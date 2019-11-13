Пенсионерка организовала арт-клуб

Татьяна Куликова с детства хотела писать картины, но творчеством смогла заняться, только выйдя на пенсию. Причем она не только научилась профессионально изображать пейзажи и натюрморты, но и объединила таких же художников-любителей в арт-клуб «Живопись». Самой младшей представительнице клуба 50 лет, самой старшей — почти 80. Но, несмотря на солидный возраст, участницы творческого объединения продолжают учиться — у преподавателей, друг у друга — и, конечно, дарить окружающим свое творчество и душевное тепло.

На пенсии можно в поликлиниках сидеть и обсуждать болезни, а можно — вкладывать душу в картины и дарить их.

Татьяна Куликова

Татьяна Николаевна признается, что тяга к прекрасному у нее появилась еще в детстве. — Первый раз от папы мне попало за то, что я любовалась небом… в колодце. Мне было лет пять, и мы жили в деревне, в Струго-Красненском районе, — вспоминает она. — Школа была в трех километрах от дома, но зато у нас дома была хорошая библиотека — альбомы и книги об искусстве и репродукции картин известных художников. Над дверью возле моей кровати висело большущее полотно Василия Поленова «Заросший пруд».

Однако художественного образования девочка не получила. Семья переехала на север в мурманский город Апатиты, где после школы Татьяна окончила медицинское училище, а затем — биологический факультет педагогического института. Потом были годы работы в Кольском медицинском колледже, а после переезда с семьей в Псков — в Псковском медицинском училище. Профессиональная деятельность и воспитание сына не оставляли времени для творчества.

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

— Только на пенсии я занялась изобразительным искусством. Поскольку я долгое время работала на севере, на пенсию вышла с 45 лет и начала учиться — в разных студиях Петербурга, в нашей школе искусств. Причем заниматься живописью стала каждый день. Встречалась с такими же любителями на выставках, в студиях, решила, что нужно нам всем объединиться, чтобы изучать этот предмет на профессиональном уровне. Арт-клуб «Живопись» собирает 20-25 любительниц изобразительного искусства. Пока что в его рядах только женщины. Представительницы творческого объединения — это не профессиональные художницы, а активные, позитивные, творческие люди, о себе говорят — «накопили в душе любовь и готовы ею поделиться». В основном это пенсионерки, которые раньше занимались живописью в различных школах, секциях, но клуб рад и новичкам, у которых, возможно, нет навыков, но есть огромное желание научиться рисовать.

ПОМЕЩАЮТСЯ В ЛАДОШКУ

Встречи проходят в библиотеках: в универсальной научной и в «Роднике». Уроки живописи проводят известные псковские художники, в том числе Тамара Проненко. — Она чудесный человек. Ее увлеченность вдохновляет, а критические замечания позволяют расти и набирать опыт. Она профессионально владеет методикой преподавания, учиться у нее удовольствие, — замечает Татьяна Куликова. — На занятия приносим листы, краски и под руководством педагога с ее подсказками рисуем то, что нам хочется. В основном это Псков во всех его проявлениях, потому что мы живем в древнем красивейшем городе. Иногда художницы-любительницы пишут картины и на природе. И тут есть маленькая хитрость: — Мы делаем рисунок медленно. Поэтому, когда мне сюжет нравится, я его сначала фотографирую, рисую на воздухе, сколько могу, а дома довожу до ума. Так сейчас и профессиональные художники делают.