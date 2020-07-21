Без чувства долга

Банкротством никто не гордится. Но иногда жизненные обстоятельства к этому вынуждают. В России это понимают все больше людей, и Псковская область тут не исключение. За первую половину 2020 года число банкротств граждан в регионе выросло на 142,9%. «Псковская правда» выяснила, кто и как становятся банкротами, и чего стоит опасаться человеку, вступившему на этот путь.

Обычная история

Людмила живет в одном из райцентров Псковской области, работает учителем в школе, поэтому большой зарплатой похвастать не может. Есть сын-подросток. Два года назад женщина развелась с мужем. И это стало началом черной полосы в жизни. - Вы знаете, я тот кошмар даже вспоминать не хочу, только-только начала приходить в себя, - рассказывает Людмила. - История развода банальна до жути. Муж встретил другую женщину и ушел к ней. А меня оставил с кредитами, взятыми на мое имя. У мужа был совместный бизнес с другом, оформленный на того. Сам он кредиты взять не мог, я в их дела особенно не вникала. А у меня была работа с официальной зарплатой, пусть и небольшой, но банки в кредитах не отказывали, пока предыдущие я выплачивала исправно. Муж Людмилы уехал с новой пассией в другой город, друг обязательства по кредитам взять на себя отказался. Отдавать банкам, Людмила должна была 70% своей зарплаты. Родители-пенсионеры помогали, но и для них финансовое бремя оказалось непосильным. Людмила набрала учеников репетиторствовать и даже устроилась подрабатывать уборщицей, но это положение не спасло. - Я тогда ночей не спала, думала окажусь в психиатрической больнице. Продала машину, но долга по двум кредитам оставалось все равно больше 500 тысяч. Друзья посоветовали пройти через процедуру банкротства. Все оказалось не так страшно, как я думала, хотя в тот момент я хваталась за любую соломинку. Несколько месяцев шел сбор документов, проверка, суды, оформление. Сейчас я каждый день себе повторяю: «Я свободна! У меня нет долгов!». До сих пор поверить не могу, что все закончилось. - Восемь из десяти человек, которые ко мне обращаются, — это обычные люди, попавшие в непростую жизненную ситуацию, - говорит арбитражный управляющий Михаил Атаманов. - Заболели, потеряли работу или бизнес, попали под сокращение, и больше нет возможности выплачивать кредиты.

Кривая роста

Закон о банкротстве физических лиц приняли в России в 2015 году. Специально, чтобы помочь людям законно освободиться от непосильного финансового бремени, защитить их от коллекторов, вернуть в правовое поле, снова сделать видимыми для налоговых органов. Ведь люди, разбираясь с долгами, увольнялись с официальных работ, чтобы не отдавать всю «белую» зарплату банкам. Раньше даже если должник кончал жизнь самоубийством, а такие случаи были нередки, долги его переходили к наследникам. По словам Михаила Атаманова, количество людей, которые прибегают к процедуре банкротства, растет по экспоненте. В первый год после принятия закона у арбитражного управляющего было всего с десяток таких дел. Сейчас в производстве одновременно семьдесят.

И действительно: по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве за первые 6 месяцев 2020 года количество граждан и ИП, проходящих процедуру банкротства в Псковской области, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 142,9%, с 70 до 170. - Если и человек не в состоянии платить по кредитам и всего его имущества не хватит для покрытия долга, он может подать заявление в суд о признании его банкротом, - говорит Михаил Атаманов. - Вся процедура банкротства нацелена на то, чтобы проверить должника на его добросовестность. Выявить дебиторов, кредиторов, реализовать имущество, распределить средства и провести полный финансовый анализ. Суду нужно убедиться в том, что его банкротство не фиктивное и не преднамеренное.

Без штанов не оставят

То имущество, которое можно реализовать, идет в счет уплаты долга, но человека никогда не лишат последней квартиры и мебель из нее тоже не вынесут. Не оставят также без социальных выплат. Список того, на что не может быть обращено взыскание, включает в себя десять пунктов. Но ипотечное жилье должнику, конечно, не оставят, оно отойдет банку. После того, как человека признали банкротом, он в течение пяти лет не имеет права занимать руководящие должности или становиться учредителем юридического лица. В течение десяти лет он не вправе снова проходить процедуру банкротства и не может стать руководителем банка или страховой организации. Вопреки распространенному мнению, человек может снова обращаться за кредитами, но информация о том, что он признан банкротом есть в открытом доступе и банки о ней, естественно, узнают.

- Банкротство — только слово страшное, - продолжает Михаил Атаманов. - Бояться его не нужно. По сути, это реабилитационная процедура. Если вы не мошенник и не обманщик, опасаться нечего, суд будет на вашей стороне. В законе прописана обязанность начать процедуру банкротства, если ваш долг превысил сумму в 500 тысяч рублей и вы в течение трех месяцев не платите долги. Может случится так, что первыми в суд подадут кредиторы. И на основании того, что человек сам не исполнил эту обязанность, будут просить суд не освобождать его от обязательств.

