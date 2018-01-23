Уже не первую зиму в социальных сетях города наблюдаются две крайности. Водители, да и пешеходы тоже, после снегопада сетуют сперва на то, что а) дороги вовремя не расчищены, а потом б) на то, какая грязь на улицах после обработки реагентами.
Последние несколько дней улицы нашего города вновь превратились в реки коричневой каши, по которым передвигаются чумазые автомобили.
Кто и чем обрабатывает улицы Пскова, в чей адрес несутся сотни проклятий и требований перейти на более цивилизованные способы уборки?
Как и в прошлом году, по данным городской пресс-службы, улицы убирают три компании: Завеличье чистит ООО «Технодор», Запсковье — ООО «СитиИнвестГрупп», а Центр — ООО «УДС Псков». Первая компания посыпает дороги солью, две других — галитом, или технической солью.
То есть используют самые дешевые реагенты. Понятно, что это не прихоть самих компаний. Бюджет города беден, а потому средств на уборку улиц Пскова выделено немного. Отсюда и дешевизна используемой химии.
Но дешево это обходится только городскому бюджету. Не горожанам.
Например, преимущество галита в том, что он очень быстро растапливает снег и лёд. Но при этом, заодно, галит «растапливает» и ЛКП (привет, коррозия!), колёса автомобилей и обувь пешеходов. Кто ходил по нашим улицам знает, что после таких прогулок не то , что обувь - одежда, например, брюки, застывают снизу каменной задубевшей коркой с белыми разводами.
Большинство машин в Пскове сейчас выглядит именно так.
Фото Александра Машкарина
Галит, кстати, обычно используют на дорогах, где есть соответствующий дренаж, для отвода образовавшийся жидкости-жижи. Что у нас с ливневкой? Правильно, с ливневкой у нас беда. А потому жижа остается на дорогах.
То есть по-хорошему галит, после обработки им улиц, надо убирать. Вы видели, чтобы его убирали? Для ответа посмотрите на ближайшую — грязно-коричневую дорогу — ответ понятен.
Где-то больше, где-то меньше, но на всех дорогах города сейчас одна и та же картина: жижа и слякоть.
Фото Александра Машкарина
Понятно, что совокупный ущерб, который наносят реагенты машинам, пешеходам да и дорожному покрытию (переход через ноль, ага) вряд ли кто-то считал. Просто прикинем. Покраска одного элемента авто стоит от 4 тысяч рублей. Добавим сюда автомойку — от 200 рублей, минимум раз в неделю. Стоимость пары хорошей зимней обуви начинается минимум с 3 тысяч.
Получается накладно.
Город экономит, залезая в карман горожан. Снег растопили — вот здорово, вывозить не надо, жижа осталась на дорогах, равномерно распределяясь колесами авто по всему городу,
И да, мы забыли, вся эта грязь с «убранных» зимой улиц летает потом по городу весной, летом — до следующей зимы. И так каждый год.
Мы не будем учить наших градоначальников, как вести городское хозяйство. Но простая мысль: стоит один раз хорошенько вложиться, сделать качественно, чем потом целый год, из года в год пожинать плоды экономии не там и не на том.
Ведь посыпают в некоторых городах улицы, например, гранитным щебнем, крошкой — и к морозам устойчива, и прочна и повторно использовать можно.