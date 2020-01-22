Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Я – социальный предприниматель

На тренировку с родителями

Открытая в Пскове болельщиком московского «Спартака» детская футбольная школа вошла в список лучших по раскинутой в 22 странах сети

Текст:
Светлана Синцова
22 января 2020 года, 10:57
Фото: Фото представлено футбольной школой «Юниор»
0

С трех лет играть в команде, а в семь лет уже подписывать контракт со «Спартаком». О таком, наверное, мечтает каждый мальчишка, увлеченный футболом. Псковский предприниматель Николай Тюрин с детства любил футбол, но возможности заниматься любимым спортом профессионально у него не было. Поэтому, сам став отцом, он решил создать для своего сына и других детей все условия для занятий футболом. И организовал в Пскове детскую футбольную школу «Юниор». Ее лучшие воспитанники могут оказаться в прославленной московской команде, девочки тут играют наравне с мальчишками, а ребята из многодетных семей получают скидки.

Сейчас в школе тренируется более 200 юных спортсменов, дети занимают первые места в престижных соревнованиях, а в прошлом году «Юниор» подписал договор о сотрудничестве со знаменитым футбольным клубом. О своем бизнес-проекте и его социальной составляющей Николай Тюрин рассказал «Псковской правде».

Детская мечта

К профессиональному спорту я не имею отношения. Мои родители — военные, в детстве мы часто переезжали: условий для занятий не было, футбольных школ не было. Но, несмотря на это, мы играли. С большим футболом я познакомился в Москве, но это было, еще когда я учился в младших классах. Потом семья снова переехала, я продолжал играть в футбол в школе, в институте — но на любительском уровне.

На тренировку с родителямиНиколай Тюрин
директор футбольной школы "Юниор"


После учебы молодой человек занимался бизнесом, но ни один проект со спортом связан не был.

- Вроде бы получалось зарабатывать неплохие деньги, но все равно хотелось заниматься чем-то для души, от чего я получал бы удовольствие. Кроме того, у меня уже был сын, ему на тот момент было пять лет, и мне хотелось создать ему такие условия, которых не было у меня. И вот случайно в интернете я наткнулся на информацию о возможности открытия футбольной школы сети «Юниор».

Псковская футбольная школа открыта по франшизе. Как признается Николай, начать реализацию такого бизнес-проекта несложно - «покупаешь франшизу, платишь первоначальный взнос». Но чтобы сделать его успешным, нужно вложить в него душу.

- Я работал над проектом совместно с супругой Мариной. Каждый отвечал за свою часть работы: Марина занималась общением с клиентами, продвижением проекта, первичными звонками. Я взаимодействовал с тренерским составом, занимался спортивным блоком. Но мы считали, что вместе делаем большое дело.

На тренировку с родителями
В школе ребята занимаются по три-четыре раза в неделю вместо прописанных двух, и при этом стоимость абонементов остается на том же уровне
Фото представлено футбольной школой «Юниор»
СПРАВКА

«Юниор» - одна из крупнейших сетей футбольных школ в мире. На данный момент открыто 496 филиалов в 22 странах в 240 городах. Филиал школы «Юниор» в Пскове начал свою работу в 2016 году. Наш филиал является образцово-показательным и входит в тройку лучших школ в рейтинге всей сети.

Повезло с кадрами

Первого тренера для школы Николай нашел на сайте с резюме и вакансиями.

- Это уже было удивительно. Обычно тренеры ищут работу по-другому. Я наткнулся на его резюме. Мы встретились, переговорили. Игорь Александров тогда работал в другом псковском клубе, и мы начали сотрудничать. Зная многих из этой сферы, он собрал тренерскую команду, основной костяк которой работает до сих пор. Сам же Игорь потом стал спортивным директором всей сети «Юниор» и переехал в Питер. Но мы активно общаемся, он приезжает на все наши спортивные мероприятия.

Николай считает, что в отношении кадров его проекту повезло. Сейчас тренерский состав вырос до десяти человек, и все эти ребята не просто приходят и проводят тренировки, но и поддерживают общение с детьми и родителями за пределами поля. Также школа многое вкладывает в профессиональное обучение тренеров.

На тренировку с родителями
Первые воспитанники появились в школе сразу после пробного занятия
Фото представлено футбольной школой «Юниор»

- Нам не нужен «готовый» тренер. Нам нужен человек, который умеет играть в футбол, любит детей и хочет их чему-то научить. А другим вещам мы его научим. Тренеров нужно растить самим.

Первые воспитанники появились в школе сразу после пробного занятия, совпавшего с открытием спорткомплекса «Олимп» за Ледовым дворцом в Борисовичах. После тренировки в школу записалось 50-70 ребят. В основном, это были псковские дети. Хотя приезжали и ребята из районов — занимался даже ребенок из Себежа! Его два раза в неделю привозил на тренировки отец.

- На наших тренировках можно присутствовать родителям. Потому что ребенку важно, чтобы родитель видел его успехи, был заинтересован, поддерживал. Есть ребенок, есть родители, есть школа, и мы должны работать вместе.

Вместе со "Спартаком"

Миссия школы - каждому ребенку предоставить условия, чтобы он развивался. Для кого-то это физкультура, для кого-то - профессиональный спорт. Кстати, первые воспитанники школы — команда из ребят 2012 года рождения — уже добились хороших результатов. В августе ребята выиграли всероссийский турнир среди юниоров, а в январе - городской турнир среди мальчиков своего возраста.

