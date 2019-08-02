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Экономика / Я – социальный предприниматель

По дороге на Изборск

Как напугать страуса, какой ляп допустили конструкторы первого «Запорожца», как с помощью садовых граблей сделать модный интерьер и что в царской России стоило дороже черной икры

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Светлана Синцова
2 августа 2019 года, 15:18
Фото: организаторов пресс-тура
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Новый туристического маршрут с рабочим названием «Изборский тракт» объединил хутора, фермы, самобытные музеи и другие частные туробъекты, расположенные вдоль трассы Псков-Изборск-Печоры. С инициативой создания такого маршрута в Центр инноваций социальной сферы Псковской области обратился владелец фермы «Бебешкино» Анвар Зуфаров. Идею поддержали и другие предприниматели. И в буквальном смысле слова и года не прошло – при поддержке ЦИСС и турбюро «Континент» состоялась пробная поездка но новому познавательному маршруту, интересному не только для гостей региона, но и для псковичей. Одним из подопытных туристов на презентации маршрута 30 июля стала обозреватель «Псковской правды».

ВЫСТАВКА РЕТРОТЕХНИКИ В ДЕРЕВНЕ ТЕШЕВИЦЫ: УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Ретро-авто из коллекции военного пенсионера Александр Попова известны многим – некоторые экспонаты его музея участвовали в автопробегах и торжествах на 9 мая. Познакомиться же со всеми собранными автомобилями и мотоциклами можно в деревне Тешевицы.

По дороге на Изборск
Владелец коллекции ретро-авто превращает автохлам в конфетки
Фото Светланы Синцовой.

Сам владелец уникальной коллекции родом из Таджикистана, 26 лет служил в танковых войсках. В Пскове первый раз побывал в 1983 году с женой, и тогда ему настолько понравился город, что решил после выхода на пенсию поселиться здесь.

- Я всегда мечтал уметь участок, но не дачу. И вот при выходе на пенсию в Тешевицах купил участок и ровно десять лет назад стал собирать технику. Собирал автохлам, а и него потом делал конфетки. Это сейчас за ржавый гнилой кузов хотят бешеные деньги, а когда я начинал, многие машины мне просто бесплатно отдавали,- рассказал он.

Сейчас в коллекции 35 автомобилей и 25 мотоциклов. У каждого экспоната своя история. Первым в Тешевицах появился ГАЗ-51 - «самый массовый грузовик Советского Союза, простой как калоша»:

- Машина была настолько массовой, что на ее базе делали краны, безноовозы, хлебовозки. Даже из фанеры приделывали автобусный кузов.

По дороге на Изборск
В мире таких машин осталось всего пять.
Фото организаторов пресс-тура.

Есть и редкие экспонаты. Например, первый «Форд», который стали собирать в Европе. Тираж машины был всего 70 тысяч штук, но до наших дней во всем мире дожило только пять таких машин. Единственный российский экземпляр стоит в Тешевицах.

Есть тут и такие машины, которых на заводах не делали. «Волгу 21-лимузин» Александр Попов собрал из трех автомобилей и предназначается она в основном для сдачи в аренду на свадьбы.

Другой любопытный экземпляр - один из самых первых «Запорожцев», точная копия «Фиата 600». Правда, в отличие от последнего, через 200 метров пробега «Запорожец» требовал техобслуживания. Да и при конструировании этой машины был допущен огромный ляп – из-за неправильного расположения двигатель перегревался.

По дороге на Изборск
После экскурсии посетители могут сфотографироваться возле уникальных авто.
Фото организаторов пресс-тура.
Под навесом размещены мотоциклы и мотороллеры советского периода: «Ковровец», «Восход», минские мотоциклы М-104, М-105, Иж-56 и всем известный «Ява»:

- Название «Ява» не имеет ничего общего ни с островом Ява, ни с сигаретами «Ява». Это сокращение от имени владельца фабрики Франтишека Яничека и от названия фирмы «Вандерер», у которой предприниматель купил оборудование. Всего в Советский союз было поставлено более миллиона штук таких мотоциклов, статистика говорит о том, что каждый третий мотоциклист ездил на «Яве». Но это были такие крутые люди, что если я хотел на «Восходе» с ними покататься, они говорили: «Нет, парень, ты не из нашей стаи». Они называли себя «явисты».

По дороге на Изборск
Под навесом собраны мотороллеры советского периода.
Фото организаторов пресс-тура.

Кроме машин и мотоциклов у Александра есть целая коллекция старых вещей: стеклянные бутылки, магнитофоны, телефоны, в том числе и один из первых мобильников, с помощью которого можно было только звонить (и больше ничего!).

ЭКОФЕРМА «ИЗБОРСКИЙ СТРАУС»: ВСЕ ПО ЛЮБВИ

На ферме «Изборский траус» гостей встречают стаканчиками со свежей капустой. Содержимое выглядит вполне съедобно, но вообще-то предназначается не для гостей фермы, а для питомцев: лошадей, овец, кроликов, енота Федьки и, конечно, птиц, в честь которых названа ферма - черных африканских страусов.

