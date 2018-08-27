Говорите точно

СПРАВКА

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственную кадастровую оценку производят не реже чем раз в пять лет, но не чаще чем раз в три года. На территории Псковской области государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (кроме земельных участков), то есть зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, проведена в 2012 году, а земельных участков — в 2016 году. То есть в следующем году земельные участки оценивать не будут.

Отправить декларацию не позднее 21 декабря mail@bti-pskov.ru — в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

180002, Псков, ул. Госпитальная, д. 3 — почтовым отправлением.

Сайт: bti-pskov.ru. График приема деклараций лично от заявителей. Также он размещен в офисах МФЦ.