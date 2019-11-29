Бизнес помогает

В Псковской области конкурс на лучший социальный проект года проходит третий год, и его главная миссия — это продвижение социального предпринимательства и проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. Поэтому каждый из проектов-победителей делает мир чуточку лучше. Среди них возрождение льноводства, сон на пчелиных ульях, панорамная сыроварня. «Псковская правда» подробно познакомилась с каждым из них.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» одержал победу центр по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева. Петербуржцы Михаил и Наталья Алексеевы обустроили в Пскове место, где ежедневно дети с нарушениями двигательной активности получают квалифицированную помощь. До открытия центра родителям приходилось возить детей с тяжелым диагнозом ДЦП к специалистам в другие города — без помощи профессионалов и соответствующих методик «поднять» такого ребенка очень сложно. Поэтому даже в самом начале работы центра «Первый шаг» недостатка желающих его посещать не было.

Сейчас центр обслуживает 150 семей из Пскова и области. В псковском центре «Первый шаг» работают не только местные специалисты, но и реабилитологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода. Также там проходят занятия для родителей, чтобы они могли овладеть методикой реабилитации и результативно помогать детям дома. Также в числе лучших социальных проектов, направленных на помощь детям, был назван Центр профессионального самоопределения «Движение на опережение» Екатерины Пентюшенко. Он признан победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». Проект реализуется на базе Великолукского бизнес-инкубатора и помогает детям осознанно выбрать свою будущую профессию.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» первым стал информационно-просветительский центр «Льняная губерния» Юрия Гуренко. Это первый музей льна в Псковской области. Он открыт в этом году в Печорах и знакомит посетителей с сельскохозяйственной культурой, которую псковичи уже стали забывать. Авторы проекта напоминают о том, насколько ценным и полезным является это растение. В музее можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Обо всем этом авторы проекта Юрий и Елена Гуренко, Вера Фест и Владимир Москвин рассказывают в стихах! По их словам, «Льняная губерния» — это не только музей. Это объединение людей, которые видят смысл заниматься льноводством и возрождением русской культуры, поскольку лен напрямую связан с русской культурой.

Автор проекта «Ремесленная деревня» Ольга Волконская планирует сохранять и развивать ремесла. Ее проект признан победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма». Ольга Волконская приехала из Тюмени и поселилась вместе с семьей в деревне Сорокино Печорского района. Новые хозяева хутора оборудовали пекарню в старом сарае. Постепенно пекарня обросла другими элементами: домом, где хозяйка встречает гостей, кормит их обедом, проводит занятия и мастер-классы. Также на хуторе есть Домик ремесел, где гости могут обучиться азам ткачества и гончарного дела. - Мы хотим дать людям возможность попробовать себя в разных ремеслах, поучаствовать в мастер-классах. Когда понимаешь, что ты передал людям что-то ценное, это дает силы развиваться дальше, - отмечает Ольга Волконская.

РАЗВИТИЕ СЕЛА

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» одержали победу великолукские владельцы экскурсионной пасеки «Пчелиный хуторок» Анатолий и Анастасия Нестеровы. «Пчелиный хуторок» - единственная в Псковской области экотуристическая учебно-оздоровительная пасека. Там можно пройти курс оздоровления в арома-апидомике (сон на ульях). Также на пасеке проходят экскурсии, дегустации и мастер-классы.

- Мысль о развитии направления экотуризма появилась в 2016 году. На нашей пасеке проводился Великолукский форум пчеловодов и было много вопросов о меде: откуда он, какой, как добывается. Кроме того, хотелось разрушить стереотип об агрессивности пчел и вызвать интерес к пчеловодству у молодежи, так как многим пчеловодам некому передать это ремесло, - говорит Анатолий Нестеров. На конкурсе был отмечен и проект сыроварни «Бебешкино» Анвара Зуфарова. Ему досталась победа в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Он планирует построить новую сыроварню с производственной мощностью до 36 тонн в год, что создаст дополнительно 10 рабочих мест. Кроме того, новый объект повысит туристическую привлекательность местности и будет способствовать реализации других проектов и развитию деревни Бебешкино. - Ферма станет и туристическим объектом. Мы делаем панорамную сыроварню. Нам нечего бояться – качество должно стоять во главе ремесленного производства, - уверен Анвар Зуфаров. Также в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья», победил проект 15-летнего Максима Осипенко Let’s create. И в специальной номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» был отмечен проект «Гусли — душа земли Псковской» Елены Николаевой.