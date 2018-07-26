Управляйка игнорирует?

Чтобы управляющая компания не игнорировала обращения в ее адрес, гражданам необходимо знать, каким образом нужно оставлять заявки.

В компанию можно обратиться лично, по телефону либо написать письменное заявление.

Заявки от населения распределяются между работниками УК. Это оформляется специальным нарядом-заданием, в котором указываются данные заявителя, вид и объем работ. Работник, получив наряд, обязан исполнить заявку в установленное время и надлежащим образом. Исполнение заявки подтверждается подписью заявителя. Расписаться вы должны либо в самом наряде-задании, либо в отдельном акте выполнения работ (акте осмотре и пр.). Если ваш «автограф» не фигурирует в документах, визита специалиста де-юре не было.

Если вы обращаетесь в УК лично:

Необходимо записать данные диспетчера, принявшего заявку (заявление, жалобу и т. д.), а также ее номер, зафиксированный в журнале регистрации. Журнал регистрации — это документ установленной формы, в котором регистрируются обращения граждан. Как правило, ведется несколько журналов: регистрация аварийных заявок, регистрация заявок на отключение/подключение оборудования, регистрация заявок на ремонт и другие. Номер заявки — доказательство того, что она совершена и принята.

Если вы обращаетесь в УК по телефону:

Позвонив в УК, поинтересуйтесь, с кем разговариваете: имя, фамилия, должность. Операторы, фиксирующие заявки, работают по графику. После подачи заявки попросите сообщить вам номер заявки. Выясните, в какие сроки она будет рассмотрена, кто ответственен за ее исполнение.

Письменно:

Письменное обращение составляется в двух экземплярах, один из которых остается у вас, второй направляется в УК. Чтобы ваше заявление не пошло прямиком в мусорную корзину, отправьте его заказным письмом с уведомлением. Если же вручаете письменное обращение в руки, лицо, принявшее его, должно поставить на нем дату и подпись.