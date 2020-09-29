Всё выше, и выше, и выше?

Ведущие мировые валюты как будто с цепи сорвались: утром 29 сентября курс евро взлетел выше 93 рублей, а доллар вплотную подошел к 80 рублям. Рубль дешевеет по отношению к ним чуть ли не с самого начала осени. Аналитики объясняют это масштабными геополитическими факторами: тут и протесты в Белоруссии, и разгорающийся конфликт в Нагорном Карабахе, и новые санкции в отношении России, которые страны Запада анонсируют в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Российские власти утверждают, что все это временно. Но ответить, когда национальная валюта начнет укрепляться, пока не могут. «Псковская правда» спросила у известных в регионе предпринимателей и экспертов, как эта ситуация скажется на псковском бизнесе.

Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев констатирует, что рост доллара и евро напрямую влияет на хозяйственную деятельность холдинга, который занимается растениеводством в открытом и закрытом грунтах, а также производством и переработкой молока.

«Более 50% материалов, которые мы используем, мы закупаем за валюту», - поясняет он. В растениеводстве - это практически вся техника, посевные материалы, удобрения. В производстве молока та же ситуация с оборудованием, заквасками и ингредиентами.