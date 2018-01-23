За дом и двор

Почему во дворе сделали парковку вместо детской площадки? Кто решил на месте газона разбить клумбы? Зачем у тротуаров такие высокие поребрики? А жильцов дома кто-нибудь спросил? Стать активным участником процессов, происходящих в собственном доме и дворе, поможет проект «Заряди свой дом энергией». Кто станет его участниками и как по всей области ремонтируют дворы и общественные пространства, обсудили в пресс-центре «Псковской правды».

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

— Мы получали жалобы жильцов, которые не понимали, что происходит у них во дворах во время ремонта. Почему-то приехали какие-то люди, начались какие-то работы. Мы объясняли, что их двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды», начинается ремонт. Тогда люди удивлялись, почему их не спросили. Начинали разбираться, оказывалось, что и собрание проводилось, и депутаты приходили, а человек не счел необходимым принять во всем этом участие.

Проект Алексея Кириллова «Заряди свой дом энергией», получивший грант президента, как раз и направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию, повысить активность жителей со всей области. Во всех муниципалитетах через конкурс будут отобраны волонтеры, которые пройдут интенсивный курс обучения в Пскове.

— Они получат самую свежую информацию о тех изменениях, которые у нас проходят, — отметил Алексей Кириллов. — Потом вернутся к себе в муниципалитеты, где будут полученные знания транслировать. Таким образом, мы создадим сетку подготовленных специалистов, которые смогут помочь старшим по домам, будут знать, как провести общее собрание, и многое другое.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и написать небольшое эссе. 20 лучших волонтеров выберет оргкомитет.

— Возможно, мы увеличим это число, — отметил он.— Сейчас мы проведем первые пять двухдневных семинаров, и если увидим отклики снизу, то будем готовить еще волонтеров.

Но только обучением дело не закончится. Проведение конкурсов — вот действенный способ повысить активность.

— Существует федеральный конкурс «Лучшая федеральная практика», — рассказал Алексей Кириллов. — В рамках нашего проекта мы проведем его региональный этап. Нам есть что показать. Уверен, мы достойно сможем выступить на федеральном уровне. Ведь это не глобальные проекты вроде реконструкции набережной. Это небольшие общественные пространства, сделанные силам граждан. Например, облагородили пруд во дворе или обустроили палисадник.