Счастливы, но не знают об этом

Что делать ребенку, если он потерялся в торговом центре или если незнакомец на улице предлагает подарить ему телефон? Как взрослым наладить отношения с собственными детьми? И как подготовиться к роли родителей? Тренинги, консультации и курсы на эти темы предлагает психологический центр Дианы Грибановой «Академия счастливой семьи». Она стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект», организованного Центром инноваций социальной сферы Псковской области. «Псковская правда» продолжает знакомить читателей с полезными и перспективными направлениями социального предпринимательства.
Автор проекта — заведующая кафедрой психологии ПсковГУ Диана Грибанова признается, что «Академия счастливой семьи» выросла из другого социального проекта — частного детского сада.
Два с половиной года мы работали над ним, однако проект оказался не слишком успешным. Но при детском садике мы начали развивать психологический центр. Сначала он был в помещении нашего дошкольного учреждения, а с декабря прошлого года мы отделились и работаем самостоятельно. Потребность в таких услугах есть.
Диана Грибанова, заведующая кафедрой психологии ПсковГУНазвание «Академия счастливой семьи» родилось не сразу:
— Долго думали, название предложила моя коллега. Мы хотели, чтобы оно было солидным и связанным с образованием. Но школа или курсы звучало обыденно. И вот появилась «Академия», а потом, как подпроекты в ней, — школа для беременных, школа для родителей.
В «Академии счастливой семьи» работают несколько специалистов-психологов. Они предлагают как наиболее востребованное психологическое семейное консультирование, так и новые формы, такие, как, например, психологическая работа с песком.
Другое направление — подготовка будущих мам. С октября 2017 года в центре работает школа для беременных:
— Мы со всех сторон пытаемся подойти к процессу рождения и родительства. Рассказываем о родах, о том, как женщине вести себя в больнице, о немедикаментозных способах снижения боли в родах и эффективном дыхании, как психологически настроиться на мягкие роды. У нас есть занятия для беременных и для молодых мам по уходу за ребенком в первый год жизни.
Диана Грибанова отмечает, что это направление она хотела бы развивать больше всего, поскольку сама воспитывает маленького ребенка и активно изучает тему беременности и родов.
— Планируем вместе с коллегой получить дополнительное образование, чтобы оказывать услуги по восстановлению матерей после родов: преодоление послеродовой депрессии, налаживание взаимоотношений с ребенком, — делится предприниматель. — В конце марта поеду в петербургский образовательный центр на курсы по работе с бесплодием, вызванным психологическими причинами.
В течение двух лет в психологическом центре прошло два десятка тренингов по безопасному поведению для детей от 6 до 10 лет. По словам Дианы Грибановой, это очень полезные занятия. В игровой форме детям предлагаются ситуации, которые могут произойти в реальной жизни: ребенок заблудился, у ребенка сломался или потерялся телефон, к ребенку подходит незнакомый человек и куда-то его зовет.
— На тренингах родители не присутствовали, но я разрешала им «подслушивать» в соседнем помещении. И я думаю, для многих было открытием, как ребенок себя ведет и что он может сделать. Например, я спрашивала у детей фамилию, имя, отчество, адрес, телефон. И выяснялось, что далеко не все дети знают фамилию и тем более отчество папы и мамы. Но самая интересная вещь, что и школьники в подавляющем большинстве не знают ни одного телефона: «В мобильном записаны». «А если разрядится, потеряешь, отнимут?» Такую ситуацию дети даже в голове не представляют.
Кроме того, с детьми проигрывают ситуации, когда незнакомец, роль которого выполняет помощник психолога, пытается их похитить. И обязательно учат кричать.
Для многих родителей, подслушивающих за играми в психологическом центре, стало открытием поведение собственных детей.
Фото предоставлено Дианой Грибановой.
Для переезда психологического центра пришлось арендовать новое помещение. Как признается Диана Грибанова, по площади оно меньше того, что было в детском саду, что не очень удобно для проведения групповых занятий. К тому же, плата достаточно высокая — примерно половина дохода от деятельности уходит на аренду. Также для работы приобретена мебель, компьютеры и дорогостоящие методические пособия.
В настоящее время клиенты центра — это псковичи и жители Псковского района. Иногда на консультации приезжают из Острова и Печор. Правда, по словам Дианы, 90 % клиентов — это знакомые и знакомые знакомых, которые узнали о центре благодаря «сарафанному радио».
— Самая большая трудность — реклама и популяризация. Пока в сознании многих людей психиатр и психолог в одном ряду стоят. Люди боятся идти к психологу, — поясняет специалист. — У нас есть группы в соцсетях, но любые дополнительные возможности рекламы там требуют денег.
По словам Дианы, реализовывать бизнес-проект достаточно тяжело. Собственных средств не хватает, приходится брать кредиты. Поэтому «Академия счастливой семьи» планирует продолжить деятельность в другой организационно-правовой форме — автономной некоммерческой организации. В этом случае у центра появится возможность подавать заявки на участие в областных и федеральных грантовых программах.
— Мы хотели бы максимально свое название «Академия счастливой семьи» оправдывать.
Вся деятельность психолога направлена на то, чтобы сделать человека более счастливым или научить его быть таким. Иногда он таким на самом деле является, только не знает об этом. К такому выводу приходишь, занимаясь консультированием, — делится психолог. — Особенно это касается детско-родительских отношений. Надо просто научить человека справляться со своими проблемами и видеть, что есть в жизни хорошего.