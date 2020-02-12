С ног на голову

Хип-хоп центр «Хоть Отбавляй» находится в здании бывшего завода на Октябрьском проспекте, 54 в Пскове. Бетонная лестница с высокими пролетами ведет на третий этаж, где за тяжелой стальной дверью находится очень уютный лофт с высокими потолками и рисунками-граффити на стенах и мебели. Именно здесь маленькие и даже взрослые псковичи осваивают брейк.

Как в кино

С хип-хопом мастер спорта по спортивной аэробике Кристина Кочнева познакомилась благодаря своему будущему мужу.

Кирилл из Новоржева, танцует с 2004 года. Раньше он занимался бальными танцами, но однажды увидел, как после занятий ребята танцуют брейк. Остался посмотреть - и затянуло. Очень хотел создать команду, с которой будет это делать. Кристина Кочнева,

руководитель проекта



И таких людей он нашел. Но не в Новоржеве, а в Пскове, где с 2008 года стал преподавать детям брейкинг в танцевальном центре. А потом решил заниматься обучением подрастающего поколения самостоятельно. - Когда мы с мужем познакомились, я тоже начала заниматься брейкингом. Понравилось. И в 2014 году у нас появилась идея создания своей площадки. Кирилл нашел помещение в здании заброшенного завода. Оно лет пятнадцать пустовало, и там вообще ничего не было — разбитые стекла, грязные потолки, пол. Мы взяли его в аренду и стали своими силами приводить в порядок. До четырех утра оставались: красили, мыли, разбирали. Где-то ломали, где-то возводили стены.

На тот момент у ребят не было никакого финансового запаса. Доход от первых занятий вкладывали в развитие площадки. А в ремонт холла, который сейчас выглядит современным, красивым и уютным, были вложены все деньги, которые Кириллу и Кристине подарили на свадьбу! Зато, по словам Кристины, крупных займов брать не пришлось: - Правда, были и глобальные траты. Но у нас очень душевный арендодатель. Он пошел нам навстречу. Все средства, которые мы вкладывали в восстановление помещений, он зачел нам как арендные каникулы. И только потом мы стали платить за аренду.

Сейчас помещение полностью адаптировано под групповые занятия. Но самые первые тренировки проходили на фоне голых стен. - Родители наших учеников были немного в шоке. Но, видимо, действительно мы вдохновляли и детей, и родителей тем, что мы делаем. Мы работаем в сфере услуг. И здесь самое главное — отношение. Поэтому важное значение имеет и администратор, который встречает. Долгое время им была я. Сама встречала родителей, предлагала чай, общалась. И сейчас многие родители уже приходят к нам, как в гости, теплые отношения со всеми сложились.

Большая семья

Как признается Кристина, продвижением проекта они занимались: на улицах танцевали, была создана группа в соцсетях. Но основным источником распространения информации о центре стало сарафанное радио. - Один родитель привел ребенка, а потом рассказал знакомым в садике, что сын занимается брейком и что это классно. Мне кажется, что это самая лучшая реклама. Потому что родители к тебе приходят, уже зная, кто ты такой и что ты можешь и что ему нужно.

Работать начинали с небольшими группами детей от трех лет. Верхней планки не было — поэтому на тренировки приходили и взрослые ребята. Постепенно желающих приобщиться становилось все больше. Сейчас в центре и его филиалах тренируется в общей сложности около 400 человек от 3 до 40 лет. Два центра работает в Пскове — для удобства клиентов пришлось открыть филиал на улице Михайловской, 1. Также сотрудники хип-хоп центра работают в семи районах Псковской области — на базе домов культуры.

- Каждый год мы организовываем для детей соревнования, выпускной концерт. Подводим итоги года, награждаем тех, кто старался. В этом году лучшим ученикам мы подарили серебряные кольца с нашей символикой, которые специально заказали для них, - говорит Кристина и добавляет, что для многих детей это становится не секцией, а образом жизни. - Мы посредством хип-хоп-культуры стараемся их воспитывать. Много времени проводим вне тренировок, они приезжают к нам в гости в выходные.

Больше чем хобби

По словам руководителя центра, брейкинг — это хип-хоп-культура, которая объединяет и малышей, и взрослых. В нем нет таких жестких рамок, как, например, в спорте, он дает волю фантазии и раскрытию творческих начал. - Многие думают, что брейкинг — это на голове крутиться. На самом деле это разносторонний вид спорта. Если нравится делать сложные элементы — ты можешь это делать. Если не нравится — ты все равно найдешь себе место. Некоторые ребята, занимаясь брейкингом, стали захватывать и косвенные элементы хип-хоп-культуры. Кто-то начал граффити учиться рисовать, кто-то шрифты разрабатывать. К слову, граффити на холодильнике и стене — это результат творчества сокомандников. А впереди их ждет еще один сюрприз — в Псков приедет один из лучших диджеев России, чтобы проводить с ребятами занятия по диджеингу.

Несмотря на то, что брейкинг включен в олимпийские виды спорта, государственного финансирования этого направления нет. Поездки на соревнования оплачивают родители. - Но мы стараемся талантливых ребят поощрять — иногда откладываем с мужем деньги, чтобы организовать для таких детей бесплатные поездки. Я считаю наше дело социальным бизнесом, потому что мы работаем с неполными, многодетными семьями. Есть ребята, которые занимаются бесплатно и потом нам помогают на занятиях с малышами.

В целом же, по словам девушки, им важно не выращивание спортсменов-чемпионов, а воспитание в ребятах уважения друг к другу. - У нас не только младшие уважают старших, но и старшие - младших. Не во всех видах спорта такое есть, - гордится Кристина выбранной стезей. - Многие родители относятся к нашим занятиям как к хобби. Но это больше чем хобби.