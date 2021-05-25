Скорая помощь для бизнеса

В Псковской области с начала года 27 малых и средних предприятий получили микрозаймы на сумму около 70 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. В регионе активно действует предоставление микрозайма самозанятым лицам, а также малым и средним предприятиям, зарегистрированным в Псковской области. Сумма микрозайма – от 30 тыс до 5 млн рублей, гибкий график платежей, минимальная годовая процентная ставка. - В прошлом году мы предоставляли микрозаймы бизнесу, пострадавшему в ходе пандемии коронавирусной инфекции, под 1 %, - сообщил Андрей Михеев.- Перечень отраслей, которым оказывалась такая поддержка, был определен на федеральном уровне и уточнен на региональном. Максимальный процент для не пострадавших отраслей - 8,5%, при условии, что деятельность относится к не приоритетным направлениям и отсутствует залоговое обеспечение.

За прошедший год больше всего обращений поступило от предпринимателей, работающих в общепите (рестораны, кафе) и туристическом бизнесе. Впервые за несколько лет с просьбой о выдаче микрозайма обратились те, кто занимается организацией досуговых видов деятельности. По-прежнему активны были фирмы, занимающие грузовыми транспортными перевозками.

В прошлом году мы предоставляли микрозаймы бизнесу, пострадавшему в ходе пандемии коронавирусной инфекции, под 1 % Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Средняя сумма займа в Псковской области составляет около 2 млн рублей. - Довольно много заемщиков нуждаются в значительных кредитных средствах для развития или поддержки своего бизнеса, - отметил Андрей Михеев. - Экономические реалии таковы, что приобретение, к примеру, седельного тягача брендовой марки потребует от компании 8 млн рублей. Чтобы его купить, придется вложить и свои собственные средства, что зачастую и происходит.

До прошлого года предприниматели, преимущественно, брали займы на развитие своего бизнеса. Заемные средства шли на приобретение техники, строительство новых или ремонт имеющихся помещений и зданий, покупку оборудования. В прошлом году тенденция изменилась - заемщикам потребовались средства, в первую очередь, на поддержание своего дела. На сегодняшний день у предпринимателей снова возникла потребность в развитие.



В 2020 году финансирование из федерального и регионального бюджетов было беспрецедентным: на поддержу бизнесу была выделена треть от общей суммы, которая была выдана за все 10 лет, что ведется работа по выдачи займов предпринимателям. В 2020 году микрозайм получили 181 субъект малого и среднего предпринимательства на общую сумму 418 млн рублей. Всего за 10 лет было предоставлено 1 724 микрозайма в размере 1 млрд 300 млн рублей. При этом практически половина суммы — это возвращенные предпринимателями средства. Инфографика В конце прошлого года Федеральный закон приравнял самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволит им получать дополнительную поддержку. - Мы свою нормативную документацию уже привели необходимые поправки с тем, чтобы самозанятые могли получить микрозайм в случае обращения. Пока займов им выдано не было, но интерес есть, люди обращаются, спрашивают. Пакет необходимых документов для предоставления микрозаймов уже выложен на сайте центра «Мой бизнес». Мы готовы с ними активно работать.