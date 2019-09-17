Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Деньги

Банкиры открывают двери

Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет, посидеть в инкассаторской машине и научиться отличать фальшивые купюры от настоящих

Текст:
Мария Соколова
17 сентября 2019 года, 16:07
Фото: presstomsk.ru
0

Центральный Банк России в следующую субботу, 28 сентября, по всей стране проводит День открытых дверей, и Отделение по Псковской области также примет участие в этом празднике.

ОТЛИЧИ САМ

Принять участие могут все желающие, без ограничений по возрасту, лекции и выставки будут работать весь день. Можно будет познакомиться с историей Банка России и псковского Отделения, узнать о денежно-кредитных отношениях, об этапах становления финансовой системы. В честь Года театра банк подготовил отдельную выставку с названием «Магия театра», где будут представлены монеты на театральную тематику, выпущенные с 1991 года. Традиционно для посетителей также будут организованы экскурсии по историческому зданию и музею Отделения, все желающие смогут посидеть за рулем инкассаторской машины и сделать памятные снимки.


Банкиры открывают двериОльга Чемелева,
начальник экономического Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России 

Также в программе лекции об истории денег и о безопасном использовании банковских карт, о признаках подлинности банкнот. Конкурсы на банковскую тематику, знакомство с техническими средствами по пересчету банкнот и монет и с экспертизой денежных знаков, мастер-классы по безопасному использованию банковских карт и распознаванию признаков подлинности российских банкнот.

ЦИФРЫ

В прошлом году в Пскове участниками акции стали 350 человек, а в Великих Луках около 146 человек.

По словам Ольги Чемелевой, День открытых дверей пройдет не только в Пскове, но и в Великих Луках в расчетно-кассовом центре. Для великолучан будут проводить почти такую же программу с экспозицией монет «Магия театра», лекциями, конкурсами. Возраст посетителей не ограничен. По словам представителя Банка, интересно будет всем, и взрослым, и детям — для маленьких посетителей будут проводиться развлекательные викторины с памятными сувенирами и подарками.

Финансовая грамотность - это не только способность правильно управлять своими финансами, но и понимать, как не стать жертвой мошенников. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, продолжают происходить и другие виды. Поэтому в Дня открытых дверей будут проводиться лекции по финансовой грамотности. Но не останется без внимания и одна из древнейших профессий - это фальшивомонетничество. Посетителям будут показаны банкноты, и они смогут с участием специалиста узнать, как, не прибегая к специальным техническим средствам, отличить подлинную банкноту от фальшивой. А если кого-то заинтересует, то с помощью специальных технических средств можно будет узнать машиночитаемые признаки.


Банкиры открывают двериВалерий Фролов,
заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного управления Банка России 
КОНКРЕТНО

Чтобы поучаствовать в Дне открытых дверей Центробанка, желающие должны предварительно записаться по телефонам: 8 (8112) 69-45-99, 69-45-72 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, или через интернет-регистрацию на сайте Банка России, где необходимо заполнить форму, указать адрес электронной почты. И в сам День открытых дверей при себе необходимо иметь паспорт.

ПЕРВАЯ ФАЛЬШИВКА

Как заметил Валерий Фролов, количество фальшивок из года в год снижается. В этом году в Псковской области было выявлено 84 поддельных банкноты.

- В основном это пятитысячные и тысячные банкноты, но в этом году впервые в нашем регионе был случай выявленной подделки двухтысячной купюры, - сообщил спикер. - В банки такие купюры попадают в основном из магазинов федеральных торговых сетей в составе инкассаторской выручки. Торговые организации как правило не используют дорогого оборудования, которое контролирует минимум четыре машиночитаемых признака, которые позволяют выявить фальшивую банкноту в общей массе. И основную массу фальшивых купюр выявляют кредитные организации.

Осенью Банк России запускает онлайн-программу по повышению квалификации кассиров торговых розничных сетей.

