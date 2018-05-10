Подписаться на долги

Чтобы образовавшиеся долги не стали сюрпризом, эксперты советуют установить мобильное приложение на телефон, оформить подписку и получать уведомления в день возбуждения исполнительного производства.

Получить сведения обо всех нарушениях правил дорожного движения, за которые назначен административный штраф, можно через «Госуслуги», на сайтах Госавтоинспекции и судебных приставов.

— Чтобы узнать, являетесь ли вы должником, требуется минимум информации: номерной знак машины и номер свидетельства о регистрации на данное транспортное средство, — отметил заместитель начальника УМВД УГИБДД России по Псковской области Юрий Шестаков во время обсуждения вопроса в пресс-центре «Псковской правды».

Срок уплаты административного штрафа по линии Госавтоинспекции составляет 60 дней. Оплатить штраф можно в половинном размере в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления. Исключение составляют штрафы за грубые нарушения. С 2016 года задолженности могут временно приостановить действие водительского удостоверения.

— Много вопросов о том, что делать, если информация об оплате отсутствует в Госавтоинспекции, а человек оплату произвел. Что тут посоветовать? Во-первых, правильно указывайте все реквизиты. А во-вторых, не забывайте про комиссию, которую взимает банк. Если же все это учли, а платеж не прошел, то надо обратиться в банк, где оплачивали штраф, и попросить проверить, отправлена ли информация в ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей).

Официальный сайт налоговой службы также предоставляет актуальную информацию по уплате налогов.

— Личным кабинетом налогоплательщика для физлиц пользуются свыше 81 000 жителей региона, — рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. — Гражданин имеет возможность общаться с нами, не приходя в учреждение. На текущий момент выпущена версия, адаптированная для мобильных устройств.

В личном кабинете пользователь может контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения, получать сведения о текущих начислениях, о переплате или задолженности, запрашивать справки о состоянии расчетных счетов, отправлять декларацию по форме 3-НДФЛ, заявления, связанные с получением налогового вычета, и многое другое.

Войти в систему можно, используя логин и пароль, полученный в налоговой службе, либо через сайт «Госуслуги».

Если жители региона по каким-то причинам вовремя не оплатили штрафы, то документы поступают к судебным приставам. Но даже на этом этапе задолженность без каких-либо последствий оплатить можно. Узнать о ней можно прямо на сайте ФССП. Здесь же можно сразу оплатить долг, воспользовавшись банковскими картами, переводами, электронными кошельками.

— У нас есть электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», — рассказала заместитель руководителя Управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк. — Чтобы с ним работать, надо зайти на сайт ФССП, выбрать регион, ввести свою фамилию и имя с отчеством. Если гражданин является должником, то сервис выдаст следующую информацию: номер производства, остаток задолженности, данные судебного пристава-исполнителя, который ведет производство.

Чтобы образовавшаяся задолженность не стала сюрпризом, приставы советуют установить мобильное приложение на телефон, оформить подписку и получать уведомления сразу же в день возбуждения исполнительного производства.

Если должник в течение 5 дней с момента получения постановления добровольно не оплатил задолженность, то к нему применяют меры принудительного воздействия, среди них — арест имущества, обращение взыскания на денежные средства на счетах, запрет выезда за границу, ограничение управления транспортным средством.