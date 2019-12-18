Кто такой малюр

Художественная студия Светланы Юшиной «Расписной малюр» полностью оправдывает свое название. Когда открываешь в эту студию дверь из скучного коридора офисного здания на Октябрьском проспекте, сразу поднимается настроение. Помещение небольшое, но светлое, а за счет детских работ, которые украшают все стены, — еще яркое и красочное, как маленькая птичка, в честь которой студия получила имя.
— Назвать студию «Расписной малюр» предложила псковская художница Елена Проненко. Мы долгое время придумывали название, и ни одно нам не нравилось, пока Елена не набрала в поисковике запрос «самая красивая птичка». Оказалось, что одна из них — это расписной малюр, — рассказала Светлана Юшина «Псковской правде».
Светлана Юшина — филолог по образованию, мама двух взрослых сыновей, бизнесом занимается практически всю жизнь.
— История в бизнесе у меня достаточно большая. Сначала я занималась сетевым маркетингом, училась вести бизнес на семинарах за границей. В 2007 году стала директором переплетной мастерской, которая раньше находилась в храме Козьмы и Дамиана с Примостья, сразу за Троицким мостом. Директор мастерской Валерий Павлович Найденышев передал мне дела, потому что ему на тот момент было уже 73 года, — пояснила предприниматель.
После возвращения храма в ведение церкви в 2013 году предприятию пришлось переехать в другое помещение. Мастерской с ручным трудом оставаться на плаву было непросто. Поэтому у Светланы возникла идея о другом бизнес-проекте — художественной студии для продвижения классического изобразительного искусства и раскрытия творческих качеств. И в 2017 году она организовала художественную студию.
С детскими и взрослыми группами занимаются профессиональные художники
Фото Андрея Степанова
— Первое занятие прошло 4 октября для группы подростков. Затем мы набрали группы детей в возрасте от 4 до 6 лет, от 7 до 10, от 13 до 16 и сделали группу для взрослых. Набор шел небыстро, большой рекламы не было. Все началось с сообщества в соцсети и расклеивания объявлений по подъездам. Потом подключилось сарафанное радио: кто-то кому-то подсказал, и к нам стали идти родители с детьми, — рассказала Светлана.
С детскими и взрослыми группами занимаются профессиональные художники. А руководитель студии старается вводить новые направления для творческого развития детей.
Также студия организовала для подростковой группы поездку в Тарту, где посетили музеи, интересные для будущих художников.
— Во время поездки мы случайно познакомились со специалистом по музыкальной части. Теперь у нас здесь проходит музыкальное сольфеджио, которое мы соединили с изобразительным искусством, — говорит Светлана об очередном нововведении. На таком занятии есть возможность выплеснуть свои эмоции - пошуметь, покричать, попеть, а потом — порисовать.
В прошлом году в студии появилось новое арт-направление «Керамическая роспись». Материалы для творчества поставляет прославленный завод «Гончар». Расписывать керамику - достаточно трудоемкое дело, во время занятий рискнувшие им увлечься пробуют разные техники.
В этом году группы выросли. Со взрослыми проводят занятия по основам масляной живописи. Самому старшему участнику — 65 лет. Слушатели взрослой группы пишут натюрморты, картины по фотографиям. Но в отличие от работы с малышами организовать взрослых сложнее — у многих свободное время зависит от дачного сезона.
В прошлом году в студии появилось новое арт-направление
Фото Андрея Степанова
Помимо работы на занятиях, студийцы участвуют в мастер-классах, выставках и конкурсах.
— На открытии АЗС в марте прошлого года мы представили работы наших взрослых участников и провели мастер-класс с детьми. После этого стали проводить такие мероприятия чаще. Например, на этих зимних каникулах в котокафе «КОТЭдж» студия проведет мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.
Многие из воспитанников участвуют в городских проектах. Ребята из студии принимали участие даже в нанесении первого большого мурала по роману «Два капитана» на стене дома на Октябрьском проспекте. Также дети отправляют работы на конкурсы Международного образовательного портала «Одаренность.Ру», занимают первые и призовые места.
— У нас были пленэры на набережной Великой, в Детском парке, а также мы ходили на ипподром, пытались рисовать лошадей. Это сложно, поскольку животные двигаются. Ребята подходили к ним, чтобы ближе рассмотреть детали. А в конце занятия для них было организовано катание на лошадях. Все были впечатлены!
Светлана отмечает, что работа с детьми, как и воспитание собственных, неотделима от культуры и от созданной атмосферы.
— Мои дети с трех лет посещали школу искусств. Младший окончил музыкальное отделение, старший посещал художественное. Сейчас они совершеннолетние, активно помогают мне в студии. И все, что они усвоили, им пригодилось, — уверена предприниматель. - Младший пишет электронную музыку, она его вдохновляет.
Светлана считает, чем раньше приобщаешь ребенка к музыке, изобразительному искусству, тем проще ему будет справляться с жизненными проблемами.
- Мы помогаем определиться с профессией, — так свою миссию видит Светлана Юшина. - Потому что не все дети посещали художественную школу и некоторые поздно осознают, что им это нравится. Несколько наших студийцев смогли поступить в учебные заведения по художественному направлению.
В планах создательницы студии — заниматься развитием своего детища и открывать новые направления, чтобы дети и взрослые могли развивать свои творческие навыки в непринужденной и дружелюбной атмосфере.