За дом и двор

Почему во дворе сделали парковку вместо детской площадки? Кто решил на месте газона разбить клумбы? Зачем у тротуаров такие высокие поребрики? А жильцов дома кто-нибудь спросил? Стать активным участником процессов, происходящих в собственном доме и дворе, поможет проект «Заряди свой дом энергией». Кто станет его участниками и как по всей области ремонтируют дворы и общественные пространства, обсудили в пресс-центре «Псковской правды».
— Мы получали жалобы жильцов, которые не понимали, что происходит у них во дворах во время ремонта. Почему-то приехали какие-то люди, начались какие-то работы. Мы объясняли, что их двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды», начинается ремонт. Тогда люди удивлялись, почему их не спросили. Начинали разбираться, оказывалось, что и собрание проводилось, и депутаты приходили, а человек не счел необходимым принять во всем этом участие.
Алексей Кириллов, председатель
общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ,
руководитель общественной организации «Все дома»
Проект Алексея Кириллова «Заряди свой дом энергией», получивший грант президента, как раз и направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию, повысить активность жителей со всей области. Во всех муниципалитетах через конкурс будут отобраны волонтеры, которые пройдут интенсивный курс обучения в Пскове.
— Они получат самую свежую информацию о тех изменениях, которые у нас проходят, — отметил Алексей Кириллов. — Потом вернутся к себе в муниципалитеты, где будут полученные знания транслировать. Таким образом, мы создадим сетку подготовленных специалистов, которые смогут помочь старшим по домам, будут знать, как провести общее собрание, и многое другое.
Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и написать небольшое эссе. 20 лучших волонтеров выберет оргкомитет.
— Возможно, мы увеличим это число, — отметил он.— Сейчас мы проведем первые пять двухдневных семинаров, и если увидим отклики снизу, то будем готовить еще волонтеров.
Но только обучением дело не закончится. Проведение конкурсов — вот действенный способ повысить активность.
— Существует федеральный конкурс «Лучшая федеральная практика», — рассказал Алексей Кириллов. — В рамках нашего проекта мы проведем его региональный этап. Нам есть что показать. Уверен, мы достойно сможем выступить на федеральном уровне. Ведь это не глобальные проекты вроде реконструкции набережной. Это небольшие общественные пространства, сделанные силам граждан. Например, облагородили пруд во дворе или обустроили палисадник.
Только в прошлом году Псков потратил на реализацию программы благоустройства дворов 126 млн рублей — примерно в равных долях из регионального, областного и муниципального бюджетов.
— Не все проекты были реализованы в кратчайшие сроки, как мы надеялись. Почему были затянуты сроки ремонта? Не хватило мощностей. Многие компании, такие как ДЭУ или асфальтовый завод, перестали существовать. И когда появились серьезные финансовые средства, оказалось, что мощностей недостаточно.
Иван Цецерский, глава ПсковаНесмотря ни на что 60 дворов в городе были отремонтированы, еще 16 планируют сделать в этом году. Прозвучало несколько адресов общественных пространств, которые также вошли в программу. Среди них парк между улицами Труда и проспектом Энтузиастов, сквер на Четырех углах, прогулочная зона на Завеличье в жилом массиве внутри угла, образованного Рижским проспектом и улицей Западной, прогулочные зоны на улицах Стахановской и Чудской. Работы начнутся уже в этом году.
— Сейчас идет анализ поступивших от жителей предложений, — отметил Иван Цецерский. — По оценкам специалистов, чтобы парк на Запсковье привести в тот вид, который предложили жители, нужно примерно 20 млн рублей. На те средства, которые определены на этот год, — это примерно от 7 до 15 млн рублей — сделать все в полном объеме не получится. Возможно, проект будет реализован поэтапно. Кроме того, дополнительные средства муниципалитет рассчитывает получить в рамках подготовки к Ганзейским дням.
Хватит ли средств на все — большой вопрос.
На приведение всех дворов в области в порядок требуется более 5 млрд рублей.
Фото Андрея Степанова
— Но даже не это самое тяжелое, — сказал глава города. — За последние полгода мы встретились с большим проявлением вандализма, когда раскурочивают детские и спортивные площадки, разбивают фонари. Тут не напасешься никаких средств. Мы и так стараемся делать фонари антивандальные, но умудряются брать булыжники и разбивать ими стекло толщиной 5-7 см. Это как надо относиться к городу, чтобы забетонированную скамейку вырвать с корнем! А мы же хотим, чтобы нам самим было комфортно. Поэтому мы уже параллельно при работе на объекте стараемся ставить видеонаблюдение.
Ремонт дворовой территории теперь во многом зависит от активности его жителей.
— Жильцы в обязательном порядке участвуют в согласовании проектов, — рассказал Иван Цецерский. — Голосование проходит по очно-заочной форме, и для принятия решения необходимо более 2/3 подписей. Кроме того, в законе ясно указано, что ремонт двора будет произведен при условии, что в доме избран совет дома или старший по дому.
По всей области в ушедшем году на ремонт дворовых территории было потрачено 150 млн рублей. На этот год запланирована примерно такая же сумма — 148 млн рублей. 139 млн рублей — на дворовые территории и 7,8 млн рублей — на общественные пространства.
— В реализации программы Псковская область принимает участие в полном объеме. Останавливаться не будем ни в коем случае. Все мероприятия будем завершать и выполнять в сроки.
Андрей Агапов, руководитель
Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ
КСТАТИ
В рамках проекта «Заряди свой дом энергией» будет создан и Центр оценки квалификации. Проходить ее смогут работники коммунального хозяйства. Пока по желанию, но к 2019-2020 году это будет закреплено как обязательное требование при выполнении услуг.
СПРАВКА
Адреса электронной почты для отправки эссе претендентами на обучение: jkh60@mail.ru, sprpskov@yandex.ru