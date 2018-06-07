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Экономика / ЖКХ

Должникам отключили газ

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели рейд по должникам

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Алексей Кедров
7 июня 2018 года, 10:17
Фото: Елена Сосницкая
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К злостным неплательщикам применили крайнюю меру — за долги приостановили подачу газа.

Самые большие долги накопились у абонентов, которые живут в Пскове и Псковском районе. По данным на 28 мая, таких больше 11 тысяч человек и их суммарный долг составляет почти 8 млн рублей.

Некоторых должников специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» уже знают в лицо, поскольку перерезать трубы у них приходится не в первый раз.

КСТАТИ

В этом году подачу газа приостановили уже 82 абонентам.

К примеру, в одном из домов в Пскове на ул. Чапаева хозяйка, которая живет по соседству, к газовикам не вышла. По словам соседей, этот дом она сдает. Ее долг 8 тысяч рублей, а последний раз за газ женщина платила в сентябре прошлого года.

Отключение газа — мера крайняя, подчеркивают в организации. Прежде чем установить заглушки на трубы в домах недобросовестных абонентов, их неоднократно предупреждают о таком исходе: звонят, рассылают СМС-сообщения и заказные письма.

Правда, несколько должников из списка грядущего отключения вняли голосу разума и погасили долги накануне. Суммы задолженности внушительные: где 15, где 19, а где и 30 тысяч рублей.

Один из жителей деревни Малая Гоголевка имеет очень серьезную задолженность — 41 600 рублей. По его словам, долг погасить не может, поэтому придется смириться с отключением.

— Чтобы мы снова подключили газ, абонент должен будет погасить задолженность и оплатить все расходы по отключению и подключению, а также заключить договор на ТО ВГДО, если он отсутствовал, — говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. — Зачастую эти расходы превышают саму сумму долга. Поэтому лучше платить за газ вовремя.

В организации напоминают, что в случае отсутствия договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования газовики вправе приостановить подачу газа.

— Договор — залог вашей безопасности, — напоминает Елена Платоненко. — Это гарантия, что ваше оборудование в порядке. Без договора наши специалисты не смогут выполнить своевременные необходимые работы по техобслуживанию оборудования, проверить его исправность и работоспособность.

Если сотрудники газовой службы не застанут должников дома, они вернутся в сопровождении приставов, предварительно подав на должника в суд. Тогда у неплательщика добавится расходов — придется заплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей. 

ПОЛЕЗНО

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ТО ВДГО?

Для осуществления процедуры заключения договора на техобслуживание необходимо определиться со способом оформления договора:

— собственник самостоятельно заключает договор со специализированной организацией (в данном случае это АО «Газпром газораспределение Псков»), обратившись в ближайший абонентский отдел, либо на сайте;

— договор заключает УК, которой собственники квартир делегировали это право.

Если собственник решил самостоятельно заключить договор на техобслуживание, то ему необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство собственности на квартиру и паспорта на имеющееся в доме газовое оборудование (при отсутствии паспортов необходимо предоставить устные сведения о марке/типе/модели газового оборудования). Если выбор пал на сайт, то нужно заполнить необходимые графы в разделе «Подать заявку на ТО ВДГО». Позже абонента пригласят в офис для подписания договора.

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