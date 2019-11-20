В век современных технологий найти работу, казалось бы, можно не выходя из дома. Однако люди предпочитают живое общение с будущим работодателем, поэтому ярмарки вакансий все так же актуальны. 13 ноября на очередную такую ярмарку в Центр занятости Пскова отправилась обозреватель «Псковской правды».

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

Елена работает менеджером, хотя в институте училась совсем другому. У нее две специальности: педагог и психолог. Учителем отработала шесть лет, прежде чем решилась на кардинальные изменения и из профессии ушла. Работа менеджера ее тоже не устраивает, она считает ее временной, пока не найдет что-то такое, где могла бы применить полученные по специальностям знания.

На ярмарке вакансий Елена далеко не первый раз. Говорит, что найти работу таким образом вполне реально.

— Здесь подробно рассказывают о вакансиях, — говорит она. — Еще это и общение с людьми, которые работают в том учреждении, куда ты собираешься трудоустроиться: могут что-то подсказать, посоветовать. Информации на таких ярмарках больше, чем в интернете. Да и не все вакансии на сайте есть, при личном общении могут предложить что-то большее.

Елене уже доводилось трудоустраиваться благодаря участию в подобных ярмарках. Да, работа ее в итоге не вполне устраивала, но в любом случае это опыт.

— В этот раз меня заинтересовала вакансия специалиста центра обработки вызовов системы 112 в МЧС, — рассказывает она. — Полагаю, что на этой работе смогу применить свои знания. Буду думать, потому что заработная плата, а предлагают 15 000 рублей, не совсем то, что мне надо. Обещают, правда, премии, но размер их не называют.

Александр на бирже труда стоит уже несколько месяцев. Пока ничего подходящего — а его профиль машиностроение — ему предложить не смогли. О проведении ярмарки вакансий знал заранее и приехал специально. Говорит, одно дело где-то прочитать о вакансии, а другое — поговорить лично с представителем работодателя.

— Такое мероприятие я впервые посещаю, — говорит он. — И да, я знал, какие предприятия будут здесь представлены и какие у них вакансии, но все же решил поговорить с представителем работодателя лично, вдруг есть и другие, не названные заранее вакансии.

Были на ярмарке и такие псковичи, которые проходили мимо, но, завидев объявление у входа, зашли поинтересоваться.

— Я на пенсии, — объясняет женщина, представившаяся Верой. — Но думаю найти небольшую подработку, например, не отказалась бы поработать фасовщицей в магазине. Сильной надобности в работе нет, поэтому настойчиво не ищу, но когда такие ярмарки проходят, всегда заглядываю, а вдруг что подвернется.