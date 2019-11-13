Пенсионерка организовала арт-клуб

Татьяна Куликова с детства хотела писать картины, но творчеством смогла заняться, только выйдя на пенсию. Причем она не только научилась профессионально изображать пейзажи и натюрморты, но и объединила таких же художников-любителей в арт-клуб «Живопись». Самой младшей представительнице клуба 50 лет, самой старшей — почти 80. Но, несмотря на солидный возраст, участницы творческого объединения продолжают учиться — у преподавателей, друг у друга — и, конечно, дарить окружающим свое творчество и душевное тепло.
На пенсии можно в поликлиниках сидеть и обсуждать болезни, а можно — вкладывать душу в картины и дарить их.
Татьяна КуликоваТатьяна Николаевна признается, что тяга к прекрасному у нее появилась еще в детстве.
— Первый раз от папы мне попало за то, что я любовалась небом… в колодце. Мне было лет пять, и мы жили в деревне, в Струго-Красненском районе, — вспоминает она. — Школа была в трех километрах от дома, но зато у нас дома была хорошая библиотека — альбомы и книги об искусстве и репродукции картин известных художников. Над дверью возле моей кровати висело большущее полотно Василия Поленова «Заросший пруд».
Однако художественного образования девочка не получила. Семья переехала на север в мурманский город Апатиты, где после школы Татьяна окончила медицинское училище, а затем — биологический факультет педагогического института. Потом были годы работы в Кольском медицинском колледже, а после переезда с семьей в Псков — в Псковском медицинском училище. Профессиональная деятельность и воспитание сына не оставляли времени для творчества.
Опытные наставники помогают пенсионеркам освоить премудрости искусства.
Фото из личного архива Татьяны Куликовой.
— Только на пенсии я занялась изобразительным искусством. Поскольку я долгое время работала на севере, на пенсию вышла с 45 лет и начала учиться — в разных студиях Петербурга, в нашей школе искусств. Причем заниматься живописью стала каждый день. Встречалась с такими же любителями на выставках, в студиях, решила, что нужно нам всем объединиться, чтобы изучать этот предмет на профессиональном уровне.
Арт-клуб «Живопись» собирает 20-25 любительниц изобразительного искусства. Пока что в его рядах только женщины. Представительницы творческого объединения — это не профессиональные художницы, а активные, позитивные, творческие люди, о себе говорят — «накопили в душе любовь и готовы ею поделиться». В основном это пенсионерки, которые раньше занимались живописью в различных школах, секциях, но клуб рад и новичкам, у которых, возможно, нет навыков, но есть огромное желание научиться рисовать.
Встречи проходят в библиотеках: в универсальной научной и в «Роднике». Уроки живописи проводят известные псковские художники, в том числе Тамара Проненко.
Выставка картин членов клуба.
Фото из личного архива Татьяны Куликовой.
— Она чудесный человек. Ее увлеченность вдохновляет, а критические замечания позволяют расти и набирать опыт. Она профессионально владеет методикой преподавания, учиться у нее удовольствие, — замечает Татьяна Куликова. — На занятия приносим листы, краски и под руководством педагога с ее подсказками рисуем то, что нам хочется. В основном это Псков во всех его проявлениях, потому что мы живем в древнем красивейшем городе.
Иногда художницы-любительницы пишут картины и на природе. И тут есть маленькая хитрость:
— Мы делаем рисунок медленно. Поэтому, когда мне сюжет нравится, я его сначала фотографирую, рисую на воздухе, сколько могу, а дома довожу до ума. Так сейчас и профессиональные художники делают.
Участницы клуба работают в разной технике: масло, акварель, шерстяная акварель. А их лучшие работы нередко появляются на выставках, которые проходят в библиотеках и выставочных залах города. Свои картины художницы в основном дарят, но иногда их работы находят и своих покупателей. И конечно, участниц клуба поддерживают друзья и семьи. Муж и сын Татьяны Куликовой всегда помогают оформлять картины, делают рамки для них. На одной из выставок ее супруг Вячеслав Чижов даже читал стихи собственного сочинения.
Виды Пскова становятся частым сюжетом для работ участников клуба. Рисунок Татьяны Куликовой.
Фото из Фото из личного архива Татьяны Куликовой.
За время существования арт-клуба создано много замечательных картин. У одной только Татьяны Куликовой их около 250, в том числе миниатюры — произведения живописи, которые умещаются в ладошку. Но останавливаться на достигнутом участницы арт-клуба не собираются. Впереди — много планов:
— Нет предела совершенству. Человек сохраняет молодость, пока он способен чему-нибудь учиться. А рисовать могут научиться все. Для этого нужно желание и труд, — уверена Татьяна Куликова.