- Не дожидаясь запуска этой программы, в этом и прошлом году наши специалисты вместе с органами внутренних дел выходили на торговые сети и проводили соответствующее обучение, - рассказала Ольга Чемелева. - Также Банк России вместе с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования с 2016 года ведет работу по повышению уровня финансовой грамотности среди учащихся, в том числе по включению курса финансовой грамотности в программу обучения на всех уровнях образования. В настоящее время в Псковской области ведется работа по девяти направлениям, мероприятия проводятся среди всех возрастных категорий, от школьников до военнослужащих и людей пожилого возраста.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как в Нормандии

Экономика / Туризм
11 сентября 16:30

Как в Нормандии

Один недостаток нашел в псковских продуктах шеф-повар из Франции
По Печорской стороне

Экономика
4 сентября 12:33

По Печорской стороне

Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)
Без романтики

Экономика / Сельское хозяйство
29 августа 09:50

Без романтики

Еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она лихо управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных
  • Кратковременные дожди возможны 18 сентября на территории Псковской области
  • До пятницы продлится регистрация на чемпионат по дворовому футболу на кубок главы Псковской области
  • «Цифровой забег» посвятят в Пскове переходу на новый формат телевещания
  • До нового места учёбы воспитанники псковского «Подростка» добираются на спецавтобусе
  • Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет и посидеть в инкассаторской машине
  • Журналисты назвали ведущие темы прошедшей недели для Псковской области
  • Избранный глава Дновского района пообещал уважать права граждан и соблюдать конституцию
  • В первую субботу октября в центре Пскова развернётся областная сельскохозяйственная ярмарка
  • Новый пожарный пост в гдовском селе Ямм оснастят специальной техникой
  • Псковичи смогут пообщаться с лучшими детскими писателями России на фестивале «Книжная яблоня»
  • Сегодня последний день, когда псковичи могут подать заявки на участие в «Дне Скобаря»
  • Делегация ветеранов из Беларуси посетит «Линию Сталина» и почтит память бойцов 6-й роты
  • У псковичей осталось полмесяца, чтобы определиться с набором социальных услуг
  • «Остановитесь, пожалуйста!»: Юлия Пересильд выступила в защиту актёра Павла Устинова (ВИДЕО)
  • Экс-начальник гдовского ГИБДД попытался скрыть ДТП: возбуждено уголовное дело
  • Опубликованы телефонные номера мошенников, с которых они рассылают псковичам смс

    • 16 сентября

  • Ночные заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней в Псковской области
  • Прощание с настоятелем храма Успения Божией Матери с Пароменья пройдёт 17 сентября
  • Выпускники Островской школы одержали победу в фотоконкурсе «Самый дружный класс – 2019»
  • Псковские велосипедисты выиграли золото, серебро и бронзу на чемпионатах России
  • С октября в Псковской области начнут бороться со стихийными свалками
  • Нашумевший псковский спектакль «Ревизор» покажут в Новороссийске 19 сентября
  • В Пскове задержали замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко
  • Уехал за клюквой и пропал: в Пустошкинском районе разыскивают 78-летнего пенсионера (ФОТО)
  • Об усилении ветра в ближайшие часы предупредили жителей Псковской области
  • «Ласточка» из Петербурга до Печор будет ходить не только по выходным, но и по пятницам
  • Серийный разбойник из Себежского района отправился в колонию строгого режима на 9 лет
  • Бесплатные прививки от гриппа псковичи могут сделать в автобусах на рынке «Маяк»
  • Личность подозреваемого в магазинной краже устанавливают псковские полицейские (ФОТО)
  • Стало известно, на каких предприятиях Псковской области могут ввести «четырёхдневку»

    • Новости

    Вкалывает человек

    Общество / Образование
    Светлана Синцова 17 сентября 11:09

    Вкалывает человек

    Подбить подметки, сшить всего за четыре часа блузку с манжетами и горловиной, связать трехцветную салфетку и сплести браслет из бисера, переодеть лежачего больного — они только учатся, но уже профессионалы

    Центральное звено экспорта

    Экономика
    26 августа 15:38

    Центральное звено экспорта

    Андрей Слепнев: У регионов есть широкий пул инструментов для развития экспорта
    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Экономика
    22 августа 09:55

    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Сокращение рабочей недели всерьез взялись обсуждать диетологи и психиатры, депутаты и чиновники