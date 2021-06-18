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Экономика / Деньги

В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

Карты «Мир» занимают более трети регионального рынка

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Редакция
18 июня 2021 года, 14:19
Фото: ПАИ
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По данным на 1 апреля 2021 года общее количество платежных карт, выданных на территории Псковской области, составило более 1,06 миллиона штук. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу реготделения ЦБ РФ.

За год число выданных в области карт выросло на 7,4%. Доля карт национальной платежной системы «Мир» в регионе составляет 34,6%: 369 тысяч штук.

В целом по России доля карт «Мир» по данным на 1 апреля 2021 составляет 31%.

В первом квартале 2021 года жители региона совершили с использованием карт «Мир» более 15,1 миллионов операций (36,1%) на общую сумму 8,9 млрд рублей. В целом по России доля с использованием карт «Мир» составляет 28,4%.

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