Все равны

Кстати, в Псковской области в свое время процедуру банкротства прошли политики, депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, Наталья Тудакова и Олег Брячак. Долг Натальи Тудаковой, по данным СМИ, составлял более 131 миллиона рублей, чуть меньше — 118,5 миллионов - задолжал Алексей Севастьянов. Олег Брячак начал процедуру банкротства при долге в размере 224 миллионов рублей. Последний охотно рассказал «Псковской правде» о своих впечатлениях от процедуры банкротства и о ее «подводных камнях»: - Приятного в этом мало. То, что нажито непосильным трудом, забирают. Нельзя выезжать за границу, иметь счета, а значит и банковские карточки. Это может длиться до года — в зависимости от сложности банкротства. Потом пять лет человек не может занимать руководящие должности — такое поражение в правах. Я понимаю, почему нельзя быть учредителем и директором компаний, но почему нельзя возглавлять общественные, религиозные, политические организации?

Олег Брячак знает, о чем говорит: из-за этого пункта закона в феврале 2019 года он вынужден был сложить полномочия руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». И теперь намерен отстаивать право банкротов возглавлять религиозные и политические организации. Так, на сессии Псковской городской Думы 30 июня он предложил коллегам направить в региональный парламент соответствующую законодательную инициативу, весьма оригинально обосновав это: - У нас есть учителя, врачи, а есть банкроты. В этом зале мы отражаем все слои нашего общества и можем предлагать законодательные инициативы, направленные на помощь всем слоям, в том числе банкротам. Коллеги, впрочем, инициативу не поддержали. И, напротив, обратились в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы с требованием проверить действия политика на предмет конфликта интересов: заподозрив, что старается он в первую очередь для себя самого.

Сплошное разорение

- Самый большой долг, с которым ко мне обратился человек, составлял 310 миллионов рублей, - рассказывает Михаил Атаманов. - Как правило, такие суммы долга бывают у людей, которые неосмотрительно становятся поручителями. Стандартная история: существует некое юридическое лицо, которое кредитуется в банке под какой-то бизнес. А банк выдает кредит под поручительство директора или управляющего. Потом что-то идет не так, юридическое лицо ликвидируется, а банк приходит за кредитом к поручителю — директору, который наемный служащий и работал за зарплату. Но все же описанный случай не типичный. Среднестатистическая сумма долга, с которой люди становятся банкротами — один-два миллиона рублей. Чаще это индивидуальные предприниматели, которые брали кредиты на развитие своего дела, но разорились. По прогнозам экспертов, количество разорившихся из-за пандемии предпринимателей вырастет примерно через полгода, если правительство не предложит новые меры поддержки. Пока люди держатся за счет того, что банки дают отсрочки по кредитам. Есть среди должников и люди просто пострадавшие из-за своего инфантильного финансового поведения. Набрали кредитов на смартфоны, ноутбуки, дорогие путевки, а потом просто не смогли выплачивать. - На суде обязательно будут учитывать добросовестность должника. - продолжает Михаил Атаманов. - Один из критериев добросовестности - имел ли ты возможность отдавать кредиты, когда их брал. Если у человека зарплата 15-20 тысяч рублей, а он набирает на себя обязательств, при которых в месяц должен платить по 20 тысяч, то такое поведение суд явно признает недобросовестным и от выплаты долга не освободит.

Всюду обман

Также Михаил Атаманов упомянул о том, что сейчас на фоне все большего интереса простых людей к такому правовому инструменту как банкротство расплодилось огромное количество организаций, которые агрессивно рекламируют свои услуги, обещают всех и сразу и без проблем освободить от долгов со стопроцентной гарантией чуть ли не без участия самого должника. - К такого рода рекламе нужно относиться с особой осмотрительностью. Ни одна юридическая контрора не может давать стопроцентную гарантию в освобождении должника от обязательств, поскольку этот вопрос находится в компетенции Арбитражного суда, в котором будет рассматриваться дело о банкротстве. Дело о банкротстве — это сложная продолжительная судебная процедура, основной задачей которой является проверка должника на добросовестность, - говорит Михаил Атаманов. Очень важно при начале процедуры, кто будет вашим финансовым управляющим, так как это обязательная фигура в деле. Находится ли он в том же регионе, в котором будет проходить дело? Можно ли с ним связаться, увидеться, обсудить все нюансы именно с ним, а не с юридической конторой. Михаил Атаманов предостерегает, если при общении с юридической фирмой на эти вопросы вы получаете отрицательные или уклончивые ответы — это повод насторожиться. Возможно, что у этой конторы управляющего нет в принципе или он находится на другом конце страны. А это приведет к неизбежным проблемам.

Кстати

По прогнозам, в следующем году Государственная Дума должна принять закон о внесудебном банкротстве. По нему задолжавший банкам от 50 до 500 тысяч рублей человек после того, как будет запущено исполнительное производство и приставы не смогут найти имущество, на которое можно будет обратить взыскание, сможет без обращения в Арбитражный суд прийти в ближайший многофункциональный центр и подать заявление о признании его банкротом. Что важно, в такой процедуре не будет финансового управляющего и для должника она будет бесплатной.