- Я буду показывать, как их кормить, - говорит хозяин фермы Евгений Прокофьев.

По дороге на Изборск
Гостей эко-фермы встречают капустой.
Фото организаторов пресс-тура.

Мастер-класс по кормлению страусов лишним не был. Птицы огромные – почти три метра ростом, ударом ноги могут убить льва. А еще, ученые доказали, что предки у них динозавры.

- Обратите внимание: глаз страуса весит примерно 60 грамм, а мозг - примерно 30 грамм. То есть эта птица видит лучше, чем думает. Черный африканский страус не боится тех, кто ниже его ростом. Поэтому надо заходить в помещение к ним с палкой, которую нужно держать высоко, чтобы они понимали, что кто здесь главный, - говорит Евгений

Живут страусы семьями: один самец и две-четыре самки. Те несут яйца с апреля по октябрь. Средний вес яйца – полтора килограмма. Одна самка может снести до 70 яиц за сезон. Но сам процесс создания страусиной семьи требует терпения и внимания.

По дороге на Изборск
Страусы не боятся тех, кто ниже их ростом.
Фото организаторов пресс-тура.

- Берем поголовье 20-30 страусят, - поясняет хозяин фермы. - Сажаем в отдельное помещение, там они взрослеют, слабые выбраковываются. Остается 10-12 , из которых формируются семьи. К году у них появляются признаки самцов и самок. Самец садится, и вокруг него начинают самочки виться. Наша задача в эти полгода их приметить, пометить краской и посадить отдельно, потому что они уже влюбились друг в друга, создается семья, которую нельзя разлучать.

Все потому, что новой любви у страусов может и не случиться. Евгений рассказал грустную историю об одном из питомцев:

- Один раз мы купили самца, очень большого. Но у нас не получилось сформировать семью. Один год даже получились оплодотворенные яйца. Но на следующий самец и самка разошлись по разным углам. Он начал увядать. Пришлось его отправить на фарш.

По дороге на Изборск
В местном кафе.
Фото организаторов пресс-тура.

Кстати, в кафе на ферме практически все позиции меню – блюда с мясом страуса: суп, блины, пельмени, колбаса. Омлет тоже из страусиных яиц. Там же можно приобрести изделия из кожи этой птицы и даже косметику на основе страусиного жира.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗБОРСК»: ЛЕГЕНДЫ СТАРЫХ ЗДАНИЙ

Гостиничный комплекс «Изборск» предлагает гостям экскурсии и квесты, основанные на знании мифов, легенд, псковских и изборских обычаев, с добавлением исторических фактов.

- Пользуется популярностью сочетание классических экскурсий и развлекательного момента. Местная жительница Марина Жарикова играет Матрену Сидоровну, рассказывает басни и побасенки, а рядом с ней идет экскурсовод и они спорят между собой. Из-за такого формата внимание гостей к экскурсии не ослабевает, - говорит директор гостиничного комплекса Елена Сизинцева.

По дороге на Изборск
У гостиничного комплекса много своих легенд.
Фото организаторов пресс-тура.

На территории комплекса работает баня, прокат велосипедов, сувенирная лавка, где можно приобрести изделия местных мастеров, в том числе изборские варежки.

В гостинице 30 номеров разной категории, в том числе и апартаменты, которые здесь называют «генеральским номером».

- У него интересная история. Наш дизайнер сказал, что должен быть один номер «чересчур», куда будут приходить генералы и условно «пить самогоночку», - рассказала Елена.

Поэтому для номера была выдумана целая история о его постояльцах - бравом генерале, его жене и дочерях. Их портреты висят в спальне на втором этаже, а весь интерьер номера под стать образу жизни настоящего генерала.

По дороге на Изборск
Стены в ресторане.
Фото организаторов пресс-тура.

Ресторан гостиничного комплекса находится в здании бывшей конюшни.

- Дизайнер предложила такой вариант: все будет покрашено оранжевой краской, сверху зеленым лаком и поцарапано. Я побежала пить валерьянку, - не скрывает хозяйка. - Потом, когда приехала и увидела, поняла, что другого быть не может. В таком помещении должно быть тепло и по-летнему. А поцарапано, кстати, обычными садовыми граблями.

«МУЗЕЙ САМОВАРА»: ТРАДИЦИИ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ

Березовому хутору тоже есть чем поразить гостей. В их музее собрано около сотни самых разных самоваров – начиная от дореволюционных образцов и заканчивая современными электрическими.

- Изначально мы здесь построили два гостевых домика и баньку для души. Но у меня было увлечение – собирать самовары, занимался этим лет десять. Собирал их дома в Пскове, и они настолько надоели жене, что она велела убираться с ними. Так коллекция плавно переехала из Пскова сюда, - рассказал хозяин хутора Роман Иванов.

