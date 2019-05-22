Когда-то гостья из будущего Алиса Селезнёва с легкостью складывала в уме большие числа. Кажется, фантастическое будущее наступило: псковские школьники — участники Первой олимпиады по ментальной арифметике — так же, как героиня культового советского фильма, складывали и умножали двухзначные и трехзначные числа без помощи калькулятора на глазах целого зала. Причем кто-то это делал, декламируя стихотворение, кто-то во время счета играл на гитаре, а кто-то считал в уме, усевшись на шпагат. Столь необычные интеллектуальные состязания организовала Школа устного счета «Соробан». Руководитель школы «Соробан» Мария Андреева уверена, что с помощью уникальной методики складывать в уме двухзначные и трехзначные числа сможет каждый ребенок и даже взрослый. О том, как возникла идея создания в Пскове такого образовательного проекта, Мария Андреева рассказала «Псковской правде».

МЕТОДИКА С «ВАУ-ЭФФЕКТОМ»

Идея открыть в Пскове школу устного счета появилась у меня два года назад, когда старшему ребенку было уже пять лет и встал вопрос о подготовке к школе. Слушая рассказы своих подруг, которые по три часа делали домашнее задание со своими детьми-первоклассниками, я поняла, что у меня нет ни времени, не терпения для этого. Ребенка надо куда-то направлять, интеллектуально развивать. Я стала изучать, какие есть развивающие занятия, и в интернете случайно наткнулась на методику «Соробан».

Мария Андреева,

руководитель школы «Соробан»

По ее словам, это японская система обучения. Само слово «соробан» переводится как «счеты». Методика была переработана и переложена на компьютерную программу-тренажер, с помощью которой дети овладевают устным счетом. Предприниматель признается, что ее поразило, как, занимаясь по этой методике, маленькие дети быстро считают в уме двухзначные и трехзначные числа. — Кроме того, помимо устного счета, который на всех производит «вау-эффект», эта методика способствует интеллектуальному развитию: развивает внимание, память, творческое мышление. Тогда я подумала: «Как жаль, что у нас в Пскове такого нет». А когда стала рассказывать об этом семье и друзьям, мой муж предложил мне самой открыть такую школу. И все закрутилось-завертелось, — говорит Мария. В результате уже в сентябре 2017 года семья Андреевых воплотила идею в жизнь — и в Пскове была открыта Школа ментальной арифметики «Соробан».

БИЗНЕС, ПРИНОСЯЩИЙ РАДОСТЬ

— «Соробан» — это международная сеть, объединяющая семь стран. Мы открыли школу по франшизе. Поэтому пришлось выполнять достаточно строгие требования по подбору помещения и персонала — тренеров, которые будут работать с детьми, — поясняет Мария. По словам предпринимателя, для реализации проекта было выбрано просторное и светлое помещение на первом этаже многоэтажного дома. Еще более ответственной задачей стал подбор тренеров. — Квалификация тренеров является решающим фактором для получения результатов. Наши тренеры — педагоги-психологи с высшим образованием, которые прошли обязательную сертификацию и аттестацию по методике. Мы обучаемся в специализированных центрах в Санкт-Петербурге и Москве. И не только умеем работать с детьми, но и тренируемся так считать сами. Уже первые месяцы работы школы показали, что проект оказался успешным. Родители интересовались новой методикой обучения, а дети добивались потрясающих результатов. — Мы поняли, что это не только успешный бизнес-проект, но и проект, который приносит полное удовлетворение от работы, — отмечает она. — В нашей школе нет учеников, у которых не получается. У всех детей свои способности. Но методика тем и уникальная, что мы подстраиваемся под возможности каждого ребенка. И результаты есть у всех. Более того, раньше считалось, что освоение методики ментальной арифметики доступно только для детей и взрослый человек не сможет овладеть этими навыками. Псковская школа «Соробан» это утверждение опровергает — быстро складывать в уме двухзначные и трехзначные числа способны и люди старшего возраста: — Да, взрослым людям намного сложнее, чем детям. У детей до 11 лет мозг более гибко развит. Группе 30+ приходится намного сложнее, но я на себе прочувствовала эффект от этого обучения: например, перестала записывать в блокнот, что мне нужно сделать, — отмечает Мария Андреева. — А наши самые взрослые студенты, группа 55+, показывают просто потрясающие результаты. Самому старшему студенту — Нелли Александровне — 88 лет, и она тоже принимала участие в олимпиаде!

«ДОМАШКУ» С РЕБЕНКОМ НЕ ДЕЛАЮ

На сегодня в Школе устного счета «Соробан» занимается более 100 человек. В планах на ближайшее время — расширение географии проекта: — Мы готовы открыть дополнительный филиал в Пскове. Кроме того, в марте этого года мы получили лицензию на образовательную деятельность. Наша методика полностью лицензирована. Это не только статус, но и плюс для родителей — они смогут получать возврат налога НДФЛ и тем самым снижать стоимость обучения. Также есть планы работы с общеобразовательными городскими школами. При поддержке управления образования города Пскова и комитета образования Псковской области планируется проведение занятий и мастер-классов по ментальной арифметике для общего развития детей. — Многие спрашивают меня: «Вот считают они хорошо, и что из этого?» Во-первых, результат, который видят все родители, — это повышение успеваемости в школе. Хорошо даются иностранные языки, дети легко запоминают иностранные слова, стихотворения с одного-двух прочтений учат, хорошо пишут изложения. То есть занятия способствуют не только успехам в математике, но и общему развитию. Мой ребенок сейчас заканчивает полный, двухлетний, курс обучения в школе «Соробан». На олимпиаде он получил медаль за второе место по теме «Умножение» — самой сложной теме, которая завершает весь блок обучения. В общеобразовательной школе он заканчивает первый класс, и я получаю только хорошие отзывы от учителя. Класс писал комплексную проверочную работу, мой сын написал ее лучше всех и, более того, работа, рассчитанная на полтора часа, была написана им за 25 минут. И конечно, я не сижу и не делаю с ним домашние задания.