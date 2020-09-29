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Экономика / Деньги

Всё выше, и выше, и выше?

Что происходит с долларом и евро и чего ждут от их роста псковские предприниматели

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Алексей Кедров
29 сентября 2020 года, 18:05
Фото: pixabay.com
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Ведущие мировые валюты как будто с цепи сорвались: утром 29 сентября курс евро взлетел выше 93 рублей, а доллар вплотную подошел к 80 рублям. Рубль дешевеет по отношению к ним чуть ли не с самого начала осени. Аналитики объясняют это масштабными геополитическими факторами: тут и протесты в Белоруссии, и разгорающийся конфликт в Нагорном Карабахе, и новые санкции в отношении России, которые страны Запада анонсируют в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Российские власти утверждают, что все это временно. Но ответить, когда национальная валюта начнет укрепляться, пока не могут. «Псковская правда» спросила у известных в регионе предпринимателей и экспертов, как эта ситуация скажется на псковском бизнесе.

Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев констатирует, что рост доллара и евро напрямую влияет на хозяйственную деятельность холдинга, который занимается растениеводством в открытом и закрытом грунтах, а также производством и переработкой молока.

«Более 50% материалов, которые мы используем, мы закупаем за валюту», - поясняет он. В растениеводстве - это практически вся техника, посевные материалы, удобрения. В производстве молока та же ситуация с оборудованием, заквасками и ингредиентами.

Это очень губительно влияет на вопрос ценообразования. В перспективе мы рассматриваем вопрос ведения своего бюджета в двух валютах: в рублях и долларах. В этом году мы купили техники почти на миллиард рублей и в потеряли на курсовой разнице почти 30%. Я считаю, что это будет на прямую влиять на застой экономики.

Всё выше, и выше, и выше?Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «Кабош»

Это хорошо для экспортоориентированных предприятий, но для компаний как мы, которые работают на внутренний рынок, очень плохо», - резюмировал бизнесмен.

Директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин также вынужден признать, что продукция, которую выпускает его предприятие, на 65-70% состоит из импортных комплектующих. «Поэтому падающий рубль нам, конечно, не выгоден», - говорит он.

Мы приспосабливаемся, стараемся пройти где-то посередине, но рост цен на нашу продукцию в следующем году неизбежен. Мы повышаем цену чтобы выравнять стоимость по отношению к закупочным ценам на материалы.

Всё выше, и выше, и выше?Юрий Сорокин, директор ООО «Псков-Полимер»

Предприниматель отмечает, что несмотря на то, что Россия стала более закрытой по отношению к внешнему миру из-за коронавируса, экономические связи все равно поддерживаются. «Поэтому я бы порекомендовал нашему правительству заняться сдерживанием роста курса», - добавил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов напоминает, что в то время как бизнес, который завязан на получении импортных сырьевых составляющих или комплектующих, вынужден увеличивать свои издержки, тот бизнес, который ориентирован на экспорт, естественно, может чувствовать себя увереннее. Ведь теперь он может получать в рублях больший доход, если конвертировать валютную выручку, которая платится либо в долларах, либо в евро.

Как долго это продлится? Экономисты говорят, что все это временно. Сейчас наступает восьмилетний период так называемого рублевого спада, который по расчету специалистов уже четвертый. Придется это пережить. Это не лучшее подспорье в нынешних условиях для бизнеса, но тем не менее, процесс достаточно естественный исходя из экономической ситуации России.

Всё выше, и выше, и выше?Владимир Зубов, президент ТПП Псковской области

Наша экономика, в отличие от западных государств, является сырьевой и рассчитана на поставку сырья, а не на максимальную переработку товара и создание прибавочной стоимости, напоминает президент ТПП Псковской области. «У нас в Псковской области сырьем являются только древесина и рыбная продукция наших озер. Надо перерабатывать больше и развивать производство по переработке», - уверен эксперт. 

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