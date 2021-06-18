В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

По данным на 1 апреля 2021 года общее количество платежных карт, выданных на территории Псковской области, составило более 1,06 миллиона штук. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу реготделения ЦБ РФ.

За год число выданных в области карт выросло на 7,4%. Доля карт национальной платежной системы «Мир» в регионе составляет 34,6%: 369 тысяч штук.

В целом по России доля карт «Мир» по данным на 1 апреля 2021 составляет 31%.

В первом квартале 2021 года жители региона совершили с использованием карт «Мир» более 15,1 миллионов операций (36,1%) на общую сумму 8,9 млрд рублей. В целом по России доля с использованием карт «Мир» составляет 28,4%.