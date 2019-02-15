На днях в соцсети «Фейсбук» появилась фотография урны для опасных бытовых отходов с таким пояснением: «Полезный ящичек обнаружила в нашем районе, рядом с УК «Десятка Завеличье». На самой урне пояснения, что внутрь можно складывать отработанные люминесцентные лампы, ртутные градусники, батарейки и аккумуляторы.

Как выяснила «Псковская правда» в управляющей компании, урна у дома №67/12 на улице Коммунальной смонтирована еще осенью прошлого года:

— Это инициатива нашей управляющей компании. У нас заключен договор со специализированной организацией, которая имеет лицензию на утилизацию этих опасных отходов. Все отправляем туда. Такая урна у нас одна, другие пока устанавливать не планируем.

Также в УК отметили, что жители района используют урну по назначению, и туда практически не попадает других отходов, кроме обозначенных на контейнере люминесцентных ламп, ртутных термометров, батареек и аккумуляторов.

Жители дальнего Завеличья теперь могут со спокойной за экологию душой избавляться от опасных отходов.