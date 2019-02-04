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Экономика / ЖКХ

Неформально

Как работает новая схема обращения с ТКО, когда закроют мусорный полигон, где новые контейнеры – жители Порхова получили ответы на свои вопросы

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Алёна Комарова
4 февраля 2019 года, 13:06
Фото: Андрей Степанов
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Встреча с активными жителями Порхова состоялась в среду, 30 января. На вопросы по теме мусорной реформы собравшимся отвечал и. о. председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Он напомнил, что новая схема в сфере обращения с ТКО в России начала действовать с 1 января. Сейчас стоит задача «сделать процесс обращения с отходами абсолютно прозрачным, чтобы граждане знали, за что платят деньги и что получают за них».

- Если мы сейчас ничего не сделаем, не примем меры, то в ближайшие 10-15 лет наши дети будут ходить по колено в мусоре, - отметил он и высказал мнение, что в Псковской области реформа идет гладко, хотя есть и свои сложности, как в любом деле, которое начинается с нуля.

Воду посчитать можно, поставив счетчик, а как поставить счетчик на мусор? Сейчас законодательно принята усредненная цифра расчета. Мы считаем, что каждый гражданин Псковской области производит 1,44 кубометров мусора в год. Кто-то меньше, кто-то больше, но в среднем это так. В дальнейшем механизмы учета мусора будут совершенствоваться. Мы придем к индивидуальному учету. Невозможно с самого начала учесть все нюансы, но, думаю, в течение года все проблемы будут отработаны, многие уже сейчас разрешаются.

Сергей Грахов, и. о. председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ

Не с потолка

Затем руководитель комитета и предложил перейти к общению в формате «вопрос-ответ».

- В частном секторе пищевые отходы идут в компост, бумагу мы сжигаем в печке, бане, остаются только пластиковые бутылки, жестяные банки и стекло, мы накапливаем меньше мусора, чем горожане, а норматив одинаковый, - сразу высказала мнение жительница одного из частных домов Порхова. - Еще один вопрос: живет бабушка одна в доме, а прописаны там еще семь человек, она будет на них платить?

- Норматив взят не с потолка, - ответил Сергей Грахов. - В течение 2018 года каждый квартал органы местного самоуправления в трех городах области проводили замеры возле разных объектов - это были и административные здания и жилые дома, и частный сектор. Смотрели, кто, сколько мусора производит. Выяснилось, что жители многоквартирных домов производят мусора меньше, чем жители частных домов. Региональный оператор, который работает в области с осени, отмечал, что в контейнерах находили мешки картошки, яблок, большой объем растительного мусора.

Чиновник также пояснил, что по закону платить за вывоз ТКО должен производитель отходов по месту фактического проживания, а не по месту регистрации.

- В случае, когда плата за вывоз мусора будет начислена на не проживающих в доме или квартире граждан, нужно обратиться к региональному оператору за перерасчетом, - сказал Сергей Грахов. - С ним этот момент оговорен. Лишних денег с семьи брать не будут.

КСТАТИ

До 800 тысяч тонн мусора в год производят в Псковской области.

Бесплатные мешки

Один из порховичей пожаловался на свалку у своего дома.

- Месяц бьемся, чтобы наладить вывоз мусора, - сообщил мужчина. – Наш контейнер убрали. Писали, смотрели, но в итоге контейнера нет. Недавно купил этот контейнер у управляющей компании, а теперь снова покупать, потому что тот контейнер железный, а нужен пластиковый? Мешки покупаем за свой счет. Мы согласны платить, но убирать мусор не согласны.

Сергей Грахов записал адрес и заверил, что годовой запас мешков для всех жителей Псковской области уже закуплен. Мешки промаркированы, поскольку будут по-особому учитываться. Их планируют выдавать бесплатно с марта. Пока стоит задача приучить население собирать мусор в любые мешки. Кроме того, в регион поставлено более 5 тысяч контейнеров.

- В поставке контейнеров есть сбой: заводы, которые производят эти контейнеры, переполнены заказами – вся страна кинулась покупать контейнеры. Их дефицит будет восполнен, как только спадет ажиотажный спрос на этот товар у поставщиков, - ответил он.

От участников встречи прозвучал и вопрос о снижении нагрузки на Порховский полигон и последующем его закрытии, а также об общественном обсуждении новой территориальной схемы обращения с ТКО. Сергей Грахов рассказал, что Псковская область стала участником федеральной программы «Чистая страна», которая входит в национальный проект «Экология». Регион направил заявку на получение из федерального бюджета 1 млрд рублей на строительство двух экотехнопарков, которые должны быть построены до 2021 года.

- Как только будет определен участок для размещения нового полигона, территориальная схема обращения с ТКО будет откорректирована и размещена в открытых источниках для общественного обсуждения, - пояснил он.

КСТАТИ

1085 стихийных свалок насчитали в регионе.

Стало чище

Местный депутат предложила расширить информирование жителей района о «мусорной реформе», поскольку «в телевизоре» мало информации на эту тему.

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев предложил собравшимся чаще встречаться, чтобы обсуждать проблемы и разбираться в них в конструктивной форме.

Встреча в Порхове длилась около двух часов, за это время счерпывающие ответы Сергея Грахова порховские активисты получили и на вопросы по поводу размещения контейнерных площадок, вывоза крупногабаритного мусора, организации раздельного сбора отходов, сроках и способах доставки новых квитанций.

Прозвучали и первые оценки работы регионального оператора.

- Стоит признать, что за месяц наш город стал чище, - отметил один из порховчан, присутствующих на собрании.

В завершении Сергей Грахов призвал граждан подойти к вопросу обращения с ТКО «по-хозяйски, неформально», а глава района Степанов заметил: «Растает снег, будет видно кто где гадил».

СПРАВКА

Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО: 8-800-234-24-23.

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