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Экономика / ЖКХ

Мусор в дело

Станки — заграничные, работники — со всей области, налоги — остаются в регионе

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Алёна Комарова
13 марта 2018 года, 14:31
Фото: Сергей Герасимов
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Новый завод в Плюссе по переработке пластика не успевает выполнять заказы. Он открылся на севере Псковской области и стал крупнейшим налогоплательщиком в районе, а мог бы — под Питером или Новгородом. Получить предприятие нашему региону помогла большая площадь бывшего деревоперерабатывающего комбината, высокие потолки, под которые поместились станки, и наличие энергомощностей. Новую жизнь вдохнули в здание, откуда последний собственник срезал провода и выдирал из пола бетонные плиты.

В Плюссе 5 марта открылся комбинат по переработке пластика. Предприятие работает на вторичном полиэтилене и всех его производных, которые превращает в пакеты, пленку для парников и строек — всего 100 видов продукции.

До официального открытия комбинат работал уже 3 недели. Все это время специалисты занимались пусконаладочными работами: организация высокотехнологичного предприятия — дело непростое. Сейчас на предприятии работает полный цикл по переработке мягкого пластика — стретч-пленки и полиэтилена низкого давления.

Мы долго искали площадку в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях. У нас были две площадки в Ленобласти, где нам не хватало выделенных киловатт и территории для складирования готовой продукции. Кроме того, хотелось объединить их в одну. Подходящее для размещения предприятия место искали в Стругокрасненском, Порховском и собственно Плюсском районах.

Дмитрий Старостин, рассказал «Псковской правде» финансовый директор предприятия

ВОССТАВШИЙ ИЗ РУИН

Здание Плюсского деревообрабатывающего комбината, когда-то градообразующего предприятия, на котором работало более полутора тысяч человек, оказалось идеальным местом.

— Эта площадка нам очень понравилась, — подчеркивает Дмитрий Старостин. — Кроме требований по мощностям электроэнергии и территории, в цехах нам нужны потолки высотой минимум 7 метров, чтобы установить станки.

Бывший комбинат имеет внушительные размеры: занимает 4 гектара земли, еще 8 гектаров — прилегающая территория. Есть своя трансформаторная подстанция, хорошие цеха.

— Все было в плачевном состоянии, менялись собственники, — говорит финансовый директор. — По некоторым данным, последние владели зданием два года, планировали заниматься производством деревянных пеллет и продавать их в соседние страны. Когда поняли, что с бизнесом у них ничего не получается, начали пилить железные опоры, срезать все провода, вывезли даже бетонные плиты, которые были на полу.

Для организации нового предприятия собственнику потребовалось около 60 млн рублей. Основная часть — это средства компании, также привлекли банковские кредиты. По словам финдиректора, сотрудничество с банком планируют продолжить, чтобы реализовать новые проекты по переработке пластиковых бутылок.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

На сегодня на перерабатывающем заводе работает 30 сотрудников и 5 стажеров. Высокотехнологичное оборудование требует квалифицированных специалистов.

— Мы не можем подпустить к станкам людей, которые не имеют никакого опыта работы на оборудовании, должны быть какие-то инженерные навыки, — отмечает Дмитрий Старостин. — Наши люди проходят поэтапное обучение, мы учим технике безопасности, а затем они успешно работают.

На предприятии вахтовым методом работают жители Пскова, Струг Красных и других районов области. Если человек заинтересован в работе на предприятии, компания подыскивает жилье.

— Условия проживания мы оговариваем, — отмечает финдиректор. — Кому-то снимаем квартиры, особенно ценным специалистам мы содействуем в приобретении однокомнатных квартир.

Подходы к переработке мусора плюсское предприятие позаимствовало в Германии.
Фото Сергея Герасимова

БЕЗ ИМЕНИ

Переработкой мусора компания-инвестор занимается более 10 лет. Подход к переработке вторичного сырья она позаимствовала у европейцев. Первая очередь производства позволит перерабатывать 2,5 тысячи тонн в год отходов использованного пластика и производить более 100 видов товарной продукции различного назначения.

На предприятие поступает предварительно отсортированный пластик.

— Мы покупаем серьезными объемами от пяти тонн, — отмечает Дмитрий Старостин.

Пластиковое сырье проходит несколько этапов обработки: дробление пленки, мойку, грануляцию с двумя сетками очистки, затем путем экструзии из сырья выдувают так называемые рукава — полуфабрикат, который потом можно использовать как угодно. На заводе запустили линию дизайна, делают макеты для печати по индивидуальным заказам. Производят и пакеты «майка», и обычные пакеты, и мусорные, техническую пленку, которая в больших количествах идет на стройку для штукатурных и бетонных работ. Полиэтилен для парников производится на отдельной линии, где берутся только чистые отходы. По этой пленке никогда не скажешь, что она сделана из вторичного сырья, выглядит абсолютно как новенькая!

— У нас заказчики очень разные, и мы порой не знаем, где пленка будет применяться, — поясняет руководитель завода. — Главное, мы всегда говорим, что наша пленка не должна использоваться для пищевых целей. Реализуется продукция через оптовые компании, поэтому на этикетках не всегда стоит наше имя. Для нас это не принципиальный вопрос, поскольку проблем со сбытом у нас нет, мы не успеваем выполнять заказы.

СОЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

— На уровне губернатора поставлена задача организации сортировки и переработки мусора, — напомнил руководитель предприятия. — Мы с удовольствием присоединились бы к переработке пластика. Мы не будем заниматься вывозом мусора, для этого уже есть опытные компании, но мы заинтересованы в покупке мусора.

Пришедший в Плюсский район инвестор понимает свою ответственность перед регионом.

— Я родился в Пустошкинском районе, бываю здесь регулярно, поэтому хочется принести пользу родному краю и в экологии, и в социальной сфере, — отметил Дмитрий Старостин.

Перерабатывающий комбинат зарегистрирован в Плюсском районе, а значит, налоги предприятия поступают в районный и областной бюджеты, деньги остаются в регионе. Кроме того, на сегодня предприятие является самым крупным потребителем электроэнергии в районе. 

КСТАТИ

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с открытием завода руководство предприятия, трудовой коллектив, а также жителей поселка поздравил начальник госуправления сельского хозяйства и технического надзора Псковской области Николай Романов. Он отметил, что создание современного перерабатывающего производства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами как никогда актуально, и вручил благодарственные письма за подписью Михаила Ведерникова генеральному директору ООО «ППК» Константину Новинскому и другим причастным к реализации проекта.

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