Плата на год

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации, в соответствии с частью 7 статьи 156 ЖК РФ.

Если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, то управляющая организация имеет право обратиться с заявлением об установлении размера платы за содержание жилого помещения в уполномоченный орган местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ.