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Экономика / Деньги

Скорая помощь для бизнеса

За десять лет псковские предприятия в качестве поддержки получили более 1 мрлд рублей

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Ольга Нефёдова
25 мая 2021 года, 16:59
Фото: Дарья Хваткова
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В Псковской области с начала года 27 малых и средних предприятий получили микрозаймы на сумму около 70 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В регионе активно действует предоставление микрозайма самозанятым лицам, а также малым и средним предприятиям, зарегистрированным в Псковской области.

Сумма микрозайма – от 30 тыс до 5 млн рублей, гибкий график платежей, минимальная годовая процентная ставка.

- В прошлом году мы предоставляли микрозаймы бизнесу, пострадавшему в ходе пандемии коронавирусной инфекции, под 1 %, - сообщил Андрей Михеев.- Перечень отраслей, которым оказывалась такая поддержка, был определен на федеральном уровне и уточнен на региональном. Максимальный процент для не пострадавших отраслей - 8,5%, при условии, что деятельность относится к не приоритетным направлениям и отсутствует залоговое обеспечение.

Скорая помощь для бизнеса

Инфографика Кирилла Гавриленко

За прошедший год больше всего обращений поступило от предпринимателей, работающих в общепите (рестораны, кафе) и туристическом бизнесе. Впервые за несколько лет с просьбой о выдаче микрозайма обратились те, кто занимается организацией досуговых видов деятельности. По-прежнему активны были фирмы, занимающие грузовыми транспортными перевозками. 

В прошлом году мы предоставляли микрозаймы бизнесу, пострадавшему в ходе пандемии коронавирусной инфекции, под 1 %

Скорая помощь для бизнесаАндрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Средняя сумма займа в Псковской области составляет около 2 млн рублей. 

- Довольно много заемщиков нуждаются в значительных кредитных средствах для развития или поддержки своего бизнеса, - отметил Андрей Михеев. - Экономические реалии таковы, что приобретение, к примеру, седельного тягача брендовой марки потребует от компании 8 млн рублей. Чтобы его купить, придется вложить и свои собственные средства, что зачастую и происходит.

До прошлого года предприниматели, преимущественно, брали займы на развитие своего бизнеса. Заемные средства шли на приобретение техники, строительство новых или ремонт имеющихся помещений и зданий, покупку оборудования. В прошлом году тенденция изменилась - заемщикам потребовались средства, в первую очередь, на поддержание своего дела. На сегодняшний день у предпринимателей снова возникла потребность в развитие.

Скорая помощь для бизнеса

Инфографика Кирилла Гавриленко


В 2020 году финансирование из федерального и регионального бюджетов было беспрецедентным: на поддержу бизнесу была выделена треть от общей суммы, которая была выдана за все 10 лет, что ведется работа по выдачи займов предпринимателям. В 2020 году микрозайм получили 181 субъект малого и среднего предпринимательства на общую сумму 418 млн рублей. 

Всего за 10 лет было предоставлено 1 724 микрозайма в размере 1 млрд 300 млн рублей. При этом практически половина суммы — это возвращенные предпринимателями средства. Инфографика

В конце прошлого года Федеральный закон приравнял самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволит им получать дополнительную поддержку.

- Мы свою нормативную документацию уже привели необходимые поправки с тем, чтобы самозанятые могли получить микрозайм в случае обращения. Пока займов им выдано не было, но интерес есть, люди обращаются, спрашивают. Пакет необходимых документов для предоставления микрозаймов уже выложен на сайте центра «Мой бизнес». Мы готовы с ними активно работать.

Скорая помощь для бизнеса

Инфографика Кирилла Гавриленко

Если говорить о плановых показателях на этот год, то субъекты малого и среднего предпринимательства в виде микрозаймов должны будут получить около 580 млн рублей. По самозанятым гражданам установлен норматив в 4,3 млн рублей, максимальный размер займа для них - до 500 тыс рублей. Свыше 40 заемщиков смогут получить микрозайм на инвестиционные цели, планируется, что финансовую поддержку получат и 34 предпринимателя, которые только начали работать и с момента регистрации их деятельности не прошел год. Инфографика

- Основная задача предоставления микрозаймов -это развитие бизнеса, увеличение общего числа субъектов МСП, создание рабочих мест и, как следствие, увеличение налогов выплачиваемых бизнесом в бюджет, - отметил Андрей Михеев.

Сейчас предприниматели ждут, когда будет отменен режим повышенной готовности в регионе. Это позволит вернуться к прежним срокам кредитования, которые из-за пандемии были изменены с трех до двух лет.

Более подробную информацию по поддержке МСП можно получить на сайте «Мой бизнес».

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