Плата на год

«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».
«Управляющая организация предложила принять новый тариф на содержание и ремонт жилого помещения. Что может быть, если мы не примем решение об увеличении размера платы?»
Константин П., Великие Луки
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации, в соответствии с частью 7 статьи 156 ЖК РФ.
Если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, то управляющая организация имеет право обратиться с заявлением об установлении размера платы за содержание жилого помещения в уполномоченный орган местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ.
Валерий Полупанов, председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору