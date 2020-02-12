Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Я – социальный предприниматель

С ног на голову

Псковская пара потратила свадебный подарок на то, чтобы превратить заброшенное заводское помещение в уютный и современный центр для хип-хопа

Текст:
Светлана Синцова
12 февраля 2020 года, 11:55
Фото: Фото представлено школой хип-хоп центром
0

Хип-хоп центр «Хоть Отбавляй» находится в здании бывшего завода на Октябрьском проспекте, 54 в Пскове. Бетонная лестница с высокими пролетами ведет на третий этаж, где за тяжелой стальной дверью находится очень уютный лофт с высокими потолками и рисунками-граффити на стенах и мебели. Именно здесь маленькие и даже взрослые псковичи осваивают брейк.

Как в кино

С хип-хопом мастер спорта по спортивной аэробике Кристина Кочнева познакомилась благодаря своему будущему мужу.

Кирилл из Новоржева, танцует с 2004 года. Раньше он занимался бальными танцами, но однажды увидел, как после занятий ребята танцуют брейк. Остался посмотреть - и затянуло. Очень хотел создать команду, с которой будет это делать.

С ног на головуКристина Кочнева, 
руководитель проекта

И таких людей он нашел. Но не в Новоржеве, а в Пскове, где с 2008 года стал преподавать детям брейкинг в танцевальном центре. А потом решил заниматься обучением подрастающего поколения самостоятельно.

- Когда мы с мужем познакомились, я тоже начала заниматься брейкингом. Понравилось. И в 2014 году у нас появилась идея создания своей площадки. Кирилл нашел помещение в здании заброшенного завода. Оно лет пятнадцать пустовало, и там вообще ничего не было — разбитые стекла, грязные потолки, пол. Мы взяли его в аренду и стали своими силами приводить в порядок. До четырех утра оставались: красили, мыли, разбирали. Где-то ломали, где-то возводили стены.

С ног на голову
Для многих детей брейкинг становится не секцией, а образом жизни
Фото предоставлено хип-хоп центром

На тот момент у ребят не было никакого финансового запаса. Доход от первых занятий вкладывали в развитие площадки. А в ремонт холла, который сейчас выглядит современным, красивым и уютным, были вложены все деньги, которые Кириллу и Кристине подарили на свадьбу!

Зато, по словам Кристины, крупных займов брать не пришлось:

- Правда, были и глобальные траты. Но у нас очень душевный арендодатель. Он пошел нам навстречу. Все средства, которые мы вкладывали в восстановление помещений, он зачел нам как арендные каникулы. И только потом мы стали платить за аренду.

С ног на голову
В ремонт холла деньги Кирилл и Кристина вложили деньги, подаренные им на свадьбу
Фото Андрея Степанова

Сейчас помещение полностью адаптировано под групповые занятия. Но самые первые тренировки проходили на фоне голых стен.

- Родители наших учеников были немного в шоке. Но, видимо, действительно мы вдохновляли и детей, и родителей тем, что мы делаем. Мы работаем в сфере услуг. И здесь самое главное — отношение. Поэтому важное значение имеет и администратор, который встречает. Долгое время им была я. Сама встречала родителей, предлагала чай, общалась. И сейчас многие родители уже приходят к нам, как в гости, теплые отношения со всеми сложились.

Большая семья

Как признается Кристина, продвижением проекта они занимались: на улицах танцевали, была создана группа в соцсетях. Но основным источником распространения информации о центре стало сарафанное радио.

- Один родитель привел ребенка, а потом рассказал знакомым в садике, что сын занимается брейком и что это классно. Мне кажется, что это самая лучшая реклама. Потому что родители к тебе приходят, уже зная, кто ты такой и что ты можешь и что ему нужно.

С ног на голову
Брейкинг — это хип-хоп-культура, которая объединяет и малышей, и взрослых
Фото Андрея Степанова

Работать начинали с небольшими группами детей от трех лет. Верхней планки не было — поэтому на тренировки приходили и взрослые ребята. Постепенно желающих приобщиться становилось все больше. Сейчас в центре и его филиалах тренируется в общей сложности около 400 человек от 3 до 40 лет. Два центра работает в Пскове — для удобства клиентов пришлось открыть филиал на улице Михайловской, 1. Также сотрудники хип-хоп центра работают в семи районах Псковской области — на базе домов культуры.

С ног на голову
Такое кольцо с символикой хип-хоп центра получили лучшие ученики
Фото Андрея Степанова

- Каждый год мы организовываем для детей соревнования, выпускной концерт. Подводим итоги года, награждаем тех, кто старался. В этом году лучшим ученикам мы подарили серебряные кольца с нашей символикой, которые специально заказали для них, - говорит Кристина и добавляет, что для многих детей это становится не секцией, а образом жизни. - Мы посредством хип-хоп-культуры стараемся их воспитывать. Много времени проводим вне тренировок, они приезжают к нам в гости в выходные.

Больше чем хобби

По словам руководителя центра, брейкинг — это хип-хоп-культура, которая объединяет и малышей, и взрослых. В нем нет таких жестких рамок, как, например, в спорте, он дает волю фантазии и раскрытию творческих начал.

