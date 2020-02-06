У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Уборка на дорогах снега и грязи зашита в один контракт. Снега нет, чиновники все равно опасаются тратить сэкономленное на его уборке. А вдруг конец года окажется более щедрым на осадки? Но есть и хорошие новости. На улицах, где идет реконструкция, понизят грунт, и грязи на дорогу вываливаться будет меньше. Да и созданное в прошлом году контрольное управление имеет право штрафовать застройщиков за грязную технику, только вот кадров нет. После выхода в прошлом номере материала об отложениях песка и грязи на обочинах в пресс-центр «Псковской правды» пришли начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов и заместитель главы администрации города Елена Жгут и рассказали, как обстоят дела с уборкой города.

Держимся

Оказалось, что у грязи вдоль дорог есть название – смёт. Цикличность его уборки в городе строго ограничена финансами. Убирают его один раз в сезон, больше не позволяет городской бюджет. Содержанием дорог занимаются две организации: ООО «СитиИнвестГрупп» (Запсковье и Завельче) и ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области» (центр города). - Конечно, хочется цикличность увеличить, но средств для этого у нас нет, - пояснил Николай Баринов. - Если мы сейчас попросим подрядчиков убирать смёт хотя бы раз в месяц, то к августу у нас деньги по контракту закончатся, а впереди еще ноябрь и декабрь, которые могут быть в этом году довольно снежными. На уборку улично-дорожной сети Пскова требуется 700 млн рублей. И таких денег в городе нет. - Когда в прошлом году мы начали считать, во сколько нам обойдет то, что мы бы хотели видеть по уборке смёта и снега, то сумма вышла 700 миллионов рублей на весь город, а бюджет на этот год у нас всего 210 миллионов, - рассказал начальник УГХ.

Кадры не решают

Грязь попадает на дороги разными способами. К примеру, со строек. Кто-нибудь видел, чтобы на стройках мыли колеса грузовиков? И мы не видели, а между тем, такое требование к застройщикам есть. - Мы пытались уже в прошлом году эту проблему решать, - рассказала Елена Жгут. - Создано контрольное управление, которое работает совместно с ГИБДД: и те и другие имеют право составлять акты об административных правонарушениях. Есть требования к застройщикам, которые должны организовать мойку колес. К сожалению, мы не располагаем такими кадровыми возможностями, чтобы к каждой стройке приставить специалиста, который будет контролировать выполнение требований. Что касается соблюдения требований при ремонте дорог — опущение грунта ниже бортового камня или замощение этого участка, которые помогут избежать выноса земли с газонов, то не при любом ремонте они прописаны. - Надо различать, что мы с дорогой делаем, - отметила Елена Жгут. - Если просто ремонтируем и заменяет дорожную одежду и бортовой камень, то ничего больше подрядчик делать не будет. Если мы проводим реконструкцию, как на Яна Фабрициуса, Поземского и Инженерной с Индустриальной, то там, безусловно, будет предусмотрена и укладка плитки, и выполнение всех норм, которые не позволят выносить грунт на проезжую часть.