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Экономика / ЖКХ

Грязюка

Чем разъедают улицы Пскова

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Александр Машкарин
23 января 2018 года, 10:32
Фото: Александр Машкарин
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Уже не первую зиму в социальных сетях города наблюдаются две крайности. Водители, да и пешеходы тоже, после снегопада сетуют сперва на то, что а) дороги вовремя не расчищены, а потом б) на то, какая грязь на улицах после обработки реагентами.

Последние несколько дней улицы нашего города вновь превратились в реки коричневой каши, по которым передвигаются чумазые автомобили.

Кто и чем обрабатывает улицы Пскова, в чей адрес несутся сотни проклятий и требований перейти на более цивилизованные способы уборки?

Как и в прошлом году, по данным городской пресс-службы, улицы убирают три компании: Завеличье чистит ООО «Технодор», Запсковье — ООО «СитиИнвестГрупп», а Центр — ООО «УДС Псков». Первая компания посыпает дороги солью, две других — галитом, или технической солью.

То есть используют самые дешевые реагенты. Понятно, что это не прихоть самих компаний. Бюджет города беден, а потому средств на уборку улиц Пскова выделено немного. Отсюда и дешевизна используемой химии.

Но дешево это обходится только городскому бюджету. Не горожанам.

Большинство машин в Пскове сейчас выглядит именно так.
Фото Александра Машкарина
Например, преимущество галита в том, что он очень быстро растапливает снег и лёд. Но при этом, заодно, галит «растапливает» и ЛКП (привет, коррозия!), колёса автомобилей и обувь пешеходов. Кто ходил по нашим улицам знает, что после таких прогулок не то , что обувь - одежда, например, брюки, застывают снизу каменной задубевшей коркой с белыми разводами.

Галит, кстати, обычно используют на дорогах, где есть соответствующий дренаж, для отвода образовавшийся жидкости-жижи. Что у нас с ливневкой? Правильно, с ливневкой у нас беда. А потому жижа остается на дорогах.

Где-то больше, где-то меньше, но на всех дорогах города сейчас одна и та же картина: жижа и слякоть.
Фото Александра Машкарина
То есть по-хорошему галит, после обработки им улиц, надо убирать. Вы видели, чтобы его убирали? Для ответа посмотрите на ближайшую — грязно-коричневую дорогу — ответ понятен.

Понятно, что совокупный ущерб, который наносят реагенты машинам, пешеходам да и дорожному покрытию (переход через ноль, ага) вряд ли кто-то считал. Просто прикинем. Покраска одного элемента авто стоит от 4 тысяч рублей. Добавим сюда автомойку — от 200 рублей, минимум раз в неделю. Стоимость пары хорошей зимней обуви начинается минимум с 3 тысяч.

Получается накладно. 

Город экономит, залезая в карман горожан. Снег растопили — вот здорово, вывозить не надо, жижа осталась на дорогах, равномерно распределяясь колесами авто по всему городу,

И да, мы забыли, вся эта грязь с «убранных» зимой улиц летает потом по городу весной, летом — до следующей зимы. И так каждый год.

Мы не будем учить наших градоначальников, как вести городское хозяйство. Но простая мысль: стоит один раз хорошенько вложиться, сделать качественно, чем потом целый год, из года в год пожинать плоды экономии не там и не на том.

Ведь посыпают в некоторых городах улицы, например, гранитным щебнем, крошкой — и к морозам устойчива, и прочна и повторно использовать можно.

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Комментарии

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Артеп
12:12 23.01.2018

Александр Юрьевич, все верно. Спасибо!

Жора
12:19 23.01.2018

Прошлой весной пришлось красить бампера на трехлетке. Краска после зимы вздулась. Сэкономил на мытье машины блин

С Запсковья
12:27 23.01.2018

Да нашим городским властям хоть в глаза ссы, привыкли экономить на городе

Егор
12:47 23.01.2018

А еще поголовно все ездят на шипах по асфальту. Льда бывает за зиму от силы пару дней. Все остальное время по каше хорошо отрабатывает липучка. Но нет, мы будем точить шипами асфальт. Во многих местах уже колея сточенная появляется.

Егору
13:14 23.01.2018

Была бы уверенность, что в снег и мороз дороги будут оперативно убирать, ездили бы на липучке. А так страхуются, обувают шипованную резину

Андрю
14:10 23.01.2018

Вся эта хренотень весной потечет в Великую.

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