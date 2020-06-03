Сегодня школьник - завтра предприниматель

Коллекция модной одежды, тренажер для снятия усталости с глаз, настольная игра, система раздельного сбора мусора — проекты учеников Ольгинской гимназии признаны одними из лучших на бизнес конференции KinderMBA в Москве.

Научить мыслить

Образовательный рынок переполнен курсами для школьников, традиционная школа тоже старается идти в ногу со временем и внедряет новые методики и стандарты, но зачастую этого недостаточно. Лишь небольшая часть образовательных учреждений готовит детей к жизни, в которой нужно будет уметь договаривать, нестандартно мыслить, презентовать себя, продать свою идею, быть успешным в современном мире. В их числе — Ольгинская гимназия. Главные акценты в этом учебном учреждении сделаны на качественном образовании, учебе в удовольствие, развитии предпринимательского мышления, бизнес-образовании. «Любовь к школе – это не сон, с нами это реальность» - так звучит лозунг гимназии. - Я считаю, что бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе, - говорит директор гимназии Ольга Вихрова. - Ведь во взрослой жизни им обязательно понадобятся навыки коммуникации, работы в команде, умения презентовать и продвинуть свой проект. Наши школьники уже в третьем классе понимают, что такое трафик и каналы продаж, умеют написать бизнес-проект и продать свою идею. Они получают бесценный опыт, который даст им возможность вырасти успешными личностями. Чтобы ученик были успешными в жизни, в учебную программу гимназии включен проект KinderMBA. Проект этот московский и Ольгинская гимназия — единственная в регионе, которая его реализует.

Начиная с третьего класса школьники изучают, что такое спрос и предложение, из чего исходит ценообразование, как получить прибыть от своей идеи и много всего другого. - Мы учим детей видеть нерешённые (неудовлетворённые) потребности, которые есть на рынке, тем самым формируем у детей предпринимательское мышление и ищем решения - через создание бизнес-проектов, которые закрывают пробелы на рынке, - объясняет заместитель директора Ольгинской гимназии Татьяна Терзиди. В конце каждого учебного полугодия уже традиционно проходит детская бизнес-конференция KinderMBA, где дети защищают свои проекты.

Жить будущим

Защита проектов эксклюзивной детской одежды состоялась буквально на днях. Из шести команд три получили призовые места. Первая же бизнес-конференция KinderMBA с участием псковских школьников прошла в декабре прошлого года в Москве на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. На нее ребята возили пять бизнес-проектов, два из которых заняли первые места! - Большая часть бизнес-проектов ребят - социально-ориентированные, и призваны сделать мир лучше, создать блага для общества, предложить альтернативу «зависанию» детей в гаджетах, - рассказывает Татьяна Терзиди. Среди проектов-победителей - «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока», первые экземпляры которого были сразу же раскуплены. К слову сказать, команда первого проекта начала получать прибыть со своей идеи ещё на стадии реализации: школьники собрали более 2 тонн макулатуры и заработали 4 000 рублей.

Помимо этого, на конференции школьникам удалось продать две творческих настольных игры, а мастер-класс по рисованию на воде Эрбу собрал очередь на «Аллее стартапов» и получил наибольшую прибыль. Последний проект активно реализуется ребятами вне стен гимназии. - Именно сейчас, в детском возрасте, мы закладываем фундамент успешного будущего наших детей: развиваем гибкость мышления, креативность, тренируем предпринимательский взгляд на жизнь, - отмечает директор гимназии. - Они инициативны, они знают законы рынка, они обладают предпринимательским гибким мышлением, умеют публично выступать, аргументировать свою позицию, они знают, как себя эффективно подать и преподнести, и за счёт этих всех навыков они обречены на УСПЕХ! Многие уже заработали первые свои деньги на проектах.

Мотивированные школьники

В этом году шесть команд Ольгинской гимназии разрабатывали коллекцию одежды для сети магазинов «Винни». У каждой команды получилось создать свою интересную линию. Чтобы проекты получились конкурентными, школьники исследовали рынок, анализировали ассортимент магазина, рисовали эскизы одежды, прописывали бизнес-план, придумывали концепцию своего бренда, линейку одежды, и даже снимали рекламный ролик. Одна их команд придумала худи с изображением животных из Красной книги. - На ярлычки одежды, придуманной ребятами, нанесен QR-код, который позволяет считывать информацию о животном, изображенном на худи, - рассказывает Татьяна Терзиди. - По замыслу создателей коллекции, это должно побудить покупателей задуматься о бережном отношении к окружающему миру. Другая команда разработала линию «Пухлые котики». На каждой вещи изображен упитанный котик. Часть средств от продажи коллекции ребята планировали отдать приютам, которые помогают бездомным животным.

Линия модной одежды для школьников со светоотражающими элементами, чтобы в тёмное время суток ребёнка можно было легко увидеть на дороге и предотвратить трагедию - еще одна эксклюзивная идея псковских школьников. Коллекция должна сократить число аварий с участием детей, особенно в темное время суток. - Пока ребята защищали свой проект, руководитель одного из московских рекламных агентств промониторил рынок и выяснил, что подобных предложений пока не было, - говорит Татьяна Терзиди. - Да, есть, какие-то отдельные вещи со светоотражающими элементами, а вот такого, чтобы целая коллекция — нет. Разработали ребята и удобную школьную форму. Сделали акцент на том, чтобы одежда, которую приходится носить каждый день, была еще и модной и стильной. Сами гимназисты пока носят ломоносовскую школьную форму, но возможно когда-нибудь школьники оденутся в модели, придуманные ими же. Почему бы и нет? В Ольгинской гимназии есть система мотивации и поощрения, гимназисты чётко знают, зачем им бизнес-образование. Они понимают, что если будут хорошо учиться, то и в жизни будут иметь те блага, которые они хотят. - Если вам понравились наши подходы к образованию и вы хотите вырастить своих детей успешными личностями, то звоните и приходите: мы всегда рады знакомству, - приглашают сотрудники гимназии.

СПРАВКА Объявляется набор детей в школу с 1 по 6 класс на 2020/2021 год Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11 Телефон: 8-960-229 24 15 Сайт: https://olgimnaz.ru Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/olginskayagymnasium Страница в Instagram: https://www.instagram.com/olginskaya_gymnasium/