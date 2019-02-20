Робота сделай сам

В этом году школа робототехники из Пскова признана одним из победителей конкурса лучших социальных проектов в стране. За победу во всероссийском конкурсе боролись около 800 проектов. Церемония награждения лауреатов состоялась 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Руководитель псковского «РОББО клуба» Алексей Орлов уверен, что собрать электронное устройство и запрограммировать его под силу любому школьнику. За пять лет обучения в школе робототехники ребенок получает все необходимые для этого знания и умения. О том, как возникла идея создания в Пскове такого образовательного проекта, он рассказал «Псковской правде».

Неправильная покупка

Все началось с того, что года три назад купил сыну робототехнический набор Lego. Поскольку я айтишник, меня впечатлило, что дети самостоятельно могут собирать роботов и даже программировать их на определенные действия. Правда, работа с конструктором все равно требовала помощи взрослого. Времени на это катастрофически не хватало, и встал вопрос: куда бы ребенка отправить по этой теме учиться? Алексей Орлов, руководитель псковского «РОББО клуба»

По его словам, на тот момент в Пскове никаких кружков робототехники не было. А изучение этой темы привело к выводу, что «нужно заняться этим самому». Но самостоятельно открыть такую школу было нереально из-за отсутствия необходимого оборудования и методик обучения. Около года Алексей Орлов потратил на изучение того, что предлагается на рынке, много ездил по стране, встречался с представителями разных клубов. — В итоге я остановился на проекте «РОББО клуб». В то время как разработчики конструкторов заботились о том, чтобы воспитать потребителей этого конструктора, в этой школе детей учили тому, чтобы они сами могли вмешиваться в технологии. Можно 10 лет проиграть в конструктор и ничему не научиться, потому что микрокомпьютер, который управляет моторами и датчиками, — это закрытая технология и, по сути, ребенок играет с черным ящиком. А в школе робототехники детей учат программировать на открытых робоплатформах собственного производства и управлять этими роботами. Алексей Орлов отмечает, что покупка сыну конструктора оказалась знаковой, но неправильной. Поэтому в феврале 2017 года он открыл в Пскове школу открытой робототехники.

«Сколково» в Пскове

«РОББО клуб» является резидентом «Сколково» и имеет сеть филиалов. Псковский проект сделан по франшизе, на собственные и заемные средства. Оборудование и методики обучения предприниматель приобрел в головном офисе в Санкт-Петербурге. — Он до сих пор нас снабжает новым оборудованием, новыми методиками, поскольку эти технологии развиваются с сумасшедшей скоростью. Например, первый год обучения в прошлом году и в этом году — это совершенно разные методики, — говорит предприниматель. Клуб использует оборудование российского производства. Стоимость импортозамещенной электроники на треть ниже существующих зарубежных аналогов. К тому же, как поясняет автор проекта, цены на 3D-принтеры и другую технику совсем не космические. Когда электроника только появляется, она дорогая. Но когда ее начинают массово тиражировать, естественно, дешевеет. Для проведения занятий школа робототехники арендует два помещения, одно из которых находится в общеобразовательной школе. Методики обучения разрабатываются коллективом профессоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Хельсинки. Преподаватели прошли обучение и аттестацию в Санкт-Петербурге. — Мы учим детей начиная с пяти лет. Новые технологии появляются ежедневно, и для того чтобы их освоить, начинать заниматься нужно как можно раньше. Наши методики и оборудование хорошо адаптированы под детское восприятие. Получается ненавязчивая профориентация. Мы готовим детей, чтобы в будущем они смогли стать инженерами, программистами и специалистами таких профессий, которые в наш век информационных технологий будут востребованы. Дошкольники и школьники учатся по разным программам. Общий срок обучения — пять лет. — Успешно прошедший обучение ребенок может пойти в магазин, купить россыпью детали, собрать свою электронную плату, распечатать на 3D-принтере необходимые детали, создать электронное устройство и запрограммировать его.

Робототехнику — в детские сады

На первых порах у проекта были трудности, в первую очередь связанные с соблюдением всех бюрократических процедур. Например, чтобы заключить договор аренды со школой, предприниматель потратил около полугода. Также время потребовалось и на получение лицензии. Несмотря на то что проекту всего два года, он уже пользуется популярностью у псковских родителей. По сравнению с 2017 годом количество участников увеличилось более чем в 2 раза — с 40 до 90 человек. Но впереди уже много планов: открытие новых клубов в Пскове и выход на область. Также школа робототехники разрабатывает интересный проект по обучению детей в детских садах. — К нам приходят 5-летние дети: они еще не умеют читать, но уже пишут программы. Новые знания они легко воспринимают, потому что получают их через игру, — уверен предприниматель. — У нас есть практически все для того, чтобы запустить обучение в дошкольных учреждениях. Мы бы хотели, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться робото­технике.