Платим за тепло круглый год

Данной категории потребителей отпуск тепловой энергии производится котельной № 51 города Остров ООО «Газпром теплоэнергоПсков», — ответила на вопрос читательницы . — Тарифы на тепловую энергию рассчитываются в соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075, методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э.

Согласно пункту 15 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования.

В целях ограничения размера платы населения за коммунальные услуги принят закон Псковской области от 7 ноября 2014 года №1450-03 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области». В соответствии с данным законом приказом госкомитета от 24 ноября 2015 года №114-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2016-2018 годы» для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлены следующие льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую от котельной № 51 города Остров ООО «Газпром теплоэнерго Псков»: с 1 января 2018 по 30 июня 2018 года в размере 3119,59 руб./Гкал (с НДС), на уровне предыдущего периода; с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 года в размере 3222,53 руб./Гкал (с НДС), рост тарифа на 3,3 % к предыдущему уровню.

Повышение льготного тарифа на тепловую энергию для населения, отпускаемую с 1 июля этого года, значительно ниже установленного максимально возможного предельного роста. Нормами действующего законодательства определено, что при государственном регулировании тарифов должен соблюдаться принцип обеспечения экономической обоснованности затрат, понесенных организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности.

На размер тарифа на тепловую энергию влияют следующие факторы: загрузка котельных и, как следствие, удельные нормы на энергоносители, вид используемого топлива, конструктивные особенности и плотность застройки жилья, обуславливающие, соответственно, различные величины тепловых нагрузок и потерь тепла. При расчете тарифа учитываются затраты на содержание тепловых сетей, выполнение ремонта, расходы на электрическую энергию, на уплату налогов, арендная плата, общехозяйственные расходы и другие затраты, предусмотренные законодательством. После проведения мероприятий по переводу котельных с твердого вида топлива на газ затраты изменяются следующим образом: снижаются эксплуатационные затраты за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, затраты на ремонты и заработную плату, но увеличиваются затраты за счет увеличения амортизационных отчислений и налоговых платежей.

Обращаем ваше внимание, что на размер платы за отопление влияет не только величина тарифа, но и объем потребляемых услуг. В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на указанные услуги в совокупном доходе семьи, возникает право на обращение в отдел социальной защиты населения по месту жительства за предоставлением субсидий.