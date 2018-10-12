Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / ЖКХ

Платим за тепло круглый год

Почему с заменой одной котельной на другую дешевле не стало

Текст:
Алексей Кедров
12 октября 2018 года, 10:05
Фото: dnepr.info
0

ВОПРОС

«За отопление я плачу с мая по сентябрь по 2500 рублей, фактически за непредоставленную услугу. Управляющая компания отвечает, что мы так платим по постановлению областного руководства от 2005 года. Но тогда котельная была на твердом топливе, не так давно установили новый модуль, который работает на газе. Устно в управляющей компании говорят, что мы платим так дорого за этот модуль. Если мы выплачиваем за него, значит, котельная — наша собственность, жильцов микрорайона? И почему мы платим по постановлению 2005 года?»

Нина Куршакова, Остров, МКР «Строитель» 


ОТВЕТ

Данной категории потребителей отпуск тепловой энергии производится котельной № 51 города Остров ООО «Газпром теплоэнергоПсков», — ответила на вопрос читательницы . — Тарифы на тепловую энергию рассчитываются в соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075, методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э.

Согласно пункту 15 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования.

В целях ограничения размера платы населения за коммунальные услуги принят закон Псковской области от 7 ноября 2014 года №1450-03 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области». В соответствии с данным законом приказом госкомитета от 24 ноября 2015 года №114-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2016-2018 годы» для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлены следующие льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую от котельной № 51 города Остров ООО «Газпром теплоэнерго Псков»: с 1 января 2018 по 30 июня 2018 года в размере 3119,59 руб./Гкал (с НДС), на уровне предыдущего периода; с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 года в размере 3222,53 руб./Гкал (с НДС), рост тарифа на 3,3 % к предыдущему уровню.

Повышение льготного тарифа на тепловую энергию для населения, отпускаемую с 1 июля этого года, значительно ниже установленного максимально возможного предельного роста. Нормами действующего законодательства определено, что при государственном регулировании тарифов должен соблюдаться принцип обеспечения экономической обоснованности затрат, понесенных организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности.

На размер тарифа на тепловую энергию влияют следующие факторы: загрузка котельных и, как следствие, удельные нормы на энергоносители, вид используемого топлива, конструктивные особенности и плотность застройки жилья, обуславливающие, соответственно, различные величины тепловых нагрузок и потерь тепла. При расчете тарифа учитываются затраты на содержание тепловых сетей, выполнение ремонта, расходы на электрическую энергию, на уплату налогов, арендная плата, общехозяйственные расходы и другие затраты, предусмотренные законодательством. После проведения мероприятий по переводу котельных с твердого вида топлива на газ затраты изменяются следующим образом: снижаются эксплуатационные затраты за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, затраты на ремонты и заработную плату, но увеличиваются затраты за счет увеличения амортизационных отчислений и налоговых платежей.

Обращаем ваше внимание, что на размер платы за отопление влияет не только величина тарифа, но и объем потребляемых услуг. В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на указанные услуги в совокупном доходе семьи, возникает право на обращение в отдел социальной защиты населения по месту жительства за предоставлением субсидий. 

Елена Пилипенко, председатель Госкомитета по тарифам и энергетике 
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
1 ноября 11:29

«Псков сможет избежать ошибок Флоренции»

Псковичам предлагают не рассматривать туристов в качестве источника дохода

Экономика
1 ноября 09:37

Мужская территория

Мода на барбершопы добралась и до Пскова

Экономика / Инвестиции
22 октября 09:33

Больший потенциал

Нинель Салагаева считает, что у Псковской области есть все предпосылки стать экономически сильным регионом

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 2 ноября 10:46

    Не могу молчать

    Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

    Экономика / Туризм
    19 октября 09:15

    Автобусом и на «Ласточке»

    Российские школьники едут на Псковщину, чтобы попасть на «Живые уроки»

    Экономика
    17 октября 09:53

    В поисках бизнес-ангела

    Победители регионального предпринимательского конкурса спустя год рассказали об успехах и проблемах реализации своих проектов