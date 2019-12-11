Созданием самой пещеры занималась специализированная фирма из Санкт-Петербурга.
— Послала «запрос в космос» о том, что я хочу, и мне попалась в интернете эта фирма, — смеется Анна. — Нашла их очень быстро.
По словам девушки, ей очень повезло, что на ее пути встретились такие чудесные люди. Специалисты этой фирмы не только помогли с оборудованием и отделкой помещения, но и сейчас, уже после выполнения всех работ, продолжают оказывать поддержку: консультировать, помогать.
Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели. Теперь помещение выглядит как комната Снежной королевы. Только на полу и на стенах не кристаллики льда, а самая настоящая соль. А во время сеанса соленым становится и воздух — как на морском пейзаже, изображенном на одной из стен. Соль распыляет специальное устройство.
— Это сердце соляной пещеры, самая дорогая деталь. От нее зависит, какой будет эффект от процедуры, — поясняет Анна.
Соляная пещера «Сольера» работает уже три месяца, и желающих попробовать полезный эффект соли становится все больше и больше. Среди клиентов много людей старшего поколения. С удовольствием здесь проводят время и семьи с детьми. В соляной комнате есть все, чтобы малышам было нескучно: телевизор, игрушки, мягкие пуфы и даже стекло для рисования солью.
— Клиенты узнают о нас по-разному. Есть те, кто приходит просто с улицы, так как здесь большой пешеходный трафик. Приходят и говорят: «Я тут часто мимо хожу, решил посмотреть». Также есть группа в соцсети «ВКонтакте» и аккаунт в «Инстаграме». Кроме того, я долгое время вела занятия в детском центре, и когда на своей странице разместила информацию об открытии соляной пещеры, многие родители заинтересовались этим.
Еще одна особенность — все сеансы в соляной пещере индивидуальные.
— Клиентам намного комфортнее, если они находятся во время сеанса без посторонних, — уверена Анна Иванова.
Это преимущество уже оценили не только семьи с детьми, но и отдельные посетители.
— К нам приходила женщина, которая недалеко здесь работает, просто на обеде поспать. Соль расслабляет, и через пять-семь минут клонит в дрему. К тому же кресла очень удобные. А на выходе, наоборот, получаешь прилив сил. Казалось бы, сорок минут, но это полноценный отдых и перезагрузка.
Соляная пещера работает без выходных. В будни — тоже достаточно клиентов, особенно вечером:
— Люди приходят и в одиночку, и семьями, расслабиться, развеяться. Это как посещение бассейна, кафе, кино — приятный отдых для семьи. Правда, есть некоторые ограничения, поэтому перед посещением соляной комнаты рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Кстати, у названия соляной пещеры — «Сольера» — своя история:
— Когда встал вопрос, что нужно выбирать название, я посоветовалась со своим предыдущим партнером по проекту. Звоню ей: «Даша, помоги мне, нужно название». Она дня два-три не звонила, я уже думала, что забыла обо мне. Потом звонит: «Аня, я придумала!» Сольера — это город в Испании, она там отдыхала.
Анна уделяет своему проекту много времени и сил. Имея навыки программиста, сама разработала автоматическую программу учета клиентов. Но без помощи маме двоих детей все же сложно обойтись.
— Главный помощник — моя мама. Она в августе вышла на пенсию и во всем мне помогает, — говорит девушка.
Трудности в становлении бизнеса тоже есть. Много средств «съедает аренда», да и о самоокупаемости говорить еще рано. Но молодой предприниматель готов к трудностям и строит планы по развитию бизнеса:
— Сфера услуг непредсказуема. То к тебе идут и все в порядке, то клиентов нет. Это в любой сфере может быть, — отмечает она. — Но о развитии думаем: у нас есть пустое помещение, хочется здесь вторую соляную комнату сделать. Также хотелось бы предоставлять такие услуги еще в каком-нибудь районе города. Соляная пещера — это мое место силы. Это интересный проект и позитивная деятельность, которая приносит удовлетворение.
СПРАВКА
Соляная пещера «Сольера» находится по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 17.
Телефон: 8(992) 298-11-41
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