На тренировку с родителями
Дети-дошкольники до шести лет занимаются в «Юниоре», а потом переходят в «Спартак-Юниор»
Фото представлено футбольной школой «Юниор»

В прошлом году сеть школ «Юниор» начала сотрудничать с футбольным клубом «Спартак» г. Москва.

- Это удача для меня. Потому что я всю жизнь болел за эту команду, и мы сейчас открыли школу «Спартак-Юниор». Теперь дети-дошкольники до шести лет занимаются в «Юниоре», а потом переходят в «Спартак-Юниор», - говорит Николай. - Наша школа взаимодействует с клубом, наши дети могут ездить туда на турниры. Это круто. Есть связь с тренерами Академии «Спартака»: мы общаемся, обсуждаем тренировочные моменты.

По модели, которую предлагает сеть «Юниор», должно быть два занятия в неделю. В школе ребята занимаются по три-четыре раза в неделю, и при этом стоимость абонементов остается на том же уровне.

- Есть ребята, которым мы выплачиваем стипендию - в виде скидки на абонемент. Также у нас есть скидки многодетным семьям. Мы не можем позволить всем заниматься бесплатно, но это шаги в социальную сторону. И чем больше в школе детей, тем больше таких шагов мы сможем предпринять, - говорит Николай.

КСТАТИ

В школе занимаются и девочки. Отдельных групп для них нет, но двери школы открыты и для маленьких футболисток.

- Мы считаем, не важно, девочка или мальчик. Мы помогаем развиваться детям. Наши двери открыты, мы всем рады. В младшем возрасте с 3 до 7 лет можно смело заниматься и девочкам в одной команде с мальчиками. Мы помогаем ребятам стать сильными личностями и считаем, что с этой задачей справляемся, - говорит Николай Тюрин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Экономика
20 января 16:33

Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Любой путешественник сможет заранее узнать, где в Пскове попробовать местные блюда
Какие продукты в Пскове подорожали, а какие подешевели за год и за пять лет

Экономика
17 января 10:59

Какие продукты в Пскове подорожали, а какие подешевели за год и за пять лет

В первые дни после праздников журналисты обошли крупнейшие псковские магазины
У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Экономика / Деньги
17 января 10:12

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Три разных варианта одной банкноты вводят продавцов в смятение
  • С 2020 года будет пересмотрена программа газификации Псковской области
  • Выставка работ художников-преподавателей открылась в Пскове
  • Тротуар на улице Поземского по просьбе жителей сужать не будут
  • За рулем опрокинувшегося в Псковской области бензовоза был житель Беларуси
  • На трассе в Псковской области перевернулась фура со сжиженным газом
  • Некоторые торговые точки Пскова не попали в утвержденную городскими властями схему
  • До 300 человек, пострадавших в авариях, ежегодно спасают сотрудники псковского МЧС
  • В Псковской области растет число поджогов
  • Псковское управление ФАС вмешалось в ситуацию с объектами нестационарной торговли
  • Путин: на гранты для региональных проектов в 2020 году дополнительно направили 3 миллиарда рублей
  • Определён состав жюри юбилейной премии «Народное признание»
  • Жителей Псковской области предупреждают от усилении ветра в ближайшие часы
  • Вчера в Пскове побит температурный рекорд 1993 года
  • Сегодня пройдут дебаты претендентов на пост главы Печорского района
  • Социальную выплату на улучшение жилищных условий получат 22 молодые семьи
  • Новые служебные автомобили получили сотрудники ГИБДД
  • Пассажиров просят поучаствовать в обсуждении маршрута автобуса №30
  • Мошенники украли с банковской карты псковички 30 тысяч рублей
  • В Невельском районе водитель мопеда врезался в дорожный знак и получил серьезные травмы
  • Родители учеников будут курировать организацию горячего питания в школах
  • Жильцы получат право закрывать «наливайки» в своих многоквартирных домах
  • В 2019 году псковское УФНС направило в бюджет региона более 17 миллиардов рублей

    • 21 января

  • Псковская спортивная школа гребли «Ника» получила новые лодки и байдарки
  • Около 100 псковских школьников примут участие в отборочном этапе олимпиады по 3D-технологиям
  • Банкомат в Великих Луках выдавал вместо сторублевых купюр «пятисотки»
  • Посетители торгового центра на Завеличье смогут покупать билеты в театр через билетомат
  • Псковские десантники присоединяться к Лыжному переходу ВДВ
  • При регистрации юрлица через МФЦ заявители будут освобождены от уплаты госшлины
  • Два дня зимы ждут Псковскую область на этой неделе
  • Жительница Псковского района перевела мошенникам 61 тысячу рублей

    • Новости

    Рыболов отыскал причину разного клева на одном озере в одинаковую погоду

    Досуг
    Николай Бесклёвный 22 января 14:46

    Рыболов отыскал причину разного клева на одном озере в одинаковую погоду

    Оказалось, что с озера, которое ранее радовало щукой только десять дней в году по весне, можно вернуться с отличным уловом

    Пскович печатает на зажигалках достопримечательности города и брендирует банки с соленьями

    Экономика
    26 декабря 15:00

    Пскович печатает на зажигалках достопримечательности города и брендирует банки с соленьями

    Хотел коптить мясо, а занялся печатью, хотя мошенники сразу же чуть не пустили по миру
    Красногородскую клюкву едят в Магадане

    Экономика
    25 декабря 12:14

    Красногородскую клюкву едят в Магадане

    Сухарики, попкорн, кукурузные палочки, клюкву в сахаре и орехи в шоколаде производит ставший частным после муниципального банкротства хлебозавод