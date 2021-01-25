«Длинные» машины

Для стимулирования спроса в отечественной автомобильной промышленности в 2021 году запланировано выделить более 16 миллиардов рублей, заявили в Минпромторге. Участие в программах льготного лизинга и льготного автокредитования примут более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций РФ. «Псковская правда» выяснила подробности.

Самый серьезный объем средств - 8,7 млрд рублей выделяется на стимулирование продаж для физических лиц. В программе участвуют УАЗ Пикап, Профи, Патриот, Хантер, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации, LADA 4х4, Granta, Largus, XRay, Vesta, ГАЗ Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Chevrolet Niva/Lada Niva; Kia Rio; Hyundai Creta, Solaris; Datsun On-Do, mi-Do. Она предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль. А для жителей Дальневосточного федерального округа скидка составляет 25%. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрены на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году предусмотрено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей). Скидка предоставляется лизинговой организацией.

Наконец, 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирования продаж газомоторной техники. Эта программа доступна для всех типов покупателей и имеет для них равные условия. Она предполагает скидку на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные средства. Объем скидки - от 105 тысяч до 3,4 млн рублей. Скидка при реализации программы предоставляется непосредственно продавцу техники. Банки и лизинговые организации не участвуют в механизме реализации этой программы. Напомним, ранее «Псковская правда» сообщала, что осенью 2020 года падение курса рубля на фоне приостановки работы предприятий привело к к резкому спросу на легковые машины, а через некоторое время – и к дефициту, а также росту цен.

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