Теплоотдача

Каждую осень в соцсетях раздаются жалобы на холод в квартирах и призывы к властям пораньше «начать топить». Впрочем, зачастую еще до прихода зимы они сменяются сетованиями на «жару». Можно ли избежать таких «качелей» в масштабах региона и как именно — узнала «Псковская правда».

Пора или не пора?

- В начале сентября несколько дней подряд было прохладно и в соцсетях стали появляться призывы включить отопление, - рассказывает председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов . - Было действительно холодно, но мы знали, что через пару дней среднесуточная температура поднимется до +18 градусов. Если бы мы включили отопление, то сразу же пошли жалобы, что жарко.

По законодательству отопление рекомендовано включать при среднесуточной температуре не выше +8 градусов, которая держится в течение 5 дней.

- Мы же понимаем, что при среднесуточной +8 днем может быть +13, а ночью и +3. При таком раскладе в квартирах уже холодно, поэтому комитет принял нормативный акт, который позволяет муниципалитетам заблаговременно начинать давать отопление в дом, - пояснил Сергей Грахов.

Этот процесс получил название протапливание. Впервые он был применен в прошлом году. Его суть заключается в том, что подавать отопление можно при среднесуточной температуре +10 градусов, которая стоит в течение трех дней.

- В прошлом году число жалоб было гораздо меньше, - говорит Сергей Грахов. - Мы вошли в отопительный сезон более гладко и вышли и из него тоже. Протапливание показало свою эффективность.

Уже сегодня технически к этому процессу готовы 87% котельных региона, жилищный фонд подготовлен на 95%. Общая готовность составляет 89%.

- На самом деле тонкостей очень много, люди о них не знают, поэтому возникает недовольство, - отмечает Сергей Грахов. - Например, перед каждым отопительным сезоном генерируется стрессовая ситуация для сетей, когда подается более высокое давление. Зачем? В слабых местах сразу возникают утечки и трубы меняют еще до начала подачи отопления.

Школы и детские сады не привязаны к началу отопительного сезона для населения. Тепло в социальные учреждения подается по заявкам от руководителей. К примеру, Палкинский район не стал ждать сильных холодов и одним из первых включил отопление в образовательных учреждениях.

- Процесс запуска отопления - не простая история, когда достаточно повернуть вентиль, это синхронная работа большого количества организаций, - говорит председатель комитета. - В Пскове, например, этот процесс может занять неделю: где-то завоздушилось, где-то соседи не успели завершить ремонт и задержали весь дом.