Счастливы, но не знают об этом

Что делать ребенку, если он потерялся в торговом центре или если незнакомец на улице предлагает подарить ему телефон? Как взрослым наладить отношения с собственными детьми? И как подготовиться к роли родителей? Тренинги, консультации и курсы на эти темы предлагает психологический центр Дианы Грибановой «Академия счастливой семьи». Она стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект», организованного Центром инноваций социальной сферы Псковской области. «Псковская правда» продолжает знакомить читателей с полезными и перспективными направлениями социального предпринимательства.

Два с половиной года мы работали над ним, однако проект оказался не слишком успешным. Но при детском садике мы начали развивать психологический центр. Сначала он был в помещении нашего дошкольного учреждения, а с декабря прошлого года мы отделились и работаем самостоятельно. Потребность в таких услугах есть.

— Долго думали, название предложила моя коллега. Мы хотели, чтобы оно было солидным и связанным с образованием. Но школа или курсы звучало обыденно. И вот появилась «Академия», а потом, как подпроекты в ней, — школа для беременных, школа для родителей.

Игры в похищение

В «Академии счастливой семьи» работают несколько специалистов-психологов. Они предлагают как наиболее востребованное психологическое семейное консультирование, так и новые формы, такие, как, например, психологическая работа с песком.

Другое направление — подготовка будущих мам. С октября 2017 года в центре работает школа для беременных:

— Мы со всех сторон пытаемся подойти к процессу рождения и родительства. Рассказываем о родах, о том, как женщине вести себя в больнице, о немедикаментозных способах снижения боли в родах и эффективном дыхании, как психологически настроиться на мягкие роды. У нас есть занятия для беременных и для молодых мам по уходу за ребенком в первый год жизни.

Диана Грибанова отмечает, что это направление она хотела бы развивать больше всего, поскольку сама воспитывает маленького ребенка и активно изучает тему беременности и родов.

— Планируем вместе с коллегой получить дополнительное образование, чтобы оказывать услуги по восстановлению матерей после родов: преодоление послеродовой депрессии, налаживание взаимоотношений с ребенком, — делится предприниматель. — В конце марта поеду в петербургский образовательный центр на курсы по работе с бесплодием, вызванным психологическими причинами.

В течение двух лет в психологическом центре прошло два десятка тренингов по безопасному поведению для детей от 6 до 10 лет. По словам Дианы Грибановой, это очень полезные занятия. В игровой форме детям предлагаются ситуации, которые могут произойти в реальной жизни: ребенок заблудился, у ребенка сломался или потерялся телефон, к ребенку подходит незнакомый человек и куда-то его зовет.

— На тренингах родители не присутствовали, но я разрешала им «подслушивать» в соседнем помещении. И я думаю, для многих было открытием, как ребенок себя ведет и что он может сделать. Например, я спрашивала у детей фамилию, имя, отчество, адрес, телефон. И выяснялось, что далеко не все дети знают фамилию и тем более отчество папы и мамы. Но самая интересная вещь, что и школьники в подавляющем большинстве не знают ни одного телефона: «В мобильном записаны». «А если разрядится, потеряешь, отнимут?» Такую ситуацию дети даже в голове не представляют.

Кроме того, с детьми проигрывают ситуации, когда незнакомец, роль которого выполняет помощник психолога, пытается их похитить. И обязательно учат кричать.