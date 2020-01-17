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Экономика / Деньги

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Три разных варианта одной банкноты вводят продавцов в смятение

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Алексей Кедров
17 января 2020 года, 10:12
Фото: Андрей Степанов
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Уже несколько псковичей пожаловались в редакцию на то, что не смогли расплатиться в магазине настоящими купюрами. Продавцы принимали раннюю модификацию тысячной банкноты за подделку. Полицию не вызывали, но и кассу для такой банкноты не раскрывали. В Банке России рассказали, чем это вызвано и как снять сомнения.

- В отделении банка на «Ниве» через банкомат можно положить деньги на карту. Две тысячных купюры он у меня принял, а еще две отдал назад, - рассказывает жительница Пскова, педагог Юлия Топоркова. – Посмотрела на деньги, вроде все в них на месте. Тут же в магазине «Дикси» хотела ими расплатиться за продукты. Продавец купюру даже просвечивать не стала, сразу вернула назад. Уже в другом банкомате удалось зачислить их на карту.

- Расплачивалась тысячей за детскую игрушку, - рассказывает об аналогичном случае специалист в сфере госзакупок из Великих Лук Елена Пруткова. – Продавец сказала, что деньги мои похожи на фальшивку. Расплатилась картой, но так разволновалась, что даже игрушку в магазине забыла. Вдруг полицию вызовут? На следующий день показала банкноту продавцу в «Пятёрочке». Она мне ее просветила, сказала, что все в порядке. Тут же я и расплатилась этими деньгами.

Об этих и других подобных случаях «Псковская правда» рассказала специалистам Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России. Там рассказали, что сейчас в обращении находятся три варианта банкнот номиналом в одну тысячу рублей образца 1997 года с ее модификациями, выпущенными в 2004 и в 2010 годах. Каждое изменение увеличивало степень их надежности, вводились дополнительные элементы защиты и проверки подлинности. Чаще всего в денежном обращении встречается последний вариант банкноты. Все модификации тысячерублевой банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему во всех торговых организациях.

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги
Разные варианты герба Ярославля на купюрах разных модификаций.
Фото Андрея Степанова.
У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Фото Андрея Степанова.
У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Фото Андрея Степанова.

- Действительно, в некоторых случаях такие банкноты не принимают, так как считают, что они выведены из обращения, - говорит заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов. - Кассиров смущает отсутствие на банкнотах «старого» образца некоторых защитных признаков и других визуальных отличий. 

Он подчеркивает, что у всех банкнот есть общие признаки подлинности, которые нетрудно проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения, если в торговой организации нет специального оборудования. 

Такие банкноты являются законным средством платежа на территории Российской Федерации. Все торговые организации обязаны принимать их в качестве средства оплаты товаров и услуг.

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньгиВалерий Фролов

Также регулятор напомнил о федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по которому банкноты и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на территории Российской Федерации. Пожаловаться на неисполнение этого закона можно в Роспотребнадзор.

Самый надежный выход из ситуации, в которую попали читатели издания, – пойти в банк и бесплатно проверить деньги у специалистов. Если и у банковских сотрудников возникают сомнения, они отправляют купюру на проверку в Банк России.

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги
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Инфографика Кирилла Гавриленко.
Если по итогам экспертизы деньги окажутся подлинными, коммерческий банк зачислит их на указанный счет. Если же банкнота фальшивая, ее стоимость не возместят.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОПАЛАСЬ ФАЛЬШИВКА

Правило 1. Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в кошельке. Если есть малейшие сомнения, не брать такие деньги.

Правило 2. Если подозрительная банкнота уже в бумажнике, ни в коем случае не нужно пытаться ею расплатиться. Если она и правда поддельная, самое меньшее, что ждет, – долгие объяснения с правоохранительными органами.

Правило 3. Сомнительную купюру нужно отнести в любой коммерческий банк. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные – тогда бюджет не пострадает. Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст новую. 

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