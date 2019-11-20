В век современных технологий найти работу, казалось бы, можно не выходя из дома. Однако люди предпочитают живое общение с будущим работодателем, поэтому ярмарки вакансий все так же актуальны. 13 ноября на очередную такую ярмарку в Центр занятости Пскова отправилась обозреватель «Псковской правды».
Елена работает менеджером, хотя в институте училась совсем другому. У нее две специальности: педагог и психолог. Учителем отработала шесть лет, прежде чем решилась на кардинальные изменения и из профессии ушла. Работа менеджера ее тоже не устраивает, она считает ее временной, пока не найдет что-то такое, где могла бы применить полученные по специальностям знания.
На ярмарке вакансий Елена далеко не первый раз. Говорит, что найти работу таким образом вполне реально.
— Здесь подробно рассказывают о вакансиях, — говорит она. — Еще это и общение с людьми, которые работают в том учреждении, куда ты собираешься трудоустроиться: могут что-то подсказать, посоветовать. Информации на таких ярмарках больше, чем в интернете. Да и не все вакансии на сайте есть, при личном общении могут предложить что-то большее.
Елене уже доводилось трудоустраиваться благодаря участию в подобных ярмарках. Да, работа ее в итоге не вполне устраивала, но в любом случае это опыт.
— В этот раз меня заинтересовала вакансия специалиста центра обработки вызовов системы 112 в МЧС, — рассказывает она. — Полагаю, что на этой работе смогу применить свои знания. Буду думать, потому что заработная плата, а предлагают 15 000 рублей, не совсем то, что мне надо. Обещают, правда, премии, но размер их не называют.
Александр на бирже труда стоит уже несколько месяцев. Пока ничего подходящего — а его профиль машиностроение — ему предложить не смогли. О проведении ярмарки вакансий знал заранее и приехал специально. Говорит, одно дело где-то прочитать о вакансии, а другое — поговорить лично с представителем работодателя.
— Такое мероприятие я впервые посещаю, — говорит он. — И да, я знал, какие предприятия будут здесь представлены и какие у них вакансии, но все же решил поговорить с представителем работодателя лично, вдруг есть и другие, не названные заранее вакансии.
Были на ярмарке и такие псковичи, которые проходили мимо, но, завидев объявление у входа, зашли поинтересоваться.
— Я на пенсии, — объясняет женщина, представившаяся Верой. — Но думаю найти небольшую подработку, например, не отказалась бы поработать фасовщицей в магазине. Сильной надобности в работе нет, поэтому настойчиво не ищу, но когда такие ярмарки проходят, всегда заглядываю, а вдруг что подвернется.
Центр занятости старается проводить такие ярмарки не реже одного раза в месяц.
Ярмарка вакансий в Пскове проходит не реже раза в месяц и для соискателей становится шансом найти работу мечты.
Фото Дарьи Хватковой
— Для участия приглашаем тех работодателей, которые в сотрудниках особенно нуждаются, у которых много свободных вакансий, — рассказала ведущий инспектор Центра Виола Демьянова.
На этот раз в ярмарке участвовали семь организаций и предприятий города и района. Среди них — «Йура корпорейшн Рус», «Сибирский гостинец», «Мега Холод», «Почта России».
В «Сибирском гостинце» остались незанятыми всего две вакансии: загрузчик и подсобный рабочий. Они размещены на всех популярных сайтах по поиску работы. Несмотря на это, компания вызвалась поучаствовать и в ярмарке вакансий.
— Во-первых, мы расположены далековато, в особой экономической зоне «Моглино», не все к нам могут добраться, — говорит специалист по административным вопросам и работе с персоналом компании Ирина Клинова. — А во-вторых, когда видишь человека лицом к лицу, больше шансов договориться и выбрать более квалифицированного специалиста.
«Почта России» — постоянный участник подобных ярмарок. Компания ищет операторов, сортировщиков в ночные смены, грузчиков и водителей.
— Люди подходят, мы работаем с каждым заинтересовавшимся, но, к сожалению, трудоустраиваются единицы, — говорит ведущий специалист компании Наталья Шкуробатская.
Предложенными вакансиями интересуется все больше молодежь в возрасте от 18 до 25 лет либо те, кому уже за сорок.
— Подходят и люди предпенсионного возраста, — отмечает Наталья. — Сейчас у нас работает сотрудница, которая устроилась по программе обучения граждан предпенсионного возраста. Как правило, соискателям такого возраста мы предлагаем вакансию оператора отделения почтовой связи. Это работа за кассой: прием коммунальных платежей, посылок, отправлений. В ноябре операторам подняли заработную плату, теперь они получают 12 000 рублей плюс проценты от продаж. В среднем выходит 16 000 рублей. Кроме того, они всегда могут повысить классность, что позволяет им получать больше.
Работодатели ищут торговых представителей, менеджеров, логистов, операторов отела продаж, кладовщиков, грузчиков, водителей. Кто-то участвует в ярмарке впервые, кто-то постоянный «клиент».
— Чтобы найти нужную работу, много факторов должно совпасть, — говорит Виола Демьянова. — Это довольно непросто, но мы пытаемся делать все возможное, чтобы потенциальные сотрудники находили своих работодателей. Для последних уже большое дело, если получается закрыть хоть одну вакансию.
СПРАВКА
На 13 ноября 735 человек ищут работу через Центр занятости в Пскове и Псковском районе. По области — 1 907 человек. Количество вакансий — 9 254.