По дороге на Изборск
Раньше ни один дом не обходился без самовара.
Фото организаторов пресс-тура.

- Представить себе дом в конце XIX - начале XX века без самовара - все равно, что представить современный дом без телевизора или газовой плиты. За четыреста лет существования русского самовара его конструкция практически не менялась. Были самовары бытовые, выходные, походные, трактирные, монастырские, - говорит экскурсовод музея. - Многие из них есть в коллекции на хуторе.

Гости музея могут узнать много интересных фактов . Например о том, что самой важной частью самовара был кран, или ключ.

- Сам самовар стоил дорого, чай был дорог. Черный чай стоил в 11 раз дороже черной икры! Поэтому очень часто хозяин дома ключ забирал, чтобы без него чайком не баловались. На каждом самоваре свой ключ. Если ломался ключ – подогнать было сложно.

Другой малоизвестный факт – раньше в Пскове чай пили по шесть раз в день.

- Чай попить отдельная культура: вместе с самоваром на стол ставились варенье, булочки, прянички, наливочка, колбаска. Попить чаю – посидеть и вкусно покушать. Девушки пили по пять-шесть стаканов, а мужчины – до двенадцати. Сейчас традиция собраться за чашечкой чая уходит, но мы стараемся ее восстановить, - отмечает экскурсовод.

МАЛЬСКАЯ ДОЛИНА: ДО МОНАСТЫРЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ

По дороге на Изборск
С вершины холма открывается прекрасный вид.
Фото Светланы Синцовой.
Любителей прекрасных панорамных видов порадует парк отдыха «Мальская долина». Даже в дождливую погоду со смотровой площадки на самой вершине холма уходить не хочется. Для гостей оборудованы просторные домики, есть кафе. Зимой парк отдыха работает как горнолыжный курорт. Но и летом тут есть чем заняться: работает веревочный парк, прокат лодок, предусмотрены пешеходные маршруты и поездки на квадроциклах до Мальского монастыря.

«МЕДОВЫЙ ХУТОРОК»: ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН МЕД

Отправляясь по «Изборскому тракту», нельзя не заехать в медовый хуторок - музей пчеловодства и крестьянской жизни. На его территории есть экспозиция крестьянского быта XIX - XXI веков: орудия труда, предметы домашнего обихода, ремесленные станки, медогонки, коллекции плугов, фонарей, прялок. Пасечный комплекс представлен ульями-самоделами и уникальными конструкциями, такими, как улей-биостатор Глазова.

По дороге на Изборск
Посетителям предлагают попробовать готовую продукцию.
Фото организаторов пресс-тура.

- Это улей Геннадия Васильевича Глазова, изобретенный 17 лет тому назад. Увековечил себя в этом улье, - говорит хозяйка хутора Татьяна Глазова.

На экскурсиях по хутору гостей знакомят не только с экспонатами, но и с продуктами пчеловодства. По словам Татьяны, многие посетители даже не знают, из чего делается мед.

- Пока еще делаю медовуху и домашнее вино. Но народ все меньше пьет, часто приезжают на своих машинах. Поэтому последнее время предлагаю только чай. С медом, - говорит хозяйка.

ФЕРМА «БЕБЕШКИНО»: ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

А завершаться «Изборский тракт» будет на ферме «Бебешкино». Правда, пока ферма и сыроварня существуют только в проекте.

- Здесь в пятнадцати метрах от дороги будут вольеры с животными пяти видов. А до вольеров будет гладко выбрито и поставлены скамеечки. А здесь будет проход – вырублены до конца маленькие деревья и там будет стоять купольная сыроварня. Она пока еще не смонтирована. Мы планируем запустить это дело через месяц, - рассказали хозяева фермы.

По дороге на Изборск
«Бебешкино» завершает «Изборский тракт».
Фото Светланы Синцовой.
Зато когда через год маршрут начнет работать, у Анвара Зуфарова, возможно, будет сыр не хуже французского. Рецепт сыра бри хозяину фермы привезли из Франции.

- В мае этого года приезжали французы. У них был гастрономический тур по сыроварням России, но Псковской областью интересовались особо. Оказывается, они про нас читали, слышали, - отметил Анвар. - Они с нами созвонились, сказали, что приедут и спросили, сколько будут должны за экскурсию, дегустацию. Мы ответили, что это будет бесплатно. Они поинтересовались, что привезти из Франции. «Настоящий сыр бри, пожалуйста, который не купить в магазине и хорошее настроение», - попросили мы.

Гости привезли не только сыр, но и его рецепт, который дает право этот сыр производить.

- Думаю, что мы этим правом воспользуемся, - заявил он.

ВАЖНО

Полный маршрут «Изборский тракт» рассчитан на целый день. Однако туристы могут выбирать, какие конкретные пункты включить в путешествие. Официальный запуск маршрута запланирован на следующий год.

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