Зима не за горами

Коммунальные сети Псковской области к отопительному сезону готовы на 64%, что на 8% выше, чем в это же время в прошлом году.

Об этом сообщил председатель госкомитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на заседании по подготовке к отопительному сезону 23 августа. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие представители муниципальных образований и городских округов региона.

По данным Госкомитета по ЖКХ, по сравнению с прошлым годом улучшили показатель общего процента готовности Великолукский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Невельский, Островский, Печорский, Плюсский, Порховский, Пустошкинский, Стругокрасненский районы. Особенно отметили работу коммунальщиков Палкинского района, где тепловые сети полностью готовы к зиме, нет долгов перед ресурсоснабжающими организациями, в запасе имеется полный нормативный объем топлива и активно ведется работа с должниками за коммунальные услуги.

По решению врио губернатора Михаила Ведерникова муниципальным образованиям выделят дополнительные деньги на подготовку отопительной системы к зиме.

В зоне особого внимания муниципальных и региональных властей — подготовка и проведение отопительного сезона в военном городке Остров-3. В прошлом отопительном сезоне в Острове-3 после многочисленных обращений жителей прошли проверки по соблюдению температурного режима в многоквартирных домах. В результате выяснилось, что в части домов на территории Острова-3 внутренние инженерные сети находятся в неудовлетворительном, а кое-где и в аварийном состоянии. Нарушения температурного режима выявлены в квартирах домов № 12, 15, 21. В целом инфраструктура военного городка требует реконструкции.

На совещании Александр Кузнецов подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле Михаила Ведерникова, которому удалось договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о дополнительной финансовой поддержке региона в вопросе ремонта и приведения имущественного комплекса военного городка в нормативное состояние. Регион уже ведет работу по включению ветхих объектов в федеральные программы по линии Минстроя и Минэкономразвития с целью модернизации инфраструктуры. Предстоящий отопительный сезон в военном городке будет проведен силами Министерства обороны РФ.

В целом было отмечено, что подготовка к зиме учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания, объектов электроэнергетики и газоснабжения идет в плановом режиме.