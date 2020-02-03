Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

На каждую из 150 квартир насчитали примерно 40 тысяч рублей долга, теплоэнергетики могут получить 6 миллионов рублей. Перед устройством автономного отопления жители собрали шесть документов. Через двенадцать лет оказалось, что не хватило седьмой, самой важной бумажки. В номере от 15 января в материале «Сейчас как доначислим» мы публиковали письмо жительницы Печор Светланы Слаутиной. В нем она рассказала, у нее в квартире и еще у 150 соседей более 12 лет назад установлено автономное газовое отопление. Устанавливали не сами, а наняли уполномоченные организации, в соответствии с проектом, техническими условиями, с получением всех необходимых разрешений, актом приемки законченного строительства и актом отсоединения от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения. Жили они все эти годы и не тужили, никто им претензий не предъявлял, а теперь оказалось, что из-за неполученного 12 лет назад разрешения администрации Печорского района о переустройстве квартир вся проделанная работа считается незаконной. Словно и нет у них никакой автономной системы отопления, а потому платить за тепло должны как все, согласно нормативам. Якобы получают его централизованно. Более того, ресурсоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Псков» требует от жителей заплатить за теплоснабжение и горячее водоснабжение аж за целый год. Жители настаивают, что услугу они не получали.

Шесть миллионов из воздуха

Люди, конечно, платить отказываются, считая требования компании необоснованными. Спор длится не один месяц и уже дошел до суда, однако там признали правоту ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Ситуация в Печорах — это правовой беспредел. Более двенадцати лет жители пользуются этой автономной системой отопления. Все работы по переустройству, так это называется, были выполнены в соответствии с правилами и требованиями, что подтвердили и подрядные организации. Люди заключили договора на обслуживание с уполномоченными организациями, которые на платной основе проверяли работу оборудования. председатель Псковской областной общественной организации защиты прав потребителей Александр Алексеев

До определенного момента всех все устраивало. Что же случилось? - Жители, имеющие автономное отопление, платят за него и горячую воду в четыре раза меньше. Может, причина в этом, - предполагает Александр Алексеев. - Компания выставила задолженность людям с января 2019 года. Это более 40 000 рублей с одной квартиры, а таких квартир более 150. Представляете, какая сумма получается? Да, получается шесть миллионов рублей. Просто так, из воздуха. По словам председателя общественной организации, когда в 2003-2007 годах жильцы переходили на автономное отопление, об этом знали все в Печорах, начиная заинтересованными службами и заканчивая главой района. - Чтобы автономное отопление в квартирах установить, жителям надо было собрать и предоставить шесть документов, что они и сделали, - говорит Александр Алексеев. - Допустили лишь одну ошибку - не получили разрешение от администрации Печорского района. Сочли, что раз есть разрешение от муниципального предприятия «Благоустройство», большего и не требуется. И никто им не подсказал в той ситуации, как правильно надо поступить.

Два пути