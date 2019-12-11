Комната Снежной королевы

Девушка открыла в Пскове Соляную пещеру «Сольера». Этот проект не только успешен финансово, но и приносит Анне радость и позитивные эмоции. «Псковская правда» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области продолжают знакомить читателей с полезными идеями социальных предпринимателей региона.

Дело, которое будет приносить не только прибыль, но и радость, не обязательно должно быть связано со специальностью, полученной в университете. Выпускница физмата Анна Иванова долгое время работала в сфере образования. Но после рождения второго ребенка решила заняться бизнесом.

ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Несколько лет работала директором детского центра. В декрете решила, что нужно двигаться дальше. Тем более так получилось, что у меня была некоторая сумма денег, и нужно было ее куда-то вложить.

Несмотря на опыт работы в педагогической сфере, открывать частный детский сад девушка не захотела:

— На это сил и времени не было. Поэтому стала рассматривать другие варианты и остановилась на соляной пещере. Сама очень долго изучала этот вопрос, многое для себя открыла. Оказывается, соляные пещеры — это мощный инструмент помощи людям в плане оздоровления, а еще хорошая возможность отдыха для всей семьи. Мои дети — дочке девять лет, а сыну будет два года — любят сюда приходить, играть. Маленький еще толком не говорит, но «Пе», пещера, — это святое!

Наличие в Пскове других предпринимателей, занимающихся предоставлением таких же услуг, Анну не смутило. Конкуренции она не боится — наоборот, считает, что благодаря конкурентам уже не надо объяснять псковичам, как полезно посещение соляной пещеры.

— Мы в городе пятые. Изучала районы, чтобы не пересекаться с другими предпринимателями. Зачем делать две соляных пещеры рядом? Конечно, мне хотелось открыть ее в своем районе, на Завеличье, рядом с домом. Но не нашлось такого помещения, которое бы целиком устраивало и подходило под эти цели, — рассказала она.

Зато Анна нашла хорошее помещение на первом этаже дома на улице Кузнецкой.

— У нас здесь отдельный вход, что очень важно, отдельный туалет. И само по себе помещение просторное и чистое. Мы сделали ремонт, разделили пространство перегородками.