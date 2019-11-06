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Экономика / Я – социальный предприниматель

Реабилитация с аншлагом

Благодаря инициативе мамы особенного ребенка в Пскове появился центр для детей- инвалидов, где родителей учат, как помогать детям

Текст:
Светлана Синцова
6 ноября 2019 года, 14:15
Фото: Андрей Степанов
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Еще недавно псковичке Наталье Лобановой, как и другим родителям детей с тяжелым диагнозом ДЦП, приходилось регулярно ездить к специалистам в другие города. Потому что без помощи профессионалов и соответствующих методик «поднять» такого ребенка очень сложно. После очередной поездки в реабилитационный центр Санкт-Петербурга у Натальи возникла идея пригласить столичных специалистов поработать в нашем городе — ведь их помощь нужна не одной псковской семье! И в результате такой же центр, где ежедневно дети с нарушениями двигательной активности получают квалифицированную помощь, появился в Пскове.

О том, почему предприниматели из Санкт-Петербурга Михаил и Наталья Алексеевы решили помогать псковским детям, рассказала «Псковской правде» управляющий псковским реабилитационным центром «Первый шаг» Наталья Лобанова.

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Сыну Натальи Лобановой уже на первом году жизни поставили диагноз — детский церебральный паралич. Мама регулярно возит его в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге. Там и познакомилась с семьей Алексеевых.

Наталья и Михаил Алексеевы — родители ребенка с похожими проблемами. Поэтому они стали участниками проекта по реабилитации таких детей в Санкт-Петербурге, организовали центр «Первый шаг». Наталья Сергеевна Алексеева — профессионал в сфере абилитации и реабилитации детей.


Реабилитация с аншлагомНаталья Лобанова,
управляющий псковским реабилитационным центром «Первый шаг» 
Она отмечает, что детям с ДЦП нужно помогать осваивать навыки, которые для здорового ребенка являются самыми обычными: есть, пить, сидеть, ходить. Каждое умение дается с большим трудом и закрепляется с помощью специальных методик. Выездные реабилитации очень помогают, но требуют серьезных затрат. А кроме того, нередко из-за таких поездок дети заболевают.

— И получается, что все насмарку. Для ребенка, болеющего ДЦП, высокая температура — это откат назад. Например, ребенок научился глотать слюнку, переболел гриппом, и слюнки снова потекли. А чтобы этому заново научиться, нужно снова работать несколько месяцев, — приводит мама пример.

Такие проблемы возникали не только в семье Лобановых. Поэтому у многодетной мамы появилась идея пригласить специалистов из Санкт-Петербурга на одну выездную реабилитацию в Псков.

— Мы пригласили их в октябре прошлого года, и у нас был аншлаг! А когда Наталья и Михаил Алексеевы увидели, сколько семей нуждается в помощи, они решили, что нужно формировать постоянную площадку в Пскове, — говорит Наталья.

Реабилитация с аншлагом
Мамы и папы учатся результативно помогать детям дома.
Фото Андрея Степанова.

ВМЕСТО МАГАЗИНА

Псковский центр организован на средства предпринимателей из Санкт-Петербурга Михаила и Натальи Алексеевых. Для запуска проекта арендовали просторное помещение на улице Вокзальной, сделали ремонт, купили тренажеры и другое оборудование.

— Вложено много денег. Предварительно запланированная сумма была превышена вдвое. Не очень все просто получалось. Обнаружилось, что многое нужно демонтировать и делать заново. К сожалению, подвело отопление. Пришлось утеплять подвал, поскольку в помещении было холодно. Строительному магазину, который здесь был до нас, это жить не мешало. Но с детьми в таком помещении работать нельзя, — рассказывает Наталья о возникших трудностях.

Большинство ремонтных и строительных работ выполнял лично директор псковского центра — Михаил Алексеев. Чтобы подготовить помещение к открытию, ему пришлось уехать из Санкт-Петербурга и несколько месяцев жить в Пскове. А впоследствии — и вовсе переехать в Псков, чтобы жить здесь и заниматься развитием центра.

— Михаил Алексеевич приходил сюда рано утром и уходил в 11 часов вечера.

Даже мебель он делал собственными руками. Мы экономили практически на всем. Но главное, на чем не экономили, — на качестве. Все предметы интерьера выполнены из хороших материалов, — говорит Наталья Лобанова.

В псковский «Первый шаг» приезжают специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода. В течение 10-12 дней они проводят занятия с ребятами с 8 утра до 8 вечера. Конечно, этого мало. Поэтому на работу в центр приняты и местные специалисты: логопед, массажист, которые прошли обучение в Санкт-Петербурге. В штате также есть бухгалтер, администраторы, уборщица. Все эти кадры — местные.

— Мы готовы расширять штат из местных специалистов и ищем на работу массажистов, специалистов ЛФК, логопедов, дефектологов, — сообщает управляющий псковским центром.

Основатель центра, специалист-реабилитолог Наталья Алексеева обучает новых сотрудников, а также проводит занятия для родителей маленьких пациентов, чтобы мамы и папы могли овладеть методикой реабилитации и результативно помогать детям дома.

— Без тандема «родитель — специалист» результат очень долог, — отмечает Наталья Лобанова.

Даже в самом начале работы центра «Первый шаг» недостатка желающих его посещать не было. Сейчас центр обслуживает 150 семей из Пскова и области. Специалисты работают как с детьми с ДЦП, так и с ребятами, имеющими незначительные нарушения двигательных функций.

Вложено огромное количество времени, сил, труда. Ведь проект важен для сотни псковских семей.

— Я как мама ребенка-инвалида могу сказать, что, когда под боком есть такой реабилитационный центр, это сказка. Когда получаешь диагноз ДЦП, в голове — хаос. Ты остаешься один с этим диагнозом. А отдавая своего ребенка таким специалистам, как Наталья Алексеева, видишь, что многое возможно. Одна консультация — и у родителей глаза блестят: «Я знаю, что делать!», — подчеркивает Наталья Лобанова. — Я сама испытала это чувство — осознание того, что могу помочь своему сыну. Поэтому мы все буквально «живем» этим проектом. Работаем, чтобы у моего «особенного» ребенка и наших новых друзей с такими детьми была возможность для развития. 

Реабилитация с аншлагом
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