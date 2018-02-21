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Экономика / Деньги

Две двести

Новые банкноты сильнее защитили от подделки и от микробов (ИНФОГРАФИКА)

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Светлана Синцова
21 февраля 2018 года, 10:39
Фото: Mir24.tv
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Купюры номиналом 2000 и 200 рублей показали журналистам и сравнили с новой моделью «Айфона».

Двухтысячные поступили в Псковскую область в конце прошлого года, а банкноты меньшего номинала поступают в обращение в настоящее время.

На встрече с руководством отделения 13 февраля многие представители СМИ смогли впервые увидеть и потрогать новые купюры.

На внешний облик новых банкнот повлияли мировые тенденции современного дизайна — он необычный и яркий. Лицевая сторона 200-рублевой банкноты украшена изображением памятника затопленным кораблям в Севастополе, на ее обороте — вид на Херсонес Таврический. На лицевой стороне банкноты номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный».

Купюры не являются памятными и будут выпускаться в неограниченном количестве в зависимости от потребности. Эти банкноты дополняют существующий номинальный ряд банкнот образца 1997 года, которые уже 20 лет находятся в обращении. Поэтому в покупке таких банкнот по цене выше номинала нет необходимости.

Валерий Фролов, заместитель управляющего Отделением Псков Центрального банка РФ

Покупку двух купюр по цене выше номинала он сравнил с желанием быть первым обладателем новой модели «Айфона». Мол, хочется кому-то раньше других стать обладателем новинки, вот и переплачивает. Впрочем, на этом сходство не заканчивается.


Инфографика предоставлена Центральным банком РФ
Новые купюры были изготовлены обычным способом, но покрыты специальным полимерным составом, который способствует продлению срока жизни купюр. То есть по своим техническим характеристикам и износостойкости они приближены к пластиковым банкнотам, а по себестоимости — к обычным банкнотам.

Кроме того, покрытие, которое применено на новых банкнотах, в меньшей степени впитывает в себя загрязнения, а значит — защитит пользователей от вредных бактерий, содержащихся на деньгах.

И конечно, новые купюры имеют более высокую степень защиты от подделки, в том числе новые элементы такой защиты.

На территории Псковской области отказов и жалоб на неприем в торговых организациях банкнот нового номинала не зафиксировано. Хотя, как рассказал Валерий Фролов, на первых этапах к новым банкнотам всегда отношение настороженное:

— Так было в 2001 году, когда была выпущена в обращение банкнота в 1000 рублей. Так было в 2006 году, когда была выпущена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч рублей. Но чем больше период нахождения их в обращении, тем более насыщается оборот этими банкнотами. Соответственно, будет сокращаться количество банкнот другого номинала. Так что и «двухсотки», и «двухтысячные» займут свое место в зависимости от потребности налично-денежного обращения.

Часть банкоматов в регионе уже переоборудована под прием новых купюр, по остальным ведется работа. Также с новыми банкнотами работают кассы всех кредитных организаций. 

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