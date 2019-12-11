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Экономика / Я – социальный предприниматель

Комната Снежной королевы

Молодая мама открыла в Пскове соляную пещеру — что у нее общего с испанским курортом, почему автор стартапа не боится конкуренции и как можно с пользой провести обеденный перерыв

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Светлана Синцова
11 декабря 2019 года, 11:00
Фото: Андрей Степанов
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Дело, которое будет приносить не только прибыль, но и радость, не обязательно должно быть связано со специальностью, полученной в университете. Выпускница физмата Анна Иванова долгое время работала в сфере образования. Но после рождения второго ребенка решила заняться бизнесом.

Девушка открыла в Пскове Соляную пещеру «Сольера». Этот проект не только успешен финансово, но и приносит Анне радость и позитивные эмоции. «Псковская правда» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области продолжают знакомить читателей с полезными идеями социальных предпринимателей региона.

ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Несколько лет работала директором детского центра. В декрете решила, что нужно двигаться дальше. Тем более так получилось, что у меня была некоторая сумма денег, и нужно было ее куда-то вложить.


Комната Снежной королевыАнна Иванова,
предприниматель

Несмотря на опыт работы в педагогической сфере, открывать частный детский сад девушка не захотела:

— На это сил и времени не было. Поэтому стала рассматривать другие варианты и остановилась на соляной пещере. Сама очень долго изучала этот вопрос, многое для себя открыла. Оказывается, соляные пещеры — это мощный инструмент помощи людям в плане оздоровления, а еще хорошая возможность отдыха для всей семьи. Мои дети — дочке девять лет, а сыну будет два года — любят сюда приходить, играть. Маленький еще толком не говорит, но «Пе», пещера, — это святое!

Наличие в Пскове других предпринимателей, занимающихся предоставлением таких же услуг, Анну не смутило. Конкуренции она не боится — наоборот, считает, что благодаря конкурентам уже не надо объяснять псковичам, как полезно посещение соляной пещеры.

— Мы в городе пятые. Изучала районы, чтобы не пересекаться с другими предпринимателями. Зачем делать две соляных пещеры рядом? Конечно, мне хотелось открыть ее в своем районе, на Завеличье, рядом с домом. Но не нашлось такого помещения, которое бы целиком устраивало и подходило под эти цели, — рассказала она.

Зато Анна нашла хорошее помещение на первом этаже дома на улице Кузнецкой.

— У нас здесь отдельный вход, что очень важно, отдельный туалет. И само по себе помещение просторное и чистое. Мы сделали ремонт, разделили пространство перегородками.

Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.
Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.
Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.
Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.
Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.
Комната Снежной королевы
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели.
Фото Андрея Степанова.

ЗАПРОС В КОСМОС

Созданием самой пещеры занималась специализированная фирма из Санкт-Петербурга.

— Послала «запрос в космос» о том, что я хочу, и мне попалась в интернете эта фирма, — смеется Анна. — Нашла их очень быстро.

По словам девушки, ей очень повезло, что на ее пути встретились такие чудесные люди. Специалисты этой фирмы не только помогли с оборудованием и отделкой помещения, но и сейчас, уже после выполнения всех работ, продолжают оказывать поддержку: консультировать, помогать.

Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели. Теперь помещение выглядит как комната Снежной королевы. Только на полу и на стенах не кристаллики льда, а самая настоящая соль. А во время сеанса соленым становится и воздух — как на морском пейзаже, изображенном на одной из стен. Соль распыляет специальное устройство.

— Это сердце соляной пещеры, самая дорогая деталь. От нее зависит, какой будет эффект от процедуры, — поясняет Анна.

ОДНИ В ПЕЩЕРЕ

Соляная пещера «Сольера» работает уже три месяца, и желающих попробовать полезный эффект соли становится все больше и больше. Среди клиентов много людей старшего поколения. С удовольствием здесь проводят время и семьи с детьми. В соляной комнате есть все, чтобы малышам было нескучно: телевизор, игрушки, мягкие пуфы и даже стекло для рисования солью.

— Клиенты узнают о нас по-разному. Есть те, кто приходит просто с улицы, так как здесь большой пешеходный трафик. Приходят и говорят: «Я тут часто мимо хожу, решил посмотреть». Также есть группа в соцсети «ВКонтакте» и аккаунт в «Инстаграме». Кроме того, я долгое время вела занятия в детском центре, и когда на своей странице разместила информацию об открытии соляной пещеры, многие родители заинтересовались этим.

Еще одна особенность — все сеансы в соляной пещере индивидуальные.

— Клиентам намного комфортнее, если они находятся во время сеанса без посторонних, — уверена Анна Иванова.

Это преимущество уже оценили не только семьи с детьми, но и отдельные посетители.

— К нам приходила женщина, которая недалеко здесь работает, просто на обеде поспать. Соль расслаб­ляет, и через пять-семь минут клонит в дрему. К тому же кресла очень удобные. А на выходе, наоборот, получаешь прилив сил. Казалось бы, сорок минут, но это полноценный отдых и перезагрузка.

Соляная пещера работает без выходных. В будни — тоже достаточно клиентов, особенно вечером:

— Люди приходят и в одиночку, и семьями, расслабиться, развеяться. Это как посещение бассейна, кафе, кино — приятный отдых для семьи. Правда, есть некоторые ограничения, поэтому перед посещением соляной комнаты рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

МЕСТО СИЛЫ

Кстати, у названия соляной пещеры — «Сольера» — своя история:

— Когда встал вопрос, что нужно выбирать название, я посоветовалась со своим предыдущим партнером по проекту. Звоню ей: «Даша, помоги мне, нужно название». Она дня два-три не звонила, я уже думала, что забыла обо мне. Потом звонит: «Аня, я придумала!» Сольера — это город в Испании, она там отдыхала.

Анна уделяет своему проекту много времени и сил. Имея навыки программиста, сама разработала автоматическую программу учета клиентов. Но без помощи маме двоих детей все же сложно обойтись.

— Главный помощник — моя мама. Она в августе вышла на пенсию и во всем мне помогает, — говорит девушка.

Трудности в становлении бизнеса тоже есть. Много средств «съедает аренда», да и о самоокупаемости говорить еще рано. Но молодой предприниматель готов к трудностям и строит планы по развитию бизнеса:

— Сфера услуг непредсказуема. То к тебе идут и все в порядке, то клиентов нет. Это в любой сфере может быть, — отмечает она. — Но о развитии думаем: у нас есть пустое помещение, хочется здесь вторую соляную комнату сделать. Также хотелось бы предоставлять такие услуги еще в каком-нибудь районе города. Соляная пещера — это мое место силы. Это интересный проект и позитивная деятельность, которая приносит удовлетворение. 

СПРАВКА

Соляная пещера «Сольера» находится по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 17.

Телефон: 8(992) 298-11-41

Страница в «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Запись по телефону, через группу.

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