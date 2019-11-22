Как поладить с ЖКХ

ЖКХ — уж сколько боли в этом слове для сердца русского слилось. Вечно растущая плата за коммуналку, где в домах то воды нет, то отопления, про свет в подъезде и говорить не приходится. А капремонты? Это же целая эпопея: сначала его надо добиться, а потом пережить. Люди, слыша словосочетание «квитанции за ЖКХ», лишь вздрагивают да платят, не посмотрев. Потому что разбираться в квитанциях надо со спецобразованием. Как простому человеку справиться с этими напастями, понять свои права и обязанности. Что и от кого мы можем требовать, «Псковской правде» рассказал руководитель Центра «ЖКХ-Контроль» в Псковской области Семён Никонов.

АЛЛО, ПРОБЛЕМЫ?

Основная миссия нашего центра — это решение социальных проблем, которые возникают у человека в вопросах ЖКХ. В этом году животрепещущая проблема — это вывоз мусора. Нам на горячую линию поступило достаточно много звонков именно по этому вопросу: сначала квитанции не приходили, потом пришли сразу с огромными счетами, до кол-центра регоператора не дозвониться. По моим данным, есть проблемы по заключению договоров с юрлицами, то есть эта система до сих пор не налажена. А раз договор не заключен, значит, мусор никто не вывозит.

Семён Никонов, руководитель Центра «ЖКХ-Контроль»

О том, какие еще проблемы преобладают в нашей области, можно судить по звонкам жителей, которые поступают на горячую линию «ЖКХ-Контроль». В топ-5 в Псковской области, как и в целом по стране, вошла тема капремонта. А в этом году Псков еще и к Ганзе активно готовился, в центре города приводили дома в порядок — не всегда полноценно. Недовольство, связанное с качеством работ, подогревает путаница с их очередностью. Люди звонят и консультируются по самым разным вопросам. Например, как правильно зарегистрировать товарищество собственников жилья (ТСЖ) или создать совет дома, как провести общее собрание. — Памятки все эти есть, но иногда человека нужно проконсультировать пошагово, что и как сделать, — заметил руководитель центра. — Сейчас у нас достаточно массовое явление — это переход на спецсчета из Фонда капремонта. У нас 95 % процентов счетов находится в Фонде, но есть смельчаки, которые выходят оттуда, и это целая процедура. Такая тенденция появилась, потому что спецсчет дает больше возможностей. Если у дома есть свой счет, собственники могут накопленными деньгами распоряжаться здесь и сейчас, не дожидаясь какого-то далекого года, на который дом поставили в плане на капремонт. Мы понимаем, что деньги обесцениваются с каждым годом, и накопленное нужно тратить прямо сейчас. Поэтому дома, которые к этому созрели, уже делают ремонты за эти деньги. К сожалению, у нас еще не решен важный вопрос кредитования. Хотя в других регионах, например в Ростове и Краснодаре, есть региональный банк, который выдает ссуды для ТСЖ. Потому что сейчас это крайне востребовано, люди к этому готовы. Как заметил собеседник, такой подход активно работает в других странах. Там давно дома перешли на спецсчета, жильцы сами себе все ремонтируют — причем проводят энергоэффективный ремонт: — Давно, еще в 2008 году, мы ездили в Польшу, где нам показывали, как проходит жилищная реформа. Польша в этом отношении более-менее такая релевантная страна, тоже из постсоветского пространства, там тоже была массовая застройка, массовая система отопления, такие же теплопотери. Например, собственники дома решают, что им нужно провести энергоэффективный ремонт. Дом обшивают, меняют коммуникации, счетчики ставят. Нам показали такой дом: обычная пятиэтажка. Жильцы еще в подвале себе сделали зал, где они собираются, играют в шахматы, отмечают дни рождения, кружки проводят, еще это помещение сдают в аренду и на этом зарабатывают — такое общедоступное публичное место. Жильцы взяли кредит всего под 2 %. И начали по квитанциям платить за эту ссуду. Они отдали кредит за два года, хотя субсидия была им дана на пять лет. Конкретному польскому дому раньше срока выплатить деньги помогла окупаемость такого энергоэффективного ремонта: уменьшился расход энергии, меньше стали платить за тепло, воду. А когда люди видят результат, они готовы платить. Сейчас в России тоже работает такая программа по энергоэффективному ремонту, которую продвигает Минстрой. «Псковская правда» подробно рассказывала о возможности в номере от 7 августа. Собственники могут вернуть до 5 млн рублей. Но в области у нас пока нет ни одного дома, отремонтированного по этой программе. — Мы эту тему тоже пытаемся поднять, чтобы собственники заинтересовались. Любой дом может заявиться, но у него обязательно должен быть спецсчет, — поясняет Семён Никонов нюансы. — Составляется паспорт на этот дом, рассчитывается процент планируемой эффективности и расходы. После ремонта часть средств возвращают из федерального бюджета. Эта схема работает, дома в других регионах уже получают такую компенсацию, но мы пока этой возможностью не пользуемся. У нас в эту программу пока заявлен один дом на улице Розы Люксембург.

ПУТИНУ ЖАЛОВАТЬСЯ

Помимо горячей линии и консультаций, «ЖКХ-Контроль» проводит и встречи-лекции, чтобы познакомить жильцов с изменениями в жилищном законодательстве, специалисты рассказывают, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями. Вместе с Псковским отделением Ассоциации юристов «ЖКХ-Контроль» ведет совместный проект «ЖКХ — право знать». — Проект направлен на то, чтобы научить людей алгоритму взаимодействия с управляющими компаниями, органами власти, — продолжил рассказывать собеседник. — А то нам человек обычно звонит и говорит: «Я буду Путину жаловаться». Жалуйтесь, только так вы проблему не решите. Опять же, многие люди говорят, мол, мы им звоним-звоним, а нас футболят. А вы писали? Нет, не писали. Потому что если вы получаете письменный ответ — это та бумага, с которой можно дальше идти в вышестоящие инстанции, вплоть до суда. А вам по телефону баба Маша что-нибудь сказала — это, извините, к делу не пришьешь. Дальше обращаем внимание на то, что вы просите в своем письме. Если вы просите мир во всем мире, то вам и будет такой ответ: вот, пожалуйста, мир вам во всем мире. Нужно четко сформулировать просьбу, вопрос или претензию, на которую вы хотите получить ответ. И чтобы это были один-два вопроса. Иногда нам люди приносят письма на 25 листах, целые опусы. Чиновник что делает? Он берет этот опус, отвечает на один вопрос, самый легкий — все, ответ готов. Остальные — извините, мы не заметили, бывает. Кстати, с консультациями специалисты по ЖКХ ездят и в районы, и там встречаются с жителями. Потому что в районах юриста днем с огнем, как говорится, не сыщешь. В этом году специалисты уже объехали Бежаницы, Невель, Пустошку, Пыталово, Гдов, Дно. А вопросов у людей и правда много. Например, даже самый распространенный миф у нас в регионе, что после 80 лет за капремонт платить не надо. — Мы всегда говорим: у нас заявительный принцип по поводу своих прав. Вот бабушка говорит: «За капремонт платить после 80 лет не надо. Я слышала, Путин сказал». Все правильно. Но у нас есть региональный закон, который устанавливает норму, что это распространяется только на 33 метра. Плюс ты сначала должен заплатить, а потом тебе выдаются эти деньги обратно — не все, а за те 33 метра. Бабушка процедуру же не знает и начинает топать ногами: мне же положено! Мы это разъясняем. И всем говорим: если у вас есть какие-либо льготы, вы должны об этом заявить. Без вашего заявления никто не знает, что вам положена скидка или льгота. Такое разъяснение пенсионеров обычно не устраивает. Они отвечают, мол, все равно за капремонт платить не буду, так как до капремонта не доживу. Но специалист знает, что ответить и на это: — Даже если вы не доживете, то внуки-то доживут! Сейчас уже принята поправка в ЖКХ, что с долгами за коммунальные услуги ты свою квартиру не продашь. Если ты не будешь платить, то твои наследники должны будут оплатить этот долг и только после этого смогут продать квартиру. Это еще не все. За долги по ЖКХ управляющая компания может подать на вас в суд, а вы можете даже не знать об этом. Такие звонки тоже часто бывают на горячей линии у специалистов: — Сейчас есть практика судебных приказов, когда управляющая компания обращается в суд о взыскании долгов, например по ЖКХ, — рассказал Семён Никонов. — Дело рассматривается в суде без участия сторон и выносится судебный приказ, который отправляют человеку по месту его жительства. Собственник имеет право оспорить его в десятидневный срок. А если не оспорил, то бумажка идет приставам, приставы начинают работать, машина закрутилась. Начинают списывать деньги. И человек приходит за пенсией, а ему говорят, мол, извините, с вас удержали. А пенсионер может быть даже и не в курсе — возможно, он и не живет по месту регистрации. Еще и письма не заказные, а обычные. Письмо могло потеряться, почтальон мог его, грубо говоря, съесть. Но судебный приказ — это закон. Потом ты можешь подать апелляцию, но это целый процесс: надо подать заявление, оплатить госпошлину, пойти в суд.

КСТАТИ В середине ноября Минстрой обнародовал индекс качества среды в городах по всей стране. Псков набрал 204 балла из возможных 360, то есть чуть-чуть перевалил за хорошую оценку. Баллы складывались из шести критериев. Из возможных 60 баллов по жилью и прилегающему пространству Псков набрал 34 балла, по дорожной сети — 40 баллов, по озеленению — 33 балла, по общественно-деловой инфраструктуре — 33 балла, по социально-досуговой инфраструктуре — 34 балла, по общегородскому пространству — 30 баллов. Есть у нас и лидеры по районам: Невель набрал 206 баллов, Гдов — 204, Великие Луки — 184. Остальные города набрали меньше половины возможного. Соседи из Великого Новгорода, с которым нас всегда сравнивают, набрали чуть побольше баллов, чем мы, — 217.

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