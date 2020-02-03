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Экономика / ЖКХ

Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

У собственников требуют заплатить за центральное, которым они не пользуются уже двенадцать лет

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Ольга Нефёдова
3 февраля 2020 года, 10:17
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На каждую из 150 квартир насчитали примерно 40 тысяч рублей долга, теплоэнергетики могут получить 6 миллионов рублей. Перед устройством автономного отопления жители собрали шесть документов. Через двенадцать лет оказалось, что не хватило седьмой, самой важной бумажки.

В номере от 15 января в материале «Сейчас как доначислим» мы публиковали письмо жительницы Печор Светланы Слаутиной. В нем она рассказала, у нее в квартире и еще у 150 соседей более 12 лет назад установлено автономное газовое отопление. Устанавливали не сами, а наняли уполномоченные организации, в соответствии с проектом, техническими условиями, с получением всех необходимых разрешений, актом приемки законченного строительства и актом отсоединения от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения.

Жили они все эти годы и не тужили, никто им претензий не предъявлял, а теперь оказалось, что из-за неполученного 12 лет назад разрешения администрации Печорского района о переустройстве квартир вся проделанная работа считается незаконной. Словно и нет у них никакой автономной системы отопления, а потому платить за тепло должны как все, согласно нормативам. Якобы получают его централизованно. Более того, ресурсоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Псков» требует от жителей заплатить за теплоснабжение и горячее водоснабжение аж за целый год. Жители настаивают, что услугу они не получали.

Шесть миллионов из воздуха

Люди, конечно, платить отказываются, считая требования компании необоснованными. Спор длится не один месяц и уже дошел до суда, однако там признали правоту ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Ситуация в Печорах — это правовой беспредел. Более двенадцати лет жители пользуются этой автономной системой отопления. Все работы по переустройству, так это называется, были выполнены в соответствии с правилами и требованиями, что подтвердили и подрядные организации. Люди заключили договора на обслуживание с уполномоченными организациями, которые на платной основе проверяли работу оборудования.

Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплениемпредседатель Псковской областной общественной организации защиты прав потребителей Александр Алексеев

До определенного момента всех все устраивало. Что же случилось?

- Жители, имеющие автономное отопление, платят за него и горячую воду в четыре раза меньше. Может, причина в этом, - предполагает Александр Алексеев. - Компания выставила задолженность людям с января 2019 года. Это более 40 000 рублей с одной квартиры, а таких квартир более 150. Представляете, какая сумма получается?

Да, получается шесть миллионов рублей. Просто так, из воздуха.

По словам председателя общественной организации, когда в 2003-2007 годах жильцы переходили на автономное отопление, об этом знали все в Печорах, начиная заинтересованными службами и заканчивая главой района.

- Чтобы автономное отопление в квартирах установить, жителям надо было собрать и предоставить шесть документов, что они и сделали, - говорит Александр Алексеев. - Допустили лишь одну ошибку - не получили разрешение от администрации Печорского района. Сочли, что раз есть разрешение от муниципального предприятия «Благоустройство», большего и не требуется. И никто им не подсказал в той ситуации, как правильно надо поступить.

Два пути

С администрацией Печорского района этот вопрос обсуждали, и стороны даже пришли к некоторому компромиссу. А потом глава района Дмитрий Сопотов подал в отставку, а временное руководство пока неохотно идет навстречу.

- Однако мы все же договорились, что будет создана комиссия, члены которой обследуют все квартиры и сделают заключение, - объясняет Александр Алексеев. - Если оно будет положительным, то на его основании администрация сможет выдать людям требующиеся разрешения.

Еще один вариант - узаконить переустройство в суде.

- В законе прописан механизм, что делать, если подключение произведено самопроизвольно, - рассказывает Александр Алексеев. - Заинтересованная сторона должна подать в суд, который обяжет собственника привести все в первоначальное состояние. Но есть и обратная сторона: собственник может узаконить переустройство, доказав, что оно не причиняет вреда иным жильцам и система работает безопасно. Нами как раз подготовлен ряд исков по поводу узаконивания переустройства. Но если их подавать в суд, то надо привлекать экспертов, которые дадут заключение, что система работает исправно, у нас их нет, придется привлекать со стороны, а это стоит немалых денег. Однако если заключения экспертов подтвердят правоту собственников и они выиграют суд, то все расходы будет оплачивать ответчик, то есть администрация Печорского района. Но мы все же надеемся, что до этого не дойдет. Этот вариант будем использовать только в том случае, если администрация откажется выдавать разрешения людям.

Пока жители, которые проиграли суд, готовят апелляцию. Они категорически не согласны с тем, что кому-то должны.

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