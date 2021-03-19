«Запасаемся терпением и водой»

На днях директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что 17 июля 2021 года водоснабжение Пскова будет приостановлено . «Псковская правда» узнала, с чем связана остановка работы предприятия и сколько времени она займет.

Для чего останавливается работа предприятия?

Также планируется провести замену запорной арматуры (попросту говоря - «задвижек») больших диаметров - от 400 мм до 800 мм - на магистральных водоводах, на городских сетях и на выходах с очистных сооружений водопровода.

Сколько псковичи пробудут без воды?

В Горводоканале уточнили, что работы будут вестись ровно сутки – с 6:00 17 июля до 6:00 18 июля. Однако вода у псковичей появится не сразу. «Запуск — это сложный процесс. Мы начнем его с 6 утра, а во сколько точно появится вода у потребителей – неизвестно. Скорее всего, после обеда», - подчеркнули на предприятии.

Если это [остановка водоснабжения в Пскове из-за профилактических работ] действительно необходимо для повышения качества водоснабжения в будущем, то это шаг, на который пойти нужно.

Когда конкретно отключат воду, тоже неизвестно. «Решение по отключению будет принято позже. Воду отключат либо в 6 утра, либо ночью, чтобы к утру начать работы», – заметили в Горводоканале.

На предприятии заверили, что будет организована круглосуточная работа: одна бригада заканчивает, на ее место сразу приходит другая. Сколько именно человек будет задействовано в предстоящей «спецоперации», пока неизвестно. Ожидается, что на помощь к специалистам из «Горводоканала» придут подрядные организации.

«Воду включат через 24 часа – это для того, чтобы не выскочить за установленные законом параметры», - подчеркнул Алексей Кириллов и добавил, что псковичам придется потерпеть эти сутки или уехать за город.