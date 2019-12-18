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Экономика / Я – социальный предприниматель

Кто такой малюр

На занятиях в художественной студии для детей и взрослых можно петь и кричать

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Светлана Синцова
18 декабря 2019 года, 10:44
Фото: Андрей Степанов
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Художественная студия Светланы Юшиной «Расписной малюр» полностью оправды­вает свое название. Когда открываешь в эту студию дверь из скучного коридора офисного здания на Октябрь­ском проспекте, сразу подни­мается настроение. Помещение небольшое, но светлое, а за счет детских работ, которые украшают все стены, — еще яркое и красоч­ное, как маленькая птичка, в честь которой студия получи­ла имя.

— Назвать студию «Распис­ной малюр» предложила псковская художница Елена Проненко. Мы долгое время придумывали название, и ни одно нам не нравилось, пока Елена не набрала в поисковике запрос «самая красивая птичка». Оказалось, что одна из них — это расписной малюр, — рассказала Светлана Юшина «Псковской правде».

Длинная история

Светлана Юшина — филолог по образованию, мама двух взрослых сыновей, бизнесом занимается практически всю жизнь.

— История в бизнесе у меня достаточно большая. Сначала я занималась сете­вым маркетингом, училась вести бизнес на семинарах за границей. В 2007 году стала директором переплетной мастерской, которая раньше находилась в храме Козьмы и Дамиана с Примостья, сразу за Троицким мостом. Дирек­тор мастерской Валерий Павлович Найденышев передал мне дела, потому что ему на тот момент было уже 73 года, — пояснила предпри­ниматель.

После возвращения храма в ведение церкви в 2013 году предприятию пришлось переехать в другое помеще­ние. Мастерской с ручным трудом оставаться на плаву было непросто. Поэтому у Светланы возникла идея о другом бизнес-проекте — художественной студии для продвижения классического изобразительного искусства и раскрытия творческих качеств. И в 2017 году она организовала художествен­ную студию.

Кто такой малюр
С детскими и взрослыми группами занимаются профессиональные художники
Фото Андрея Степанова

Петь и рисовать

— Первое занятие прошло 4 октября для группы подрост­ков. Затем мы набрали группы детей в возрасте от 4 до 6 лет, от 7 до 10, от 13 до 16 и сдела­ли группу для взрослых. Набор шел небыстро, большой рекламы не было. Все нача­лось с сообщества в соцсети и расклеивания объявлений по подъездам. Потом подключи­лось сарафанное радио: кто-то кому-то подсказал, и к нам стали идти родители с детьми, — рассказала Светла­на.

С детскими и взрослыми группами занимаются профессиональные художни­ки. А руководитель студии старается вводить новые направления для творческого развития детей.

Также студия организова­ла для подростковой группы поездку в Тарту, где посетили музеи, интересные для будущих художников.

— Во время поездки мы случайно познакомились со специалистом по музыкаль­ной части. Теперь у нас здесь проходит музыкальное сольфеджио, которое мы соединили с изобразитель­ным искусством, — говорит Светлана об очередном нововведении. На таком занятии есть возможность выплеснуть свои эмоции - пошуметь, покричать, попеть, а потом — порисовать.

В прошлом году в студии появилось новое арт-направ­ление «Керамическая рос­пись». Материалы для творчества поставляет прославленный завод «Гон­чар». Расписывать керамику - достаточно трудоемкое дело, во время занятий рискнувшие им увлечься пробуют разные техники.

В этом году группы выросли. Со взрослыми проводят занятия по основам масляной живописи. Самому старшему участнику — 65 лет. Слушатели взрослой группы пишут натюрморты, картины по фотографиям. Но в отличие от работы с малышами организовать взрослых сложнее — у многих свобод­ное время зависит от дачного сезона.

Кто такой малюр
В прошлом году в студии появилось новое арт-направление
Фото Андрея Степанова

О творческих успехах

Помимо работы на занятиях, студийцы участвуют в мастер-классах, выставках и конкурсах.

— На открытии АЗС в марте прошлого года мы представили работы наших взрослых участников и провели мастер-класс с детьми. После этого стали проводить такие мероприя­тия чаще. Например, на этих зимних каникулах в котокафе «КОТЭдж» студия проведет мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.

Многие из воспитанников участвуют в городских проектах. Ребята из студии принимали участие даже в нанесении первого большого мурала по роману «Два капитана» на стене дома на Октябрьском проспекте. Также дети отправляют работы на конкурсы Между­народного образовательного портала «Одаренность.Ру», занимают первые и призовые места.

— У нас были пленэры на набережной Великой, в Детском парке, а также мы ходили на ипподром, пыта­лись рисовать лошадей. Это сложно, поскольку животные двигаются. Ребята подходили к ним, чтобы ближе рассмо­треть детали. А в конце занятия для них было органи­зовано катание на лошадях. Все были впечатлены!

Светлана отмечает, что работа с детьми, как и воспи­тание собственных, неотдели­ма от культуры и от созданной атмосферы.

— Мои дети с трех лет посещали школу искусств. Младший окончил музыкаль­ное отделение, старший посещал художественное. Сейчас они совершеннолет­ние, активно помогают мне в студии. И все, что они усвоили, им пригодилось, — уверена предприниматель. - Младший пишет электрон­ную музыку, она его вдохнов­ляет.

Светлана считает, чем раньше приобщаешь ребенка к музыке, изобразительному искусству, тем проще ему будет справляться с жизнен­ными проблемами.

- Мы помогаем опреде­литься с профессией, — так свою миссию видит Светлана Юшина. - Потому что не все дети посещали художествен­ную школу и некоторые поздно осознают, что им это нравится. Несколько наших студийцев смогли поступить в учебные заведения по художественному направле­нию.

В планах создательницы студии — заниматься разви­тием своего детища и откры­вать новые направления, чтобы дети и взрослые могли развивать свои творческие навыки в непринужденной и дружелюбной атмосфере. 

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