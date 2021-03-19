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Экономика / ЖКХ

«Запасаемся терпением и водой»

Когда и почему Горводоканал прекратит подачу воды в Пскове

Текст:
Анастасия Турсунова
19 марта 2021 года, 18:10
Фото: Андрей Степанов
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На днях директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что 17 июля 2021 года водоснабжение Пскова будет приостановлено. «Псковская правда» узнала, с чем связана остановка работы предприятия и сколько времени она займет.

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Для чего останавливается работа предприятия?

«Во время остановки предприятия будут производиться работы на очистных сооружениях водопровода, сетях водоснабжения и водоотведения, а также на очистных сооружениях канализации», - пояснили «Псковской правде» в пресс-службе Горводоканала.

Также планируется провести замену запорной арматуры (попросту говоря - «задвижек») больших диаметров - от 400 мм до 800 мм - на магистральных водоводах, на городских сетях и на выходах с очистных сооружений водопровода.

«Запасаемся терпением и водой»
Константин Болотин
Фото Андрея Степанова

Сколько псковичи пробудут без воды?

«По жилищному законодательству, население может потерпеть до одного дня. Вообще без информирования можно продержать населения без воды шесть часов», - отметил член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

В Горводоканале уточнили, что работы будут вестись ровно сутки – с 6:00 17 июля до 6:00 18 июля. Однако вода у псковичей появится не сразу. «Запуск — это сложный процесс. Мы начнем его с 6 утра, а во сколько точно появится вода у потребителей – неизвестно. Скорее всего, после обеда», - подчеркнули на предприятии.

Если это [остановка водоснабжения в Пскове из-за профилактических работ] действительно необходимо для повышения качества водоснабжения в будущем, то это шаг, на который пойти нужно.

«Запасаемся терпением и водой»Алексей Кириллов, член Общественной палаты Псковской области

Когда конкретно отключат воду, тоже неизвестно. «Решение по отключению будет принято позже. Воду отключат либо в 6 утра, либо ночью, чтобы к утру начать работы», – заметили в Горводоканале.

На предприятии заверили, что будет организована круглосуточная работа: одна бригада заканчивает, на ее место сразу приходит другая. Сколько именно человек будет задействовано в предстоящей «спецоперации», пока неизвестно. Ожидается, что на помощь к специалистам из «Горводоканала» придут подрядные организации.

«Воду включат через 24 часа – это для того, чтобы не выскочить за установленные законом параметры», - подчеркнул Алексей Кириллов и добавил, что псковичам придется потерпеть эти сутки или уехать за город.

«Запасаемся терпением и водой»

Фото Андрея Степанова

Будет ли осуществляться подвоз воды?

«Если действительно необходимо во всем городе единовременно сделать такое отключение, то Горводоканал должен минимизировать потери путем развоза воды в цистернах и предупредить население заранее», - отметил эксперт в сфере ЖКХ.

На предприятия согласны, что во время массового отключения необходимо организовать подвоз воды. Однако основной объем запасов они предлагают сделать псковичам самостоятельно.

«Запасаемся терпением и водой»

Фото Андрея Степанова
«Мы не имеем возможности подвезти всем воду», - сообщили в пресс-службе Горводоканала и добавили, что подвоз воды будет осуществляться по заявкам и, в основном, на объекты социальной инфраструктуры, включая больницы.

«Социальные учреждения водоканал, безусловно, должен обеспечить водой! Это будет подвоз воды цистернами. Но, я так предполагаю, что и по дворам также будет развозиться вода в цистернах. Иначе они не исполнят требования жилищного законодательства», - заявил Алексей Кириллов. Коммерсантам он рекомендовал также запасаться бочками. 

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