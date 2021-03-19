«Запасаемся терпением и водой»

На днях директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что 17 июля 2021 года водоснабжение Пскова будет приостановлено. «Псковская правда» узнала, с чем связана остановка работы предприятия и сколько времени она займет.
Для чего останавливается работа предприятия?«Во время остановки предприятия будут производиться работы на очистных сооружениях водопровода, сетях водоснабжения и водоотведения, а также на очистных сооружениях канализации», - пояснили «Псковской правде» в пресс-службе Горводоканала.
Также планируется провести замену запорной арматуры (попросту говоря - «задвижек») больших диаметров - от 400 мм до 800 мм - на магистральных водоводах, на городских сетях и на выходах с очистных сооружений водопровода.
Константин Болотин
Фото Андрея Степанова
Сколько псковичи пробудут без воды?«По жилищному законодательству, население может потерпеть до одного дня. Вообще без информирования можно продержать населения без воды шесть часов», - отметил член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.
В Горводоканале уточнили, что работы будут вестись ровно сутки – с 6:00 17 июля до 6:00 18 июля. Однако вода у псковичей появится не сразу. «Запуск — это сложный процесс. Мы начнем его с 6 утра, а во сколько точно появится вода у потребителей – неизвестно. Скорее всего, после обеда», - подчеркнули на предприятии.
Если это [остановка водоснабжения в Пскове из-за профилактических работ] действительно необходимо для повышения качества водоснабжения в будущем, то это шаг, на который пойти нужно.
Алексей Кириллов, член Общественной палаты Псковской области
Когда конкретно отключат воду, тоже неизвестно. «Решение по отключению будет принято позже. Воду отключат либо в 6 утра, либо ночью, чтобы к утру начать работы», – заметили в Горводоканале.
На предприятии заверили, что будет организована круглосуточная работа: одна бригада заканчивает, на ее место сразу приходит другая. Сколько именно человек будет задействовано в предстоящей «спецоперации», пока неизвестно. Ожидается, что на помощь к специалистам из «Горводоканала» придут подрядные организации.
«Воду включат через 24 часа – это для того, чтобы не выскочить за установленные законом параметры», - подчеркнул Алексей Кириллов и добавил, что псковичам придется потерпеть эти сутки или уехать за город.
Фото Андрея Степанова
Будет ли осуществляться подвоз воды?«Если действительно необходимо во всем городе единовременно сделать такое отключение, то Горводоканал должен минимизировать потери путем развоза воды в цистернах и предупредить население заранее», - отметил эксперт в сфере ЖКХ.
На предприятия согласны, что во время массового отключения необходимо организовать подвоз воды. Однако основной объем запасов они предлагают сделать псковичам самостоятельно.
«Мы не имеем возможности подвезти всем воду», - сообщили в пресс-службе Горводоканала и добавили, что подвоз воды будет осуществляться по заявкам и, в основном, на объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.
Фото Андрея Степанова
«Социальные учреждения водоканал, безусловно, должен обеспечить водой! Это будет подвоз воды цистернами. Но, я так предполагаю, что и по дворам также будет развозиться вода в цистернах. Иначе они не исполнят требования жилищного законодательства», - заявил Алексей Кириллов. Коммерсантам он рекомендовал также запасаться бочками.