслить, презентовать себя, продать свою идею, быть успешным в современном мире. В их числе — Ольгинская гимназия.

Главные акценты в этом учебном учреждении сделаны на качественном образовании, учебе в удовольствие, развитии предпринимательского мышления, бизнес-образовании. «Любовь к школе – это не сон, с нами это реальность» - так звучит лозунг гимназии.

- Я считаю, что бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе, - говорит директор гимназии Ольга Вихрова. - Ведь во взрослой жизни им обязательно понадобятся навыки коммуникации, работы в команде, умения презентовать и продвинуть свой проект. Наши школьники уже в третьем классе понимают, что такое трафик и каналы продаж, умеют написать бизнес-проект и продать свою идею. Они получают бесценный опыт, который даст им возможность вырасти успешными личностями.

Чтобы ученик были успешными в жизни, в учебную программу гимназии включен проект KinderMBA. Проект этот московский и Ольгинская гимназия — единственная в регионе, которая его реализует.

Сегодня школьник - завтра предприниматель
«Любовь к школе – это не сон, с нами это реальность» - так звучит лозунг гимназии
Фото предоставлено Ольгинской гимназией

Начиная с третьего класса школьники изучают, что такое спрос и предложение, из чего исходит ценообразование, как получить прибыть от своей идеи и много всего другого.

- Мы учим детей видеть нерешённые (неудовлетворённые) потребности, которые есть на рынке, тем самым формируем у детей предпринимательское мышление и ищем решения - через создание бизнес-проектов, которые закрывают пробелы на рынке, - объясняет заместитель директора Ольгинской гимназии Татьяна Терзиди.

В конце каждого учебного полугодия уже традиционно проходит детская бизнес-конференция KinderMBA, где дети защищают свои проекты.

Жить будущим

Защита проектов эксклюзивной детской одежды состоялась буквально на днях. Из шести команд три получили призовые места.

Первая же бизнес-конференция KinderMBA с участием псковских школьников прошла в декабре прошлого года в Москве на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. На нее ребята возили пять бизнес-проектов, два из которых заняли первые места!

- Большая часть бизнес-проектов ребят - социально-ориентированные, и призваны сделать мир лучше, создать блага для общества, предложить альтернативу «зависанию» детей в гаджетах, - рассказывает Татьяна Терзиди.

Среди проектов-победителей - «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока», первые экземпляры которого были сразу же раскуплены.

К слову сказать, команда первого проекта начала получать прибыть со своей идеи ещё на стадии реализации: школьники собрали более 2 тонн макулатуры и заработали 4 000 рублей.

Сегодня школьник - завтра предприниматель
В Ольгинской гимназии есть система мотивации и поощрения
Фото предоставлено Ольгинской гимназией

Помимо этого, на конференции школьникам удалось продать две творческих настольных игры, а мастер-класс по рисованию на воде Эрбу собрал очередь на «Аллее стартапов» и получил наибольшую прибыль. Последний проект активно реализуется ребятами вне стен гимназии.

- Именно сейчас, в детском возрасте, мы закладываем фундамент успешного будущего наших детей: развиваем гибкость мышления, креативность, тренируем предпринимательский взгляд на жизнь, - отмечает директор гимназии. - Они инициативны, они знают законы рынка, они обладают предпринимательским гибким мышлением, умеют публично выступать, аргументировать свою позицию, они знают, как себя эффективно подать и преподнести, и за счёт этих всех навыков они обречены на УСПЕХ! Многие уже заработали первые свои деньги на проектах.

Мотивированные школьники

В этом году шесть команд Ольгинской гимназии разрабатывали коллекцию одежды для сети магазинов «Винни». У каждой команды получилось создать свою интересную линию.

Чтобы проекты получились конкурентными, школьники исследовали рынок, анализировали ассортимент магазина, рисовали эскизы одежды, прописывали бизнес-план, придумывали концепцию своего бренда, линейку одежды, и даже снимали рекламный ролик.

Одна их команд придумала худи с изображением животных из Красной книги.

- На ярлычки одежды, придуманной ребятами, нанесен QR-код, который позволяет считывать информацию о животном, изображенном на худи, - рассказывает Татьяна Терзиди. - По замыслу создателей коллекции, это должно побудить покупателей задуматься о бережном отношении к окружающему миру.

Другая команда разработала линию «Пухлые котики». На каждой вещи изображен упитанный котик. Часть средств от продажи коллекции ребята планировали отдать приютам, которые помогают бездомным животным.

Сегодня школьник - завтра предприниматель
Свои проекты школьники защищают в МГУ
Фото предоставлено Ольгинской гимназией

Линия модной одежды для школьников со светоотражающими элементами, чтобы в тёмное время суток ребёнка можно было легко увидеть на дороге и предотвратить трагедию - еще одна эксклюзивная идея псковских школьников. Коллекция должна сократить число аварий с участием детей, особенно в темное время суток.

- Пока ребята защищали свой проект, руководитель одного из московских рекламных агентств промониторил рынок и выяснил, что подобных предложений пока не было, - говорит Татьяна Терзиди. - Да, есть, какие-то отдельные вещи со светоотражающими элементами, а вот такого, чтобы целая коллекция — нет.

Разработали ребята и удобную школьную форму. Сделали акцент на том, чтобы одежда, которую приходится носить каждый день, была еще и модной и стильной. Сами гимназисты пока носят ломоносовскую школьную форму, но возможно когда-нибудь школьники оденутся в модели, придуманные ими же. Почему бы и нет?

В Ольгинской гимназии есть система мотивации и поощрения, гимназисты чётко знают, зачем им бизнес-образование. Они понимают, что если будут хорошо учиться, то и в жизни будут иметь те блага, которые они хотят.

- Если вам понравились наши подходы к образованию и вы хотите вырастить своих детей успешными личностями, то звоните и приходите: мы всегда рады знакомству, - приглашают сотрудники гимназии.

СПРАВКА

Объявляется набор детей в школу с 1 по 6 класс на 2020/2021 год

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229 24 15  

Сайт: https://olgimnaz.ru 

Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/olginskayagymnasium 

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/olginskaya_gymnasium/

При поддержке АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области"

Сегодня школьник - завтра предприниматель
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