Каждой бабушке — по мешку

Контейнеры по маршруту автолавок с координатами в ГЛОНАСС, новые площадки в частном секторе, личный объезд деревень главой волости — успешный опыт из районов.
Городские жители за вывоз мусора платить привыкли. В сельской местности проблему часто решают, отправив пакет с бытовыми отходами в ближайшую канаву.
Не все сознательные. Приходится проводить разъяснительную работу. Мы людей успокаиваем, говорим, если в январе услугу оказать не успели, то и квитанция не придет.
Антонина Михайлова, глава Палкинской волости
Напомним, с начала этого года изменилась схема обращения с твердыми бытовыми отходами не только в Псковской области, но и по всей стране. «Псковская правда» регулярно пишет об этом в течение последних месяцев. Теперь избавлять нас от мусора будет специально выбранный на открытом конкурсе региональный оператор. А это значит, что платить за вывоз мусора будут все: городские жители 95 рублей с человека в месяц, сельские — около 65. В тарифе учтены транспортировка, сортировка, обезвреживание, накопление, размещение отходов.
Именно это и пытается объяснить жителям волости Антонина Михайлова. А еще составить график вывоза мусора, продумать удобную логистику. В Палкинской волости 148 деревень, с постоянными жителями чуть больше девяноста. В некоторых осталось по одному-два человека.
— За один день удалось объехать шесть населенных пунктов, самых крупных, там, где люди заключили договора с региональным оператором, — продолжает Антонина Михайлова. — Все девяносто населенных пунктов я, конечно, не объеду, да это и не нужно. Будем людей оповещать с помощью автолавки, местных депутатов, будем звонить по телефонам, оповещать о графике вывоза мусора и необходимости платить за эту услугу. В крупных населенных пунктах устанавливаем контейнеры, в маленьких и отдаленных деревнях мусор будут собирать в мешки.
Первые шаги — самые трудные. Задача стоит амбициозная — ликвидировать все свалки, сделать так, чтобы весь мусор убирали. Но я думаю, она достижима. Все вопросы мы решаем в тесной связке с главами волостей. Направили свои предложения регоператору по графику вывоза и по логистике.
Евгений Седов,
глава Палкинского района
По мнению главы Невельского района Евгения Майорова, график вывоза мусора нужно составлять с учетом мнения местных жителей.
Людям удобно, когда график привязан к приезду автолавки. Вопросов по оплате, квитанциям, тарифам у людей много. У нас предприниматель, который заключил договор с региональным оператором, всем оставляет свой номер телефона, проводит разъяснительную работу.
Евгений Майоров, глава Невельского районаПредприниматель Константин Богданов купил КамАЗ с задней погрузкой еще в ноябре на свой страх и риск, зная, что грядет изменение закона и в район придет регоператор. Технику оснастили ГЛОНАСС и указали координаты каждого контейнера.
Представляете, что было бы, если региональный оператор не заключил с нами договор? Мы еще и в Москву съездили за специальными контейнерами под эту машину. Еще до нового года в частном секторе мы организовали двадцать три контейнерные площадки, согласовали их с администрацией городского поселения. 70% площадок уже работает, люди ими пользуются. Мы придумали устанавливать контейнеры по маршруту автолавок.
Константин Богданов,Константин признается, что в середине января его телефон просто раскалился от звонков, но он не жалеет, что взял на себя дополнительную общественную работу. У каждого звонившего спрашивал: «Где вам будет удобна контейнерная площадка?»
предприниматель
— Закон очень хороший, и нужно, чтобы он работал, — продолжает Константин Богданов. — Вокруг все загажено мусором. Мы устали уже убирать несанкционированные свалки. Меня удивляет пассивность юридических лиц. Почему они считают, что к ним придет региональный оператор и сам с ними заключит договор? Сидят с переполненными контейнерами и ждут. А всего-то и нужно зайти на сайт регоператора, пять раз щелкнуть мышью и распечатать договор.
На прошлой неделе Олег Майоров провел совещание с главами сельских поселений, где еще раз обсудил все актуальные мусорные вопросы. Решили, что Константин Богданов будет с главами волостей ездить по деревням и отвечать на вопросы граждан.
СПРАВКА
8-800-234-24-23. Горячая линия регионального оператора.
Сайт регионального оператора с типовыми договорами и ответами на часто задаваемые вопросы.