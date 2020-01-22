На тренировку с родителями

С трех лет играть в команде, а в семь лет уже подписывать контракт со «Спартаком». О таком, наверное, мечтает каждый мальчишка, увлеченный футболом. Псковский предприниматель Николай Тюрин с детства любил футбол, но возможности заниматься любимым спортом профессионально у него не было. Поэтому, сам став отцом, он решил создать для своего сына и других детей все условия для занятий футболом. И организовал в Пскове детскую футбольную школу «Юниор». Ее лучшие воспитанники могут оказаться в прославленной московской команде, девочки тут играют наравне с мальчишками, а ребята из многодетных семей получают скидки. Сейчас в школе тренируется более 200 юных спортсменов, дети занимают первые места в престижных соревнованиях, а в прошлом году «Юниор» подписал договор о сотрудничестве со знаменитым футбольным клубом. О своем бизнес-проекте и его социальной составляющей Николай Тюрин рассказал «Псковской правде».

Детская мечта

К профессиональному спорту я не имею отношения. Мои родители — военные, в детстве мы часто переезжали: условий для занятий не было, футбольных школ не было. Но, несмотря на это, мы играли. С большим футболом я познакомился в Москве, но это было, еще когда я учился в младших классах. Потом семья снова переехала, я продолжал играть в футбол в школе, в институте — но на любительском уровне. Николай Тюрин

директор футбольной школы "Юниор"





После учебы молодой человек занимался бизнесом, но ни один проект со спортом связан не был. - Вроде бы получалось зарабатывать неплохие деньги, но все равно хотелось заниматься чем-то для души, от чего я получал бы удовольствие. Кроме того, у меня уже был сын, ему на тот момент было пять лет, и мне хотелось создать ему такие условия, которых не было у меня. И вот случайно в интернете я наткнулся на информацию о возможности открытия футбольной школы сети «Юниор». Псковская футбольная школа открыта по франшизе. Как признается Николай, начать реализацию такого бизнес-проекта несложно - «покупаешь франшизу, платишь первоначальный взнос». Но чтобы сделать его успешным, нужно вложить в него душу. - Я работал над проектом совместно с супругой Мариной. Каждый отвечал за свою часть работы: Марина занималась общением с клиентами, продвижением проекта, первичными звонками. Я взаимодействовал с тренерским составом, занимался спортивным блоком. Но мы считали, что вместе делаем большое дело.

СПРАВКА «Юниор» - одна из крупнейших сетей футбольных школ в мире. На данный момент открыто 496 филиалов в 22 странах в 240 городах. Филиал школы «Юниор» в Пскове начал свою работу в 2016 году. Наш филиал является образцово-показательным и входит в тройку лучших школ в рейтинге всей сети.

Повезло с кадрами

Первого тренера для школы Николай нашел на сайте с резюме и вакансиями. - Это уже было удивительно. Обычно тренеры ищут работу по-другому. Я наткнулся на его резюме. Мы встретились, переговорили. Игорь Александров тогда работал в другом псковском клубе, и мы начали сотрудничать. Зная многих из этой сферы, он собрал тренерскую команду, основной костяк которой работает до сих пор. Сам же Игорь потом стал спортивным директором всей сети «Юниор» и переехал в Питер. Но мы активно общаемся, он приезжает на все наши спортивные мероприятия. Николай считает, что в отношении кадров его проекту повезло. Сейчас тренерский состав вырос до десяти человек, и все эти ребята не просто приходят и проводят тренировки, но и поддерживают общение с детьми и родителями за пределами поля. Также школа многое вкладывает в профессиональное обучение тренеров.

- Нам не нужен «готовый» тренер. Нам нужен человек, который умеет играть в футбол, любит детей и хочет их чему-то научить. А другим вещам мы его научим. Тренеров нужно растить самим. Первые воспитанники появились в школе сразу после пробного занятия, совпавшего с открытием спорткомплекса «Олимп» за Ледовым дворцом в Борисовичах. После тренировки в школу записалось 50-70 ребят. В основном, это были псковские дети. Хотя приезжали и ребята из районов — занимался даже ребенок из Себежа! Его два раза в неделю привозил на тренировки отец. - На наших тренировках можно присутствовать родителям. Потому что ребенку важно, чтобы родитель видел его успехи, был заинтересован, поддерживал. Есть ребенок, есть родители, есть школа, и мы должны работать вместе.

Вместе со "Спартаком"

Миссия школы - каждому ребенку предоставить условия, чтобы он развивался. Для кого-то это физкультура, для кого-то - профессиональный спорт. Кстати, первые воспитанники школы — команда из ребят 2012 года рождения — уже добились хороших результатов. В августе ребята выиграли всероссийский турнир среди юниоров, а в январе - городской турнир среди мальчиков своего возраста.

В прошлом году сеть школ «Юниор» начала сотрудничать с футбольным клубом «Спартак» г. Москва. - Это удача для меня. Потому что я всю жизнь болел за эту команду, и мы сейчас открыли школу «Спартак-Юниор». Теперь дети-дошкольники до шести лет занимаются в «Юниоре», а потом переходят в «Спартак-Юниор», - говорит Николай. - Наша школа взаимодействует с клубом, наши дети могут ездить туда на турниры. Это круто. Есть связь с тренерами Академии «Спартака»: мы общаемся, обсуждаем тренировочные моменты. По модели, которую предлагает сеть «Юниор», должно быть два занятия в неделю. В школе ребята занимаются по три-четыре раза в неделю, и при этом стоимость абонементов остается на том же уровне. - Есть ребята, которым мы выплачиваем стипендию - в виде скидки на абонемент. Также у нас есть скидки многодетным семьям. Мы не можем позволить всем заниматься бесплатно, но это шаги в социальную сторону. И чем больше в школе детей, тем больше таких шагов мы сможем предпринять, - говорит Николай.