Псковичка открыла игровую комнату, чтобы не отмечать детские праздники дома

Псковичка Татьяна Афанасьева по профессии бухгалтер. Но свой бизнес в 2016 году открыла совсем по другому направлению. Планируя уходить в отпуск по уходу за ребенком, она выбрала проект, связанный с предоставлением услуг детям и их родителям. Вместе с коллегой Юлией Ивановой она открыла на Завеличье детскую игровую комнату «Мадагаскар».

Это сегодня востребованный формат развлечений. У моей коллеги тогда уже был ребенок, и она часто пользовалась услугами детских игровых комнат. Там любят играть малыши, и для родителей это очень удобно - ведь можно уделить время своим делам, пока ребенок занят. Татьяна Афанасьева,

предприниматель



День рождения не дома

Еще один плюс такого направления - в детских игровых комнатах удобно отмечать праздники и дни рождения. - Не надо заботиться о посуде, не надо потом приводить дом в порядок после детских игр, - объясняет Татьяна. - Мы полностью сдаем в аренду комнату на день рождения, если нужно - предоставляем услуги аниматоров, проводим разные шоу. Сомнений по поводу бизнес-идеи не было. И партнеры-коллеги с энтузиазмом взялись за дело. По словам Татьяны, самым сложным было найти для детской комнаты подходящее помещение.

- Зачастую игровые комнаты находятся либо в цокольных этажах домов, куда почти не проникает дневной свет, либо в торговых центрах, где нет всех удобств для малышей. А нам хотелось, чтобы в помещении было светло и чтобы обязательно была туалетная комната. Потому что для деток это важно, - говорит предприниматель. И девушкам повезло — они нашли площади для размещения детской комнаты в совершенно новом здании. - Это помещение площадью 144 квадрата до нас никто не использовал. А арендатор даже советовался с нами, какого цвета сделать стены и чем покрывать полы. Поэтому у нас на полу линолеум, и стены приятного светло-бежевого цвета. На ремонт помещения и оснащение его мебелью, игрушками и аттракционами ушло примерно два месяца. - Без заемных средств тоже не обошлось. Но в основном все делали своими силами. Помогали родители, друзья. Перед открытием мы там просто ночевали. Комната была уже забронирована для проведения праздника, а мы не успевали! Поэтому пришлось часть работы доделывать ночами, чтобы вовремя открыться.

Первая игрушка

Первым аттракционом стала пальма-карусель с кокосами. Именно благодаря ей игровой городок и получил свое африканское название - «Мадагаскар». Теперь в игровой комнате есть развлечения для детей всех возрастов: водный и спортивные батуты, двухэтажный лабиринт с горкой и сухим бассейном, аттракцион «Энгри бёрдс», настольный футбол, зона развивающих деревянных игрушек от «Эко Тойс».

- Мы придерживаемся такого стандарта: лучше подороже и качественнее. Это даже экономичнее выйдет, нежели взять подешевле игрушку, которая сломается через неделю, и придется заново покупать. Скупой платит дважды, - напоминает предприниматель. Также в «Мадагаскаре» есть просторный манеж с развивающими игрушками для самых маленьких, из такого манежа малыш не выпадет, родители могут недалеко сидеть и наблюдать. Все безопасно, все углы закрытые. Для детей постарше есть хорошая игровая зона - большой дом с кухней и игрушечной бытовой техникой: холодильником, пылесосом, чайником, тостером, стиральной машиной. Есть зоны по профессиям с костюмами и реквизитом: пожарный пункт, медицинская палатка, полиция.

СПРАВКА Игровую комнату «Мадагаскар» могут посещать дети любого возраста. Интереснее всего здесь детям до 10 лет. Оплата почасовая. Малышам до года посещение детской комнаты — бесплатно.

Для родителей в игровой тоже есть своя зона отдыха, где они могут попить чай или кофе. Есть холодильник, микроволновка, кулер с водой. О кормящих мамах тоже позаботились — для них есть закрытый уголок. - Больше всего дети любят большую машину, спортивный батут, водный батут, - перечисляет Татьяна. - Впрочем, им все здесь нравится. И на пальме всегда катаются, и в лабиринте сидят.

Чисто, уютно, безопасно

Первыми посетителями игровой комнаты, конечно, стали родители с детьми из расположенных рядом домов. Но потом благодаря группе в соцсетях появились посетители и из других районов Пскова. - Мы везде пытаемся продвигать проект. Во многих мероприятиях участвуем: в фестивале «Двойное счастье», празднике семейного двора. Часто в своей группе в соцсети «ВКонтакте» проводим конкурсы. Например, сейчас можно получить скидку за репосты. По ее словам, помогает рекламировать услуги и Центр инноваций социальной сферы Псковской области — в прошлом году он частично финансировал изготовление печатной рекламной продукции «Мадагаскара». Свой бизнес Татьяна Афанасьева сверхприбыльным назвать не может. Говорит, что все затраты на открытие игровой комнаты окупились только спустя три года работы. - Но мы быстрой прибыли и не ждали. Детские развивающие центры нередко закрывается, потому что надо поддерживать порядок, постоянно деньги вкладывать. Бизнес на этом особо не построишь. А нам прикольно. Если есть основной заработок — то почему бы не воплощать в жизнь свои творческие идеи. Мы с любовью выбираем игрушки. Радуемся, что родителям и детям у нас нравится. Наши собственные дети тоже сюда приходят играть, и мы знаем, что здесь чисто, безопасно, уютно. Это уже как свой дом.