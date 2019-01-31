Двор без помойницы

Уже месяц в Псковской области работает новая схема обращения с ТКО. Однако региональный оператор ООО «Экопром» начал свою работу в регионе за несколько месяцев до нового года. Как в области пережили переход, пришедшийся на новогодние каникулы, какие проблемы в сборе и утилизации отходов выявил этот месяц, узнала «Псковская правда».

Сергей Грахов, и. о. председателя комитета Псковской области по строительству и ЖКХ

Псковская область, в целом, вошла в этот процесс достаточно спокойно. Тех мусорных коллапсов, которые могли бы возникнуть и которые возникли в некоторых других регионах, у нас нет. Это произошло благодаря слаженной работе и областной администрации, и глав муниципалитетов, и глав волостей, которые очень активно включились в процесс.

— Они объявили нам 25-26 декабря, что забирают свои контейнеры и с 1 января прекращают работу, — поделился председатель комитета. — Сейчас региональный оператор своими силами работает в шести муниципальных районах, там, где произошел такой казус. Где контейнеры забрали, в экстренном порядке установили новые.

— Где-то не хватает мусорных контейнеров, в каких-то районах мусор не так регулярно вывозится, как хотелось бы, также мы столкнулись с отсутствием информирования населения о том, что это за реформа. Люди говорят, что они об этом не знают, — отметил Сергей Грахов. — Цель этой реформы — не навредить, не ограбить кого-то, а отрегулировать ту сферу, которая фактически была без хозяина.

Сергей Грахов отметил, что до нового года в Псковскую область завезли около 3000 контейнеров, и сейчас они продолжают поступать. Региональный оператор быстро устранял возникающие проблемы, хотя есть до конца не урегулированные моменты.

Например, в Стругокрасненском и Плюсском районах сбор отходов не осуществлялся понятным системным образом. Жители многоквартирных домов складывали мусор в так называемые деревянные помойницы, поэтому пришлось разбирать и расчищать такие площадки — все это занимало определенное время. В основном, помойницы до нового года удалось переоборудовать на контейнерные площадки.

Регоператор ответил на самые актуальные вопросы

«Будет ли организован мешковой сбор отходов и вывоз крупногабаритного мусора в деревнях с количеством жителей до 10— 20 человек?»

Сергей Пайст пояснил, что в работе по частному сектору нет единого рецепта. В качестве положительного примера он привел схему сбора мусора в Порхове, где машина собирает выставленные пакеты с мусором.

— Часто возникает вопрос, связанный с собаками и другими животными, которые могут разрывать мешки в поисках пищи. Перевозчики по инструкции возят с собой совки и метелки и подбирают мусор из таких пакетов, — рассказал он.

Региональный оператор также сообщил, что они «столкнулись с такой интересной особенностью: почему-то люди не хотят бросать мешки с мусором в бак».

— Стоит пустой бак, с открытой или закрытой крышкой, а люди почему-то ставят мусор рядом. Культура обращения с отходами пока отсутствует, — считает Сергей Пайст.

Он также рассказал, что контейнеры, которые часто просят поставить в частном секторе, не самый лучший вариант. Контейнеры требуют контейнерной площадки, организованной по определенным техническим правилам, по закону они относятся или к общедомовому или муниципальному имуществу, в любом случае ее обслуживание и содержание ложится на собственника. Он должен убирать мусор, который лежит на контейнерной площадке, следить за ее состоянием, — сообщил директор «Экопрома».

Для частного сектора, где ранее никогда не собирали мусор системно, регоператор оптимальным видит мешковой сбор мусора.

— Пока, чтобы приучить людей с мешковому сбору, мусор мы будем брать в любых мешках, а в перспективе перейдем на специализированные, — анонсировал представитель регоператора. — Главное их преимущество — прочность и биоразлагаемость.

«Семья зарегистрирована в городе Пскове, при этом фактически круглый год проживает в деревне, как заключить договор, какие документы предоставить?»

Чтобы не было двойных платежей, необходимо обратиться к региональному оператору.

И. о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов напомнил, что жителям региона не надо заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором, он заключен автоматически.

— Принято решение придать взаимоотношениям форму публичного договора оферты, который не подразумевает бумажного носителя, — пояснил он, при этом отметил, что если кто-то хочет получить договор на бумаге, то может это сделать — на сайте регионального оператора есть полный перечень документов, текст договора, образец заявления.

«Насколько тариф на сбор и утилизацию мусора в области обоснованный?»

— Размер оплаты за ТКО не самый низкий по России, но он один из самых низких из тех, что не субсидируются из бюджета региона, — ответил Сергей Грахов. — Региональный оператор несет существенные финансовые затраты, но работает, поэтому много это или мало, можно долго рассуждать, но мы постарались минимизировать расходы и нагрузку на плечи наших граждан, при этом удержать регионального оператора.