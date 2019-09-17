Банкиры открывают двери

Центральный Банк России в следующую субботу, 28 сентября, по всей стране проводит День открытых дверей, и Отделение по Псковской области также примет участие в этом празднике.

ОТЛИЧИ САМ

Принять участие могут все желающие, без ограничений по возрасту, лекции и выставки будут работать весь день. Можно будет познакомиться с историей Банка России и псковского Отделения, узнать о денежно-кредитных отношениях, об этапах становления финансовой системы. В честь Года театра банк подготовил отдельную выставку с названием «Магия театра», где будут представлены монеты на театральную тематику, выпущенные с 1991 года. Традиционно для посетителей также будут организованы экскурсии по историческому зданию и музею Отделения, все желающие смогут посидеть за рулем инкассаторской машины и сделать памятные снимки.

Также в программе лекции об истории денег и о безопасном использовании банковских карт, о признаках подлинности банкнот. Конкурсы на банковскую тематику, знакомство с техническими средствами по пересчету банкнот и монет и с экспертизой денежных знаков, мастер-классы по безопасному использованию банковских карт и распознаванию признаков подлинности российских банкнот.

В прошлом году в Пскове участниками акции стали 350 человек, а в Великих Луках около 146 человек.

Финансовая грамотность - это не только способность правильно управлять своими финансами, но и понимать, как не стать жертвой мошенников. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, продолжают происходить и другие виды. Поэтому в Дня открытых дверей будут проводиться лекции по финансовой грамотности. Но не останется без внимания и одна из древнейших профессий - это фальшивомонетничество. Посетителям будут показаны банкноты, и они смогут с участием специалиста узнать, как, не прибегая к специальным техническим средствам, отличить подлинную банкноту от фальшивой. А если кого-то заинтересует, то с помощью специальных технических средств можно будет узнать машиночитаемые признаки.

Чтобы поучаствовать в Дне открытых дверей Центробанка, желающие должны предварительно записаться по телефонам: 8 (8112) 69-45-99, 69-45-72 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, или через интернет-регистрацию на сайте Банка России, где необходимо заполнить форму, указать адрес электронной почты. И в сам День открытых дверей при себе необходимо иметь паспорт.

ПЕРВАЯ ФАЛЬШИВКА

Как заметил Валерий Фролов, количество фальшивок из года в год снижается. В этом году в Псковской области было выявлено 84 поддельных банкноты.

- В основном это пятитысячные и тысячные банкноты, но в этом году впервые в нашем регионе был случай выявленной подделки двухтысячной купюры, - сообщил спикер. - В банки такие купюры попадают в основном из магазинов федеральных торговых сетей в составе инкассаторской выручки. Торговые организации как правило не используют дорогого оборудования, которое контролирует минимум четыре машиночитаемых признака, которые позволяют выявить фальшивую банкноту в общей массе. И основную массу фальшивых купюр выявляют кредитные организации.

Осенью Банк России запускает онлайн-программу по повышению квалификации кассиров торговых розничных сетей.

- Не дожидаясь запуска этой программы, в этом и прошлом году наши специалисты вместе с органами внутренних дел выходили на торговые сети и проводили соответствующее обучение, - рассказала Ольга Чемелева. - Также Банк России вместе с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования с 2016 года ведет работу по повышению уровня финансовой грамотности среди учащихся, в том числе по включению курса финансовой грамотности в программу обучения на всех уровнях образования. В настоящее время в Псковской области ведется работа по девяти направлениям, мероприятия проводятся среди всех возрастных категорий, от школьников до военнослужащих и людей пожилого возраста.