- Многие думают, что брейкинг — это на голове крутиться. На самом деле это разносторонний вид спорта. Если нравится делать сложные элементы — ты можешь это делать. Если не нравится — ты все равно найдешь себе место. Некоторые ребята, занимаясь брейкингом, стали захватывать и косвенные элементы хип-хоп-культуры. Кто-то начал граффити учиться рисовать, кто-то шрифты разрабатывать.

К слову, граффити на холодильнике и стене — это результат творчества сокомандников. А впереди их ждет еще один сюрприз — в Псков приедет один из лучших диджеев России, чтобы проводить с ребятами занятия по диджеингу.

С ног на голову
Холл хип-хоп центра помогали оформлять ребята
Фото Андрея Степанова

Несмотря на то, что брейкинг включен в олимпийские виды спорта, государственного финансирования этого направления нет. Поездки на соревнования оплачивают родители.

- Но мы стараемся талантливых ребят поощрять — иногда откладываем с мужем деньги, чтобы организовать для таких детей бесплатные поездки. Я считаю наше дело социальным бизнесом, потому что мы работаем с неполными, многодетными семьями. Есть ребята, которые занимаются бесплатно и потом нам помогают на занятиях с малышами.

С ног на голову
Брейкинг - это не только на голове крутиться!
Фото предоставлено хип-хоп центром

В целом же, по словам девушки, им важно не выращивание спортсменов-чемпионов, а воспитание в ребятах уважения друг к другу.

- У нас не только младшие уважают старших, но и старшие - младших. Не во всех видах спорта такое есть, - гордится Кристина выбранной стезей. - Многие родители относятся к нашим занятиям как к хобби. Но это больше чем хобби.

КСТАТИ

Благодаря победе воспитанников псковского хип-хоп центра «Хоть Отбавляй» на Всероссийском фестивале «Extreme Weekend» (Доброград, Владимирская область) Псков стал столицей брейкинга в России на 2019-2020 годы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Экономика / ЖКХ
6 февраля 13:01

У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Снега нет, чиновники все равно опасаются тратить сэкономленное на его уборке
Налоговики в прошлом году собрали денег больше, чем весь бюджет Псковской области

Экономика
4 февраля 10:42

Налоговики в прошлом году собрали денег больше, чем весь бюджет Псковской области

Сколько налогов платят псковичи, какие предприятия в лидерах и что делают с неплательщиками.
Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

Экономика / ЖКХ
3 февраля 10:17

Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

У собственников требуют заплатить за центральное, которым они не пользуются уже двенадцать лет
  • Подготовкой к 75-й годовщине Победы займется региональная Дирекция года памяти и славы
  • Глава «РЖД» поддержал предложение о создании электрифицированного движения в Псковской области
  • «Масочный» режим вводится в Пскове из-за гриппа
  • Обращения жителей Себежского района будут рассмотрены на выездном заседании профильного комитета Госдумы
  • Псковское УФАС приглашает на совещание по вопросу сборов за возможность проведения экскурсий по кремлю
  • Комитет Совета Федерации поддержал инициативу Псковского областного Собрания
  • Свыше 35 тонн яблок и орехов не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор
  • Себежские ветераны получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы
  • В Кузнецовской школе Себежского района обновят мебель и постоят котельную
  • Псковский городской суд приговорил экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова к пяти годам колонии строгого режима
  • Михаил Ведерников: Никакие закрытия Идрице не грозят
  • Новый ФАП в деревне Березка Себежкого района начнет работу с 1 марта
  • Технологов молочных продуктов собираются обучать в Себежском районе
  • Псковская область вошла в число доступных для оздоровительного отдыха регионов
  • По просьбам псковичей на временной автобусной остановке установили скамейки
  • Любительница фантастики и мистики присоединились к конкурсу «Селфи с классиком»
  • Мужчина пытался украсть из магазина в Пскове несколько упаковок кофе
  • О том, как остановить старение, псковичам расскажут на биолектории в ПсковГУ
  • На покупку аппаратуры, пошив костюмов и творческий десант будет собирать средства «Круг благотворителей»
  • Пьяный водитель врезался в дерево в Красногорском районе
  • Льготы для пенсионеров в банях Пскова сохраняются
  • «Псковская правда» проводит розыгрыш билетов на спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка»
  • Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новостроек в Пскове 
  • При строительстве улицы Кузбасской дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации
  • Определены участники детского футбольного марафона Чернево-2020

    • 11 февраля

  • Новая система аэрации очистных сооружений появится на псковском Горводоканале
  • В апреле в Псковской области напишут «Диктант Победы»
  • Несколько компаний получили налоговые преференции в Псковской области
  • В Псковской области перевыполнили план по лесовосстановлению
  • Виктор Антонов: Физкультурный диспансер обеспечен всем для полноценной работы

    • Новости

    С доставкой или никак

    Общество
    Светлана Синцова 12 февраля 13:19

    С доставкой или никак

    Рост цены на газ в баллонах возмутил жителей области и заинтересовал антимонопольщиков, продавцы грозятся совсем уйти с рынка

    Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

    Экономика
    27 января 15:42

    Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

    Городские власти забыли внести в новую схему ларьки, стоявшие до 2009 года, хотя закон это разрешил
    На тренировку с родителями

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    22 января 10:57

    На тренировку с родителями

    Открытая в Пскове болельщиком московского «Спартака» детская футбольная школа вошла в список лучших по раскинутой в 22 странах сети