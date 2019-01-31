Каждой бабушке — по мешку

Не все сознательные. Приходится проводить разъяснительную работу. Мы людей успокаиваем, говорим, если в январе услугу оказать не успели, то и квитанция не придет.

Трудные шаги

Напомним, с начала этого года изменилась схема обращения с твердыми бытовыми отходами не только в Псковской области, но и по всей стране. «Псковская правда» регулярно пишет об этом в течение последних месяцев. Теперь избавлять нас от мусора будет специально выбранный на открытом конкурсе региональный оператор. А это значит, что платить за вывоз мусора будут все: городские жители 95 рублей с человека в месяц, сельские — около 65. В тарифе учтены транспортировка, сортировка, обезвреживание, накопление, размещение отходов.

Именно это и пытается объяснить жителям волости Антонина Михайлова. А еще составить график вывоза мусора, продумать удобную логистику. В Палкинской волости 148 деревень, с постоянными жителями чуть больше девяноста. В некоторых осталось по одному-два человека.

— За один день удалось объехать шесть населенных пунктов, самых крупных, там, где люди заключили договора с региональным оператором, — продолжает Антонина Михайлова. — Все девяносто населенных пунктов я, конечно, не объеду, да это и не нужно. Будем людей оповещать с помощью автолавки, местных депутатов, будем звонить по телефонам, оповещать о графике вывоза мусора и необходимости платить за эту услугу. В крупных населенных пунктах устанавливаем контейнеры, в маленьких и отдаленных деревнях мусор будут собирать в мешки.