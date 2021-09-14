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Экономика / ЖКХ

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?

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Ольга Нефёдова
14 сентября 2021 года, 16:22
Фото: Андрей Степанов
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Каждую осень в соцсетях раздаются жалобы на холод в квартирах и призывы к властям пораньше «начать топить». Впрочем, зачастую еще до прихода зимы они сменяются сетованиями на «жару». Можно ли избежать таких «качелей» в масштабах региона и как именно — узнала «Псковская правда».

Пора или не пора?

Начало отопительного сезона уже несколько лет не привязано к какой-то конкретной дате. Решение о том, подавать тепло в социальных учреждения и жилые дома или нет, зависит от погоды на улице.

- В начале сентября несколько дней подряд было прохладно и в соцсетях стали появляться призывы включить отопление, - рассказывает председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Было действительно холодно, но мы знали, что через пару дней среднесуточная температура поднимется до +18 градусов. Если бы мы включили отопление, то сразу же пошли жалобы, что жарко.

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По законодательству отопление рекомендовано включать при среднесуточной температуре не выше +8 градусов, которая держится в течение 5 дней.

- Мы же понимаем, что при среднесуточной +8 днем может быть +13, а ночью и +3. При таком раскладе в квартирах уже холодно, поэтому комитет принял нормативный акт, который позволяет муниципалитетам заблаговременно начинать давать отопление в дом, - пояснил Сергей Грахов.

Этот процесс получил название протапливание. Впервые он был применен в прошлом году. Его суть заключается в том, что подавать отопление можно при среднесуточной температуре +10 градусов, которая стоит в течение трех дней.

- В прошлом году число жалоб было гораздо меньше, - говорит Сергей Грахов. - Мы вошли в отопительный сезон более гладко и вышли и из него тоже. Протапливание показало свою эффективность.

Уже сегодня технически к этому процессу готовы 87% котельных региона, жилищный фонд подготовлен на 95%. Общая готовность составляет 89%.

- На самом деле тонкостей очень много, люди о них не знают, поэтому возникает недовольство, - отмечает Сергей Грахов. - Например, перед каждым отопительным сезоном генерируется стрессовая ситуация для сетей, когда подается более высокое давление. Зачем? В слабых местах сразу возникают утечки и трубы меняют еще до начала подачи отопления.

Школы и детские сады не привязаны к началу отопительного сезона для населения. Тепло в социальные учреждения подается по заявкам от руководителей. К примеру, Палкинский район не стал ждать сильных холодов и одним из первых включил отопление в образовательных учреждениях.

- Процесс запуска отопления - не простая история, когда достаточно повернуть вентиль, это синхронная работа большого количества организаций, - говорит председатель комитета. - В Пскове, например, этот процесс может занять неделю: где-то завоздушилось, где-то соседи не успели завершить ремонт и задержали весь дом.

Тепло в руках жителей

Начать отопительной сезон в отдельных домах можно, что называется, досрочно.

- Если в доме стоит теплосчетчик и люди хотят подключить отопление, то надо договорится с управляющей компании и тепло дадут, - пояснил Сергей Грахов. - Тем, кто живет в домах без счетчиков, придется ждать, когда будет принят соответствующий муниципальный акт.

При этом есть несколько способов не топить улицу и даже экономить на отоплении. Один из них — программа повышения энергоэффективности зданий от Фонда капремонта.

Процесс запуска отопления - не простая история, когда достаточно повернуть вентиль, это синхронная работа большого количества организаций. В Пскове, например, этот процесс может занять неделю: где-то завоздушилось, где-то соседи не успели завершить ремонт и задержали весь дом

ТеплоотдачаСергей Грахов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ
- Мы подавали заявку, по-моему, на один дом, работы там уже завершены, - рассказал председатель комитета. - Суть ее состоит в том, что Фонд может компенсировать жильцам до 5 миллионов рублей, но не более 80% средств, потраченных на работы по энергоэффективности и энергосбережению. Но основная сложность — нежелание людей этим заниматься. Мы один дом смогли в прямом смысле слова затащить в программу. Большую работу проделала управляющая компания, которая неоднократно собирала жителей на собрания.

В рамках такого ремонта, по словам Сергея Грахова, можно поставить теплосчетчики с терморегулированием.

- Они не настолько дорогие и экономический эффект у них хороший, - заверил председатель комитета.

Колоссальные объемы

Ни для кого не секрет, что состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства региона оставляет желать лучшего.

- Есть такое понятие, как нормативное состояние системы ЖКХ, - объясняет Сергей Грахов. - Для того, чтобы нам привести систему в это нормативное состояние, надо вложить порядка 10 миллиардов рублей. Средства просто колоссальные. И это мы не говорим про строительство новых сетей и полную модернизацию системы. А чтобы все привести в хорошее состояние, нужно порядка 25 миллиардов. Одномоментно это сделать невозможно. Объем громадный, а надо еще учитывать особенность нашего региона: большое количество населенный пунктов, растянутость. Одна котельная может обслуживать один дом. То же самое касается канализации и водоснабжения.

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Чтобы проблему решить, регион участвует с различных федеральный программах.

Модернизация и реконструкция объектов ЖКХ - процесс непрекращающийся. Ремонтные работы идут даже в отопительный сезон, жители этого даже не замечают.

- Все это очень дорогостоящее удовольствие, - говорит Сергей Грахов. - В 2019 году Фонд капительного ремонта одобрил наши заявки на модернизацию большого числа объектов. И в 2020-2021 годах мы с помощью средств Фонда, а это порядка 700 миллионов рублей, реконструировали и модернизировали котельные в Пскове, Гдове, Острове. Сейчас проходит реконструкция канализационно-очистных сооружений в Пушкинских Горах.

Есть районы, которые из года в год находят на особом контроле властей - это Кунья, Новоржев, Пустошка. Недавно к ним добавился Великолукский район, где отвечающее за отопление предприятие находится в стадии банкротства, поэтому есть сложности с финансированием.

В целом же за последние два года 100% муниципальных образований региона вовремя оформили паспорта готовности к отопительному сезону.

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