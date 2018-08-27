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Экономика / ЖКХ

Говорите точно

Что делать для снижения налога на недвижимость

Текст:
Алексей Кедров
27 августа 2018 года, 08:30
Фото: rapsinews.ru
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ВОПРОС

«В 2019 году в Псковской области вновь будут проводить кадастровую оценку объектов капитального строительства. В соответствии с ней начисляют налоги. Такая оценка часто вызывает у владельца объекта несогласие. Слышал, что могу заполнить декларацию. Как это сделать и чем она может мне помочь?»

Юрий Афанасьев, Псков

ОТВЕТ

Действительно, правообладатели объектов недвижимости вправе представить декларацию о характеристиках этих объектов недвижимости, — говорит . — Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав. В отношении большого количества объектов указаны ошибочные характеристики или необходимые характеристики отсутствуют вовсе.

Юрий Гнусин, директор областного Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки
По замыслу законодателей, предоставление деклараций о характеристиках объектов недвижимости с указанной в них достоверной информацией позволит повысить качество их кадастровой оценки. Это, в свою очередь, должно снизить количество споров о кадастровой стоимости таких объектов и иных издержек, связанных с исправлением различных ошибок и неточностей. 

СПРАВКА

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственную кадастровую оценку производят не реже чем раз в пять лет, но не чаще чем раз в три года. На территории Псковской области государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (кроме земельных участков), то есть зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, проведена в 2012 году, а земельных участков — в 2016 году. То есть в следующем году земельные участки оценивать не будут.

Отправить декларацию не позднее 21 декабря mail@bti-pskov.ru — в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

180002, Псков, ул. Госпитальная, д. 3 — почтовым отправлением.

Сайт: bti-pskov.ru. График приема деклараций лично от заявителей. Также он размещен в офисах МФЦ.

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