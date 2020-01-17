У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Уже несколько псковичей пожаловались в редакцию на то, что не смогли расплатиться в магазине настоящими купюрами. Продавцы принимали раннюю модификацию тысячной банкноты за подделку. Полицию не вызывали, но и кассу для такой банкноты не раскрывали. В Банке России рассказали, чем это вызвано и как снять сомнения.

- В отделении банка на «Ниве» через банкомат можно положить деньги на карту. Две тысячных купюры он у меня принял, а еще две отдал назад, - рассказывает жительница Пскова, педагог Юлия Топоркова. – Посмотрела на деньги, вроде все в них на месте. Тут же в магазине «Дикси» хотела ими расплатиться за продукты. Продавец купюру даже просвечивать не стала, сразу вернула назад. Уже в другом банкомате удалось зачислить их на карту.

- Расплачивалась тысячей за детскую игрушку, - рассказывает об аналогичном случае специалист в сфере госзакупок из Великих Лук Елена Пруткова. – Продавец сказала, что деньги мои похожи на фальшивку. Расплатилась картой, но так разволновалась, что даже игрушку в магазине забыла. Вдруг полицию вызовут? На следующий день показала банкноту продавцу в «Пятёрочке». Она мне ее просветила, сказала, что все в порядке. Тут же я и расплатилась этими деньгами.

Об этих и других подобных случаях «Псковская правда» рассказала специалистам Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России. Там рассказали, что сейчас в обращении находятся три варианта банкнот номиналом в одну тысячу рублей образца 1997 года с ее модификациями, выпущенными в 2004 и в 2010 годах. Каждое изменение увеличивало степень их надежности, вводились дополнительные элементы защиты и проверки подлинности. Чаще всего в денежном обращении встречается последний вариант банкноты. Все модификации тысячерублевой банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему во всех торговых организациях.