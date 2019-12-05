Мы нашли для вас управу

Капремонт горелыми досками, хамство, устройство бортиков на крыше таким образом, что дождь начал обильно поливать стены, отсутствие работ до самого конца контракта — общественная организация «Управа в ЖКХ» работает в Псковской области с 2014 года, чего только за это время не насмотрелись ее участники. Основатель «Управы» Сергей Елизаров рассказал «Псковской правде», как при капремонте собственникам максимально подстелить соломку.

ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ СВЕТА

Сейчас мы больше работаем по конкретным жалобам жильцов. Например, капремонт прошел или идет, а люди видят нарушения. И обращаются. Последний вопиющий случай — капитальный ремонт крыши в Пскове на набережной Великой, 4. Интересная история получилась.

Сергей Елизаров,

основатель «Управы»

На обычном многоквартирном доме во время ремонта крыши возникли протечки по вине подрядчика. Тревогу забили СМИ, от них Сергей Елизаров и узнал о случившемся: — У пенсионерки на пятом этаже заливало квартиру. Я посмотрел — потолок залит водой от слова «весь», я такого, наверное, никогда не видел. Везде тазы. Электричество выключили из-за угрозы короткого замыкания. Пенсионерка жила две недели без света, с одними свечками и фонариком! Я настолько был удивлен, что человек терпел и жил так две недели. Ремонт в этом доме закончат в конце декабря. Так получилось, что рабочие сняли часть крыши и ушли на выходные. В выходные шел дождь, который залил верхние этажи, и особенно квартиру этой пенсионерки, сверху донизу. На звонки по телефонам подрядчиков с объявлений о ремонте дома в подъезде никто не отвечал. — Когда общался потом с рабочими, говорю: как так глупо поступили? Не думали, что дождь начнется? Они ответили, что накрыли разобранную крышу пленкой, которую, видно, сорвало ветром. Но это нисколько не умаляет их косяков, — уверен общественник. Это еще не все. Так как до подрядчиков было не дозвониться, пенсионерка пожаловалась родственникам. Те обратились в псковские СМИ. После публикации подрядчик сам связался с пенсионеркой и сказал: да, виноваты. Но раз вы сообщили об этом СМИ, ремонт в квартире сделаем, но в самую последнюю очередь. Мол, раз так нагло себя ведете, то как жили без света, так и живите. — Я, честно говоря, даже не поверил, но когда сам позвонил подрядчику, взяв номер телефона у рабочих на крыше, он слово в слово сказал то же самое: раз она так поступает, то и мы вот так поступим, и вообще, чего это вы мне звоните, — в голосе общественника все еще слышится удивление. — Со мной так дерзко еще никто не разговаривал, даже злость взяла. В итоге провели комиссию с управляющей компанией, гендиректором подрядной организации, представителями Фонда регионального оператора, СМИ. Поднялись к пенсионерке, она все показала и рассказала. Затем поднялись на крышу. Подрядчик согласился, что по его вине залило квартиру, пообещал полностью и за свой счет устранить все замечания. А это значит покрасить и побелить потолок, заменить обои, прогнившие деревянные половицы, если испортился ковер или линолеум — тоже заменить. И частично поменять проводку. Кстати, электричество появилось на кухне у пенсионерки на следующий день, а через пару дней — и во всей квартире. А Сергей Елизаров взял капремонт этого дома на свой личный контроль и в конце декабря придет с «Управой в ЖКХ» проверять, как подрядчик сделает капремонт крыши и ремонт в квартире.

ВАЖНО Если во время капремонта протекла крыша: ✓ Делаем фото- и видеофиксациию. ✓ Вызываем управляющую компанию, чтобы она составила акт осмотра. Если управляющая компания не приходит, акт осмотра делаем самостоятельно: в свободной форме пишем адрес, время, дату, что произошло. Прикладываем фотоматериалы и обязательно берем подписи у соседей с лестничной клетки. Это будет официальный акт осмотра. ✓ Затем с этим актом обращаемся к региональному оператору в Фонд капитального ремонта. Как правило, ФКР этот вопрос решает с подрядчиком в пользу собственников. ✓ Если вдруг ситуация застопорилась, то делаем независимую экспертизу. ✓ Идем в суд. Независимая экспертиза становится большим подспорьем. И суд обычно становится на сторону жильцов. Экспертиза платная, но по суду можно потребовать возмещения стоимости.

ИМИДЖ ПОДРЯДЧИКА

За проверками «Управы в ЖКХ» следят и жильцы, и подрядчики, и чиновники, и прокуратура, утверждает Сергей Елизаров. — Мы в соцсетях рассказываем, какие объекты ремонтировал тот или иной подрядчик — то есть люди знают, с кем имеют дело. Дошло до того, что нам стали звонить сами подрядные организации и просить проверить, как они делают капитальный ремонт. Например, дом на Горького, 6а, где ремонтировали крышу и фасад. Мы удивились звонку подрядчика оттуда. Спросили, почему хотите? Они ответили, мол, хотим, чтобы наша подрядная организация имела добросовестный имидж, потому что работаем на перспективу. Мы проверили, причем серьезно, особенно крышу. Все было добротно сделано, и мы дали высокую оценку их работе. — Если видим, что капитальный ремонт в каком-то доме будут делать на большую сумму, сразу в соцсетях рассказываем об этом. Проводим собрание с жильцами, подрядчиком и говорим, что если делаете ремонт плохо, то мы вас очень некрасиво пропиарим и вы себе подпортите репутацию. Если вы сделаете хорошо, то сделаем то же самое, но со знаком плюс. Это мотивирует подрядчиков. Не только подпортить репутацию, но и отстранить от работ удавалось общественной организации. Например, в Печорах один нерадивый подрядчик должен был сделать ремонт до 31 августа, но за все время на объект так ни разу и не вышел. На следующий день после завершения контракта «Управа в ЖКХ» прибыла с инспекцией, взяв с собой СМИ и представителей Фонда капитального ремонта. И в итоге фирма попала в реестр недобросовестных подрядчиков и на три года была отстранена от участия в контрактах и тендерах на капремонт. — Некоторые подрядчики говорят, мол, не успеваем с ремонтами, так как было дождливое лето. Мы эту лазейку знаем, заранее связываемся с гидрометом или берем выкладку за два-три месяца статистики по погоде и предъявляем подрядчику — ребята, отвечайте за каждый солнечный день, когда не работали.

СПРАВКА Написать общественникам можно на электронную почту upravapskov@mail.ru или в группе во «ВКонтакте».

ПОЧИНКА ГОРЕЛЫМИ БАЛКАМИ

Не нужно быть профессиональным строителем, чтобы понять, отваливается штукатурка или нет. Если потемнела за два месяца после приемки или отслоилась, значит, не соблюдались рабочие стандарты. — Часто замечаем, что подрядные организации в смету не включают замену входных дверей или окон на лестничных клетках. А окна там должны меняться в рамках проведения ремонта фасада обязательно, — приводит Сергей Елизаров пример. Как же нам, простым жильцам, проконтролировать ремонт, если мы в нем не разбираемся и такие тонкости можем узнать только от специалиста? — Любой капремонт начинается с собрания собственников, — продолжил рассказывать Сергей Елизаров. — Я уже не говорю про то, что в каждом доме обязательно должен быть председатель дома, совет дома. На собрании жильцы выбирают уполномоченного по приемке капремонта. Он будет присутствовать в комиссии и сможет не принять работы по капремонту, если его что-то не устроит. Если такого уполномоченного нет, то эта подпись может не учитываться, и на комиссии решается вопрос между Фондом капитального ремонта, управляющей компанией и управлением капитального строительства. И получается, что собственники и не при делах, работы могут принять и без них. Лучше выбирать знающего человека: уверен, что в каждом доме есть человек, который так или иначе представляет себе, что такое строительные и монтажные работы, который раньше работал в этой отрасли или имеет инженерное образование. Если среди жильцов такого человека не нашлось, то его можно взять со стороны — например, из управляющей компании. Там уже собственники сами договариваются, будут платить ему за это или нет. Специалисты «Управы в ЖКХ» принципиально не выступают такими уполномоченными, потому что иначе им пришлось бы только участвовать в комиссиях, на другую работу времени просто не осталось бы. Должны ли подрядчики полностью менять крышу, если идет ее капремонт? Сергей Елизаров рассказал, что все решается при осмотре на месте: — Бывает такое, что крыша более-менее нормальная, есть балки, которые и сто лет выдержат. А вот прогнившие и треснувшие точно менять надо. А было и такое, что крышу починили горелыми балками! Это было в 2017 году в Писковичах Псковского района. Просто горелые доски прибили. Подрядчик, конечно, переделывал. Подходить к этому надо со здравым смыслом: если какой-то элемент не надо менять, то и не надо. Еще есть дома, где изначально были сливные трубы, желоба, но по прошествии лет отвалились или сломались. После реконструкции эти элементы должны быть. Особое внимание общественники обращают на отсутствие окон в смете, входных дверей и таких вот сливных желобов.

На собрании жильцы выбирают уполномоченного по приёмке капремонта. Если этого не сделать, управляющая компания и Фонд капремонта решат всё на двоих.

НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО