Уже не первую зиму в социальных сетях города наблюдаются две крайности. Водители, да и пешеходы тоже, после снегопада сетуют сперва на то, что а) дороги вовремя не расчищены, а потом б) на то, какая грязь на улицах после обработки реагентами. Последние несколько дней улицы нашего города вновь превратились в реки коричневой каши, по которым передвигаются чумазые автомобили. Кто и чем обрабатывает улицы Пскова, в чей адрес несутся сотни проклятий и требований перейти на более цивилизованные способы уборки?

Как и в прошлом году, по данным городской пресс-службы, улицы убирают три компании: Завеличье чистит ООО «Технодор», Запсковье — ООО «СитиИнвестГрупп», а Центр — ООО «УДС Псков». Первая компания посыпает дороги солью, две других — галитом, или технической солью. То есть используют самые дешевые реагенты. Понятно, что это не прихоть самих компаний. Бюджет города беден, а потому средств на уборку улиц Пскова выделено немного. Отсюда и дешевизна используемой химии. Но дешево это обходится только городскому бюджету. Не горожанам.

Например, преимущество галита в том, что он очень быстро растапливает снег и лёд. Но при этом, заодно, галит «растапливает» и ЛКП (привет, коррозия!), колёса автомобилей и обувь пешеходов. Кто ходил по нашим улицам знает, что после таких прогулок не то , что обувь - одежда, например, брюки, застывают снизу каменной задубевшей коркой с белыми разводами. Галит, кстати, обычно используют на дорогах, где есть соответствующий дренаж, для отвода образовавшийся жидкости-жижи. Что у нас с ливневкой? Правильно, с ливневкой у нас беда. А потому жижа остается на